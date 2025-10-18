Un experto en crianza, lo confirma: "Hay padres que se pasan 8 o 10 horas sin ver a sus hijos y solo ponen límites"

Muchos padres en España consideran que no tienen el tiempo necesario para pasar con sus hijos. De hecho, una encuesta reciente de Zurich Seguros, señala que los progenitores pasan un promedio de unas 3,5 horas diarias con sus hijos, mientras que el 66% de los encuestados siente que esta cifra es insuficiente.

Un factor en el que la conciliación laboral y familiar son dos de las principales causas. Aun así,solo el 5,6% utiliza la reducción de jornada para mejorar ese tiempo y la mitad de los progenitores renuncian a coger el permiso por nacimiento y cuidado del menor, según la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Precisamente sobre esa falta de tiempo entre los padres y los hijos habla en uno de sus vídeos compartidos en redes el autor de varios libros, pediatra y experto en crianza, Carlos González.

El experto lanzaba hace unos meses un mensaje contundente a través de una de sus reflexiones con la que abría este debate. "Hay padres que se pasan 8 o 10 horas cada día sin ver a sus hijos, a veces más. Hay niños que no los recogen en el colegio los padres, que los recogen los abuelos o los recoge la muchacha que los cuida", arranca diciendo González en su vídeo.

Una observación con la que el pediatra pone el foco en una realidad cada vez más habitual: la crianza a distancia y condicionada por las exigencias del mundo laboral.

El experto reclama en este vídeo más contacto, más cercanía emocional y menos disciplina automática. "Pero por el amor de Dios, abrázalos, cuéntale un cuento, lleva todo el día esperándote”, implora. Palabras con las que González recuerda que para cualquier niño o niña el vínculo afectivo con sus progenitores no es un lujo, sino una necesidad básica y real.

Sin embargo, a menudo el trabajo, las tareas y las prisas del día a día hacen que muchos padres olviden que el vínculo con sus hijos no se construye solo con grandes momentos o en vacaciones, sino con pequeños gestos repetidos y con cariño.

Fortalecer esa conexión emocional es clave y no requiere fórmulas mágicas, pero sí presencia, empatía y constancia. Estas cinco claves son algunas de las recomendadas por los psicólogos para mejorar y fortalecer ese vínculo:

Haz que el tiempo con ellos cuente: No siempre es posible pasar muchas horas juntos, pero lo importante no es la cantidad, sino la calidad. Estar presente, sin móviles ni distracciones, en esos ratos compartidos.

No siempre es posible pasar muchas horas juntos, pero lo importante no es la cantidad, sino la calidad. Estar presente, sin móviles ni distracciones, en esos ratos compartidos. Interésate por lo que les gusta: Mostrar curiosidad por sus hobbies, videojuegos, libros, música, actividades (aunque no se entiendan del todo). Esto demuestra que valoras su mundo y les hará sentirse vistos, respetados y acompañados.

Mostrar curiosidad por sus hobbies, videojuegos, libros, música, actividades (aunque no se entiendan del todo). Esto demuestra que valoras su mundo y les hará sentirse vistos, respetados y acompañados. Valida lo que sienten: Muchos padres acostumbran a restar importancia a lo que les pasa, pero para ellos sus emociones son muy reales. Por ello, escucharles, entenderles y acompañarles sin juzgar es una forma potente de enseñarles a gestionar lo que sienten con seguridad y confianza.

Muchos padres acostumbran a restar importancia a lo que les pasa, pero para ellos sus emociones son muy reales. Por ello, escucharles, entenderles y acompañarles sin juzgar es una forma potente de enseñarles a gestionar lo que sienten con seguridad y confianza. Expresa tu cariño a diario: Un abrazo inesperado, una palabra amable o simplemente un momento de juego pueden tener un impacto más grande del que creemos en su bienestar emocional.

Fortalecer el vínculo entre padres e hijos no depende de hacerlo todo perfecto, sino de mantener una implicación constante. Estar presentes, mostrar interés y acompañarles en momentos cotidianos puede influir mucho en la calidad de la relación familiar, como advierte el experto.