Yaiza Canosa, inversora con 32 años: "Yo siempre le decía a mi familia que a los 27 iba a ser millonaria y ha sido antes"

Nacida en un pequeño pueblo de Galicia, Yaiza siempre tuvo claro que quería llegar lejos. No era amante del colegio porque en clase se aburría y "siempre le decía a mi familia que a los 27 iba a ser millonaria", recuerda entre risas. Y lo cumplió, aunque, como ella misma dice, "ha sido antes" de lo previsto.

Desde pequeña mostró un carácter inquieto y curioso. Se define como una persona "hipercuriosa", y no es para menos, pues a los 11 años ya buscaba maneras de ganar dinero con concursos de canicas o pequeños mercadillos.

A los 16 empezó a trabajar, y poco después creó su primer proyecto empresarial. Sin recursos económicos, preparó un PowerPoint y lo envió a las ocho empresas más grandes de Galicia. Dos le respondieron, y una apostó por ella. "No fue una venta multimillonaria", explica, pero aquella experiencia le enseñó más que cualquier máster.

Tras un tiempo trabajando en una empresa en Barcelona, se dio cuenta de que no estaba hecha para seguir órdenes. "No me gustaba que me dijeran qué hacer ni cómo gestionar mis tiempos", confiesa en el podcast Tengo un plan. Una inconformidad que la llevó a fundar Goi, su gran proyecto personal.

Ahora, Goi, es una empresa de logística especializada en el transporte de paquetes grandes de más de 40 kilos, que opera en toda España, coordina a 400 empleados directos y más de 2.000 colaboradores, incluidos unos 800 camiones.

Pese a todo lo que ha logrado, Yaiza no se conforma. "Yo estoy en el 10% de lo que me gustaría estar", asegura. Y es que para esta joven gallega, el éxito no se mide solo en dinero, sino en el impacto que puede generar.

Cree que la acción es la clave para avanzar y es que, como siempre dice, "mientras que los otros lo estaban pensando, yo lo estaba haciendo".

En esta línea, Yaiza asegura que en el mundo del emprendimiento, "lo más difícil son los 100 primeros metros", y que después todo es esfuerzo y confianza en ti mismo.

Su filosofía de vida se basa en el sacrificio, la disciplina y la ambición, pero no por dinero, sino por propósito. Critica que "el 90% de las decisiones empresariales que yo veo a mi alrededor no están dotadas de sentido común", detallando que la mayoría se mueve por dinero.

Así, ahora, con los pies en la tierra y la mirada puesta en el futuro, sueña con convertir Goi en una empresa pública europea y formar un "clan" familiar en Madrid. Y es que aunque trabaja hasta tarde y siempre se acuesta pasada la medianoche, lo hace con una sonrisa porque, como dice, lo importante es que ama lo que hace.