Una divorciada, sobre ligar a partir de los 50: "Puedes tener experiencias muy similares a gente de 30 años"

Volver al mundo de las citas después de los 50 puede parecer, para muchos, un salto al vacío.

Sin embargo, para aquellos que han pasado por un divorcio, también puede convertirse en una etapa de descubrimiento personal y sobre todo social.

Así lo cuenta esta mujer divorciada quien, tras separarse, decidió enfrentarse a la soltería que hoy en día se practica con curiosidad y mucho sentido del humor.

"Esos 7 años de soltería fueron literal una investigación de campo porque me metí a Tinder y a otras plataformas", cuenta entre risas en su intervención en el podcast Cracks.

"Yo creo que ahora debe haber nuevas, pero me metí a Bumble, me metí a una que se llama OkCupid y mira, es como todo, si te atascas acabas mareado, porque es una cantidad de gente", confiesa recordando sus primeras experiencias.

Y es que en un una época en la que las relaciones empiezan tan solo con un clic, acostumbrarse a las dinámicas de este tipo de aplicaciones puede ser abrumador para cualquiera, y más si se viene de una relación de tantos años.

Durante su intervención en el podcast Cracks, ella lo describe como una montaña rusa emocional. Y es que tal y como confiesa, "me llamó mucho la atención cómo, siendo una persona de la edad que soy, puedes entrar sin problema una vez que regresas al mundo de la soltería, ya sea no deseado, no querido...".

Asegurando que, al contrario de lo que muchos de su edad pueden llegar a pensar, gracias a estas apps "puedes tener experiencias muy similares a gente de 30, 25, 40 años, porque ese mundo tiene una inercia muy particular", explica.

Y es que a día de hoy, ese entorno, las emociones, la ilusión y las decepciones no distinguen edades, siendo un tipo de relación cada vez menos tabú.

Sin embargo, aunque tal y como asegura, con el tiempo aprendió a moverse mejor en ese universo digital. "Yo ya después decía: ¿a quién le contesté esto?, ¿quién me preguntó lo otro? Y dices: 'tengo que cambiar mi estrategia, porque se acaba haciendo cansado'".

Por ello, esta divorciada lo tiene claro y tal y como aconseja a quien vaya a entrar en este tipo de relaciones, hay que tomárselo con calma. "Mi estrategia fue primero leer bien el perfil, porque ahí te dice mucho. Obvio ver las fotos, porque te puede llamar la atención".

Así, ahora, con una mirada más tranquila, asegura que lo importante no es volver a tener pareja, sino disfrutar el proceso.

Ligar después de los 50, dice, no es tan distinto, solo es volver a conocerse a uno mismo mientras se conoce a los demás.