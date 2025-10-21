Tania Llasera, sobre la realidad de su maternidad: "Para mí la conciliación es tener una mujer que trabaja en casa"

Conciliar la vida laboral y familiar sigue siendo uno de los mayores retos para muchas mujeres. La idea de que se puede tener todo, a menudo choca con la realidad de los horarios, las responsabilidades en casa y el cuidado de los hijos.

Y es que para muchas madres, la jornada no termina al salir del trabajo. La mayoría llegan a casa y comienza otra totalmente distinta. Y es que entre preparar comidas, organizar actividades y atender las necesidades básicas de los hijos, el día parece duplicarse.

Tania Llasera, conocida presentadora y madre, no es ajena a esta realidad. Así lo explica en el podcast Upeka, donde, con total confianza, la comunicadora relató con honestidad cómo vive la maternidad y la conciliación en su día a día.

"Es que ser ama de casa y madre es un trabajo, bueno, son dos", confiesa, dejando claro que criar a los hijos y gestionar el hogar requiere tanto esfuerzo como cualquier empleo tradicional.

Y es que aunque muchos no lo crean, la organización y la planificación son claves en la rutina de una madre, sobre todo si el marido viaja con frecuencia.

"Bueno, yo tengo un marido también que viaja muchísimo, no es futbolista pero viaja muchísimo a países de nombre impronunciable y también me pasa lo mismo, de repente me dice que mañana me voy" y se tiene que organizar ella consigo misma.

Sin embargo, la periodista confiesa que "para mí la conciliación es una mujer que trabaja en mi casa, sin ella yo no podría sobrevivir, porque no tengo familia cerca", contó.

Unas palabras con las que demuestra la necesidad que tiene de contar con una ayuda externa en casa ante la dificultad con la que se encuentra al intentar equilibrar todo sin un círculo familiar cercano.

Así, la presentadora pone sobre la mesa una realidad que muchas veces pasa desapercibida. Y es que tal y como pocas veces se recuerda, detrás de cada familia hay un esfuerzo constante, silencioso y muchas veces invisible, que merece ser reconocido y valorado.