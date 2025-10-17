Deborah Murcia, experta en relaciones: "La proyección es una de las técnicas más crueles y retorcidas en pareja"

Las relaciones de pareja no dejan de crecer en España, donde ya el 70% de la población tiene pareja y donde más de 10 millones de personas conviven con ella. Lamentablemente los comportamientos tóxicos también siguen presentes en muchas de ellas. De hecho, según datos del Ministerio de Igualdad, solo en 2024 se registraron casi 200.000 denuncias en el ámbito de la pareja o expareja.

Pero más allá de estos datos demoledores, cada vez existe mayor conciencia sobre uno de los abusos más silenciosos: el psicológico y el emocional, muchas veces normalizado o invisibilizado en el día a día. Celos, control, manipulación, aislamiento social o chantaje emocional son algunas de las formas más comunes de este tipo de abuso que en ocasiones puede disfrazarse de "intensidad" o "pasión", pero cuyas consecuencias pueden ser igual de destructivas.

Sobre todo ello, hablaba en uno de sus vídeos la psicóloga sanitaria y educativa especializada en trauma, apego y manipulación, Deborah Murcia y a raíz de una escena que se ha hecho viral en las redes sociales. En ella se escucha a un chico amenazando y menospreciando a su pareja y también a su familia.

"Lo que se escucha es a un chico menospreciando no solamente a ella, sino a toda su familia", explica Murcia en el vídeo, quien pone el foco en un detalle clave: el texto que acompaña el vídeo. "Lo interesante de todo es el copy del vídeo donde pone: 'Todo esto lo hizo después de ponerme los cuernos'.

A partir de ahí, la psicóloga introduce un concepto fundamental para entender muchas dinámicas de este tipo: la proyección. "Hoy vengo a hablarte de la proyección. La proyección consiste en que la persona que te quiere manipular, vuelca en ti todas las cosas que él o ella hace mal", todo con un único fin: "Para que de esta forma tenga motivos suficientes para poder seguir haciéndolo".

Un comportamiento que, según la experta, se ve constantemente en las relaciones que sufren manipulación. "No sabemos exactamente por qué está acusando a esta chica pero podríamos hacernos una idea de que a lo mejor proyecta en ella la infidelidad que cometió él", advierte. Todo a través de "una de las técnicas más crueles y retorcidas que utilizan las personas que abusan emocionalmente de otras", concluye Murcia.

Las proyecciones en pareja

Este se trata de un mecanismo de defensa mediante el cual se le atribuyen a uno de los miembros de la pareja pensamientos, emociones o incluso creencias que la otra persona no llega a reconocer en sí misma. Un hecho que suele ocurrir como consecuencia de no aceptar esas emociones o creencias y por el cual llegan a verse en la otra persona.

En este caso, la pareja funciona como si se tratase de un espejo en el cual la persona que proyecta refleja en él aspectos que le pertenecen pero que no acepta ni ha integrado, como pueden ser los miedos, la rabia o las inseguridades. Este tipo de proyección no suele aparecer durante los primeros meses de pareja, sino que comienzan a percibirse con el tiempo y cuando dejamos de mantener esa imagen ideal del principio.

Algunos ejemplos comunes de proyección en la pareja suelen ser: infidelidad, desconfianza, falta de compromiso o incluso agresividad en los peores casos. Detectar estas dinámicas no es fácil, especialmente cuando se normalizan este tipo de comportamientos en una relación.

Por ello, es clave ponerse siempre en manos de un profesional si se reconocen cualquiera de estas situaciones en la pareja. Solo con ayuda experta será posible identificar el problema con claridad, establecer límites firmes e iniciar, si es necesario, un proceso de recuperación emocional.