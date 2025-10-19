Nieves, madre soltera: "Tengo 32 años y he invertido 0 euros en el tratamiento con el que me quedé embarazada"

"Tengo 32 años y he invertido 0 euros en el tratamiento con el que me quedé embarazada". Así resume Nieves, vecina de Cantabria, su historia como madre soltera por elección.

Y es que su caso es un ejemplo de cómo la maternidad sin pareja, que no sola, tal y como nos hace hincapié, puede afrontarse con determinación, organización y mucha valentía.

Nieves siempre tuvo claro que quería ser madre, pero también que no quería compartir esa experiencia con una pareja. "No quería compartir custodias, ni que un juez me dijera qué días ver a mi hija. Y como no creo en el amor… tenía claro que si quería ser madre, lo haría sola y a mi manera", comienza explicando con total naturalidad a EL ESPAÑOL.

El proceso comenzó en octubre de 2021. Tras un año intentándolo, en octubre de 2022 llegó la noticia que cambiaría su vida: estaba embarazada. Pero, a diferencia de muchas que no logran una cita siquiera, todo su tratamiento se realizó a través de la Seguridad Social.

"Invertí 0 €. Me realicé el tratamiento por la Seguridad Social, así que no tuve que pagar nada", explica. Y es que gracias a la sanidad pública, pudo acceder a la fecundación sin coste alguno, un apoyo que considera fundamental para muchas mujeres en su misma situación.

Sin embargo, el camino no fue sencillo. "Mi experiencia en el embarazo fue bastante dura, pero no por estar sin pareja, que no es lo mismo que estar sola. Yo sola no estaba", recuerda.

En la semana 20 de embarazo, tuvo un desprendimiento de placenta que la obligó a pasar por quirófano y guardar reposo durante meses. "Pasaba muchos días sola en el sofá, viendo la tele, sin poder moverme mucho, y claro, se hace largo", admite.

Y es que aunque es cierto que esta joven no echaba de menos una relación, nos confiesa que sí que extrañaba tener alguien cerca con quien compartir el día a día.

Hoy trabaja como monitora de ocio y tiempo libre en un colegio. Su salario, ajustado pero estable, le permite mantener a su hija sin grandes lujos, pero con todo lo necesario.

"Vivo con mi sueldo, organizándome muchísimo y ajustando todo para llegar a fin de mes", asegura, detallando que no paga alquiler ni hipoteca porque vive en una vivienda familiar, algo que, dice, "es un alivio enorme".

En esta línea, la joven desvela cuál es su método para llegar a todo sin ayuda. Y es que Nieves asegura que usa un método sencillo, pero que parece que se ha puesto muy de moda.

"Uso el método de sobres para controlar el gasto, hago batch cooking para ahorrar tiempo y dinero, y no compro nada que no sea necesario", explica. En números, destina unos 200 euros al mes a comida y entre 300 y 400 a gastos de suministros y necesidades de su hija. "El coste real de criar sola es altísimo, y no solo en dinero, sino en energía", reconoce.

Laura se siente fuerte pero cansada. "Ser madre soltera es una montaña rusa: hay días que me siento invencible y otros que solo quiero dormir tres horas seguidas".

Aunque dice no haberse sentido sola, sí ha percibido cierta incomprensión social, ya que pese a lo normalizado que está a día de hoy este tema "hay gente que te admira, y otra que te juzga sin entender ni la mitad".

Sin embargo, a pesar del cansancio y las dificultades por las que ha tenido que pasar, Laura no cambiaría nada. "Lo más gratificante fue sentir que todo lo que estaba consiguiendo era por mí. Que esa vida que crecía dentro era fruto de mi decisión, de mi esfuerzo y de mi valentía", concluye con una sonrisa.