Un experto en relaciones, sobre el apego ansioso en pareja: "No hay que estar 100 % disponible ni asumir su parte"

En España, según datos del Estudio 3325 del CIS, cerca del 70 % de la población mantiene una relación de pareja. Pero estar en pareja o no estarlo no garantiza que esa relación sea sana desde el punto de vista emocional. De hecho, tanto quienes están en pareja como quienes no lo están pueden desarrollar estilos de apego que influyen profundamente en la calidad de sus vínculos.

Y es que, lo que realmente marca la diferencia entre una relación estable y otra conflictiva no es solo la compatibilidad o el amor, sino los patrones afectivos que arrastramos desde la infancia. Esos estilos de apego, adquiridos en nuestros primeros años de vida, condicionan cómo nos relacionamos con los demás y cómo gestionamos nuestras emociones dentro de una relación.

Aquí es donde entra en juego el llamado apego ansioso, uno de los patrones afectivos más comunes y también más conflictivos en pareja, según el psicólogo y experto en relaciones de pareja Nicolás Salcedo: "Las personas con apego ansioso son personas bastante dependientes que se criaron en un ambiente bastante impredecible. Cuando lloraban a veces se les hacía caso y otras no, las muestras de cariño también dependían del momento y ellos aprendieron desde pequeños que tenían que ir detrás para conseguir esa cercanía", explica el experto.

Esa necesidad constante de atención y seguridad emocional se traslada a la vida adulta. "Esto les lleva a los adultos a repetir esos patrones, metiéndose en relaciones con personas poco disponibles emocionalmente, donde ellas tienen que dar más de sí. Sienten un profundo miedo a estar solas y demandan mucho en su pareja para sentirse a salvo", añade el especialista.

Frente a esta realidad, la clave no está en cubrir todas las demandas de la persona con apego ansioso, sino en ofrecer una base estable que le permita aprender a regularse emocionalmente. "Entonces lo importante es que la relación les aporte seguridad y presencia, que sientan que pueden confiar en su pareja y que el amor es estable y predecible y que el tiempo de calidad sea una prioridad para conectar y regularse. Pero esto no significa que tengas que estar siempre disponible para él o para ella".

El equilibrio, según Salcedo, pasa por que la persona con apego ansioso también asuma su parte de trabajo personal. "Gran parte de tener una relación sana con una persona con apego ansioso, es que ella pueda trabajar en su autorregulación, que también se sienta segura en soledad y que pueda construir una vida aparte de su pareja. De esta forma puede sentirse segura tanto si su pareja puede darle lo que necesita como si en algún momento no está disponible para ella".

Y es aquí donde el psicólogo lanza una advertencia clara para quien convive con este tipo de apego: "Por eso es tan importante que recuerdes que esto solo te va a funcionar si la persona está dispuesta a mejorar y cambiar sus mecanismos de regulación. De lo contrario solo se va a justificar en sus traumas y hacerte víctima de su irresponsabilidad".