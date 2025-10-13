Una madre de día, sobre su salario: "Mi nómina es de 1.200 euros, pero depende de las horas que hagan los niños"
Una alternativa a las guarderías tradicionales que combina educación, cercanía y flexibilidad para ayudar a las parejas a conciliar trabajo y crianza.
Imagina dejar a tu hijo en un lugar donde se sienta como en casa, donde juegue, aprenda y reciba cariño mientras tú trabajas tranquilo. Esa es la idea detrás de las madres de día, una figura muy común en Europa que poco a poco está ganando espacio en muchas familias de España.
Se trata de mujeres que cuidan y educan a niños pequeños en su propio hogar, ofreciendo una atención más cercana, flexible y familiar que la de una guardería.
"No somos autónomas, me pago la Seguridad Social y me la pago como trabajadora y como empresaria", cuenta una de estas mujeres, que es educadora infantil y decidió montar su propio proyecto.
Según detalla en una entrevista con Talent Match, ella ha preparado su casa para recibir a los niños y pasar con ellos el día mientras sus padres trabajan.
Sus rutinas suelen comenzar temprano: los niños llegan por la mañana, desayunan, hacen actividades, juegan, comen y descansan antes de que los recojan. Todo en un ambiente tranquilo, sin el ruido ni las prisas que a veces hay en una guardería.
Sin embargo, el sueldo de una madre de día depende del número de niños y de las horas que pasan con ella.
"En Europa es lo que se estila, no hay guarderías, hay madres de día y se puede estilar más o menos entre 300, 400, 500, depende de las horas que hagan los niños, pero mi nómina es 1.200 euros", comenta con sinceridad.
@talentmatch.es ¿Cuánto gana una madre de día? 💰 #madre #bebes #guarderia #educacion #niños #trabajo #estudio ♬ sonido original - Talent Match
No obstante, aunque el salario puede parecer bueno, muchas veces tienen que cubrir muchos gastos, que todos los meses son variables: comida, material, seguros y la Seguridad Social.
A pesar de todo, quienes se dedican a esto dicen que el trabajo compensa. Además, las familias también valoran mucho este tipo de cuidado, porque sus hijos están en un sitio acogedor, con atención personalizada y un trato mucho más cercano.
Así, cada vez son más las parejas que ven en las madres de día una buena opción para conciliar el trabajo y la familia.
Un modelo que ofrece confianza y cariño, y que poco a poco se está convirtiendo en una alternativa real a las escuelas infantiles.