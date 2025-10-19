La madre de Vicky Martin Berrocal (76): "Estuve casada 60 años, le ponía límites de 3 meses para su relación extramatrimonial"

Pocas veces (y a estas alturas) unas declaraciones sorprenden tanto y nos hacen pensar que, quizá, lo establecido socialmente no es lo mejor o, ni tan siquiera, lo correcto.

A sus 76 años, Victoria Martín Serrano, madre de Vicky Martín Berrocal (52 años), ha demostrado que la edad no es un freno para hablar con total naturalidad de su pasado, sus costumbres y, sobre todo, de su manera de entender el amor.

En una conversación íntima en el pódcast A solas con, la sevillana abrió su corazón para repasar una vida que desafía todos los moldes, tanto en lo sentimental como en lo cotidiano.

"Estuve con mi marido 60 años, pero le ponía un límite de tres meses a su relación extramatrimonial", confesó con serenidad y sin dramatismos.

Una declaración que ha causado un gran impacto entre los oyentes y que resume la filosofía vital de una mujer que ha sabido convivir con las contradicciones de su tiempo, el amor y la

.

Una relación fuera de los cánones

Victoria conoció al padre de Vicky cuando tenía solo 18 años. Desde entonces permanecieron juntos hasta su fallecimiento, una relación que empezó en los años 60, cuando el matrimonio y la fidelidad se entendían de otro modo.

"Yo sabía que había cosas, pero tenía mis reglas: tres meses. Si duraba más, eso ya era peligroso", explicó entre risas, mostrando una mezcla de humor y pragmatismo que ha fascinado a la audiencia.

Su historia es también el retrato de toda una generación de mujeres que crecieron entre la tradición y la modernidad. "No había divorcios, ni terapias de pareja, ni redes sociales. Te tocaba vivir lo que había", contó.

Sin embargo, lejos de sonar resignada, Victoria se muestra orgullosa de cómo gestionó su vida: "Lo mío era mío, y lo demás… pues pasaba".

Una maternidad adaptada

Más allá de su vida sentimental, su testimonio ha sorprendido por los detalles sobre su embarazo y maternidad. Contó que, cuando esperaba a Vicky, solo fue al ginecólogo una vez.

"Me pedí 15 días de vacaciones para parir y volví al trabajo una semana después", recordó. El padre de la diseñadora conoció a su hija a los siete días de nacer, y Victoria amamantaría a Vicky durante seis meses, compaginando las tomas con su empleo. “Era lo que había, no me quejo”, insistió con ese tono andaluz y vivaz que la caracteriza.

Y es que Victoria comenzó a trabajar a los 16 años, nunca ha hecho ejercicio, no ha tomado vitaminas y, aun así, presume de tener una salud envidiable: "No tengo ni azúcar ni colesterol".

Su rutina de belleza también ha despertado curiosidad: ha usado crema Nivea en la cara toda la vida. "Nunca he cambiado, me va bien", asegura.

Pero el dato más llamativo llega cuando habla de su consumo de agua: "Bebo unas seis botellas al año, no más", confiesa. Eso sí, lo compensa con su ritual diario: una copita de vino al mediodía y otra por la noche. "Eso no me lo quita nadie", dice entre risas.

Sus palabras, lejos de polémicas, transmiten autenticidad. En una era marcada por la autoexigencia y los estilos de vida saludables, Victoria Martín Serrano representa otra forma de entender la felicidad: sin normas, sin aparentar, sin filtros.

"Yo he vivido mucho, he disfrutado, he bailado… y me he acostado muchas veces a las ocho de la mañana después de estar de fiesta", recuerda divertida.