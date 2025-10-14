Charo González, madre de adolescentes, sobre la paga: "Con 20€ hay de sobra, hasta unas flores para su madre"

La mentora habla sobre uno de los temas más tratados en familia. Instagram

Charo González es madre de adolescentes y mentora de padres desde hace 30 años, por lo que si algo tiene claro es que la paga no es solo una cuestión de dinero, sino de educación.

Para ella, dar una paga no es simplemente entregar billetes cada semana. Es enseñar a sus hijos el valor del esfuerzo, del ahorro y de la planificación.

"Muchas madres me dicen lo mismo. ‘Mi hijo siempre quiere más dinero’ y no saben en qué lo gasta", comenta. Y es que tal y como deja claro, lo importante no es la cantidad, sino cómo aprender a usarla.

Según Charo, en su casa, la paga sigue una regla sencilla: "50% para lo que quieras, 30 para ahorrar, 20 para emergencias".

Así, dice que sus hijos aprenden desde jóvenes a organizar su dinero, algo que muchos adultos aún ni siquiera saben hacer. Y es que hay que saber que "el dinero no es solo para gastar, también es para ahorrar y planificar", insiste.

Charo reconoce que, a veces, los adolescentes viven rodeados de comparaciones. Ven que otros tienen más, salen más o compran cosas que ellos no pueden.

Pero para ella eso no es lo importante. "Les enseño que lo que cuenta no es cuánto tienes, sino cómo lo manejas. Y con 20 euros tienes de sobra hasta unas flores para tu madre", dice entre risas.

Con estas palabras, la experta recuerda que aunque los hijos no siempre estén de acuerdo, poco a poco van entendiendo la lección.

Y es que, tal y como concluye la experta en familia, lo que más valor tiene no es el dinero que se da, sino la responsabilidad que se aprende con él. Por ello, en su casa, la paga además de para comprar cosas, sirve para crecer y aprender a valorar lo que cuesta ganarlas.