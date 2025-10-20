Alberto Herrera (33), se sincera sobre su boda: "Una señora viajó desde Zaragoza a Sanlúcar solo para vernos"

Alberto Herrera y Blanca Llandres Parejo se daban el 'sí, quiero' el pasado sábado 18 de octubre a las 12 de la mañana en la basílica de Nuestra Señora la Caridad, patrona de Sanlúcar de Barrameda. Apenas han pasado dos días desde esa fecha tan especial para el hijo de Carlos Herrera y Mariló Montero, que en unos meses se estrenará además como padre junto a la que ya es su esposa.

Y es que una boda siempre viene acompañada de nervios, emoción y anécdotas que quedan para el recuerdo. En el caso de Alberto Herrera y Blanca Llandres, la celebración se ha convertido en una de las bodas más esperadas del año, tanto por el contexto familiar como por la expectación que se generó este fin de semana en la localidad gaditana.

Una emoción que se reflejó también en las palabras que Alberto Herrera ha compartido desde su propio programa en Cope tras la ceremonia. En una de sus intervenciones en el programa, el periodista se mostró profundamente agradecido por el cariño recibido: "Me he casado. Hay una frase de San Pablo que leyó mi madre en la misa y que es perfecta para el tema. Y es que, todo lo que le da sentido a la vida y a la Fe es el amor", declaraba.

Más allá de lo íntimo y simbólico de la ceremonia, Herrera confesó estar sorprendido por la repercusión que tuvo la boda: "Sinceramente, yo no me esperaba el interés que ha generado todo esto", reconocía. Aún así, aprovechó el momento para lanzar un agradecimiento especial y sincero: "Quería aprovechar para agradecerlo en nombre de mi mujer y en mi nombre, por el cariño, por el respeto, por el trato... A todos los que se acercaron a la Iglesia de Nuestra Señora de la Caridad en Sanlúcar de Barrameda".

Uno de los gestos que más le impactó fue el de una asistente anónima que viajó desde Zaragoza solo para acompañarles en ese día tan especial: "Hubo una señora que vino a vernos desde Zaragoza y yo no sabré nunca cómo agradecer tanto amor. Lo digo de corazón".

Agradecimientos que también se han ido para el resto de personas que también estuvieron presentes y a quienes enviaron mensajes, felicitaciones y muestras de afecto desde la distancia: "A quien se acercó y simplemente a quien nos ha escrito, nos ha mandado mensajes de felicitación ...".

Un momento profundamente simbólico para el comunicador sevillano, en un día en el que tanto él como Blanca estuvieron arropados como nunca por sus familiares y amigos más cercanos.

Cómo se conocieron

La historia de amor entre Alberto Herrera y Blanca Llandres no surgió de la nada, sino que se ha ido tejiendo a lo largo de los años. Ambos comparten el mismo grupo de amigos desde la infancia y sus familias han estado siempre muy conectadas. Blanca, además es sobrina del cantante José Manuel Soto, íntimo amigo de los Herrera. De hecho, el hijo del artista fue pareja de Rocío Crusset, hermana de Alberto, algo que propició aún más el contacto entre ambos entornos.

Aunque sus caminos se cruzaron desde muy jóvenes, su relación sentimental no comenzó hasta hace relativamente poco. Una bonita historia de amor y complicidad natural que han llevado en la más estricta intimidad, pero que no han escondido y cuyos momentos más importantes también han compartido en muchas ocasiones a través de las redes sociales, como la pedida de mano. Una ocasión en la que Alberto no dudó en expresar públicamente su amor: "El sábado me prometí con la mejor persona que conozco. Fue una tarde inolvidable".

Una relación que apenas supera los dos años, pero quienes les conocen de cerca no se sorprendieron con el anuncio de su compromiso. Y es que para muchos era cuestión de tiempo que ese lazo de toda la vida se convirtiera en algo mucho más grande.