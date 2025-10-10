Gwyneth Paltrow (53) revela su secreto de pareja: "No convivir con mi marido mantuvo vivo nuestro matrimonio"

En el terreno del amor no hay nada escrito, ninguna fórmula milagrosa que se adapte a todo el mundo y que lleve a disfrutar de la máxima armonía y bienestar en la pareja. Por lo tanto, cada una de ellas debe tratar de encontrar su propio camino en busca de la felicidad.

En este sentido, tenemos que hablar de un nuevo modelo de relación que no ha dejado de ganar adeptos en los últimos tiempos, y que llama especialmente la atención por ser puesto en práctica por rostros tan conocidos como Julia Roberts, Sarah Jessica Parker o Gwyneth Paltrow.

Todas ellas tienen en común que han seguido uno de los modelos de relación de moda, como es el Living Apart Together (LAT), que traducido al español significaría "Vivir Juntos Separados".

Para entenderlo mejor, se trata de un nuevo enfoque con el que se permite que las personas puedan mantener una relación estable y sana mientras viven en espacios o viviendas separadas. Aunque pueda parecer poco habitual, cada vez más parejas optan por este método.

Este nuevo modelo de pareja se ha extendido rápidamente por Hollywood, donde los compromisos laborales que tienen muchas parejas hacen que se opte por él, como en el caso de la relación entre Gwyneth Paltrow y el director de cine, Brad Falchuk.

La reconocida actriz, casada desde hace 7 años, no dudó a la hora de manifestar que "no convivir con mi marido, mantuvo vivo nuestro matrimonio", además de desvelar que Falchuk solo pasaba cuatro noches a la semana con ella, cuando no estaba con los hijos de su anterior matrimonio.

Este no es un caso único, ya que cada vez más famosos (y no famosos), se decantan por este modelo de relación que tiene varias ventajas, entre ellas la de que haya menos discusiones cotidianas y mayor tiempo para uno mismo.

En el caso de los famosos, es valorado especialmente porque cada uno de ellos tiene sus propios compromisos y unas agendas tan apretadas que lleva a las parejas a tener complicaciones para compaginar sus vidas. Muchos reportan que, además de mayor independencia, también les ayuda a fortalecer su vínculo.

Famosos que viven separados

Como decimos, no solo Gwyneth Paltrow ha apostado por esta modalidad, sino que podemos encontrar otros muchos ejemplos entre famosos, como el protagonizado por Sarah Jessica Parker y Matthew Broderick.

Se casaron en secreto en 1997 y ya acumulan más de 27 años juntos. La protagonista de Sexo en Nueva York y el actor se conocieron por un amigo común y no se han vuelto a separar, y aunque no siguen una relación LAT al uso, durante varios momentos de su vida han estado viviendo alejados. Sin embargo, hoy en día sí viven juntos.

Por su parte, la también actriz Julia Roberts lleva casada desde hace 26 años con Danny Moder, con quien, a pesar de compartir la misma casa, cada uno de ellos tiene su propio espacio. Y es que, al pasar los años y llegar sus hijos, el director de fotografía decidió comprar una propiedad justo al lado de su casa para tener más espacio.

Otro caso lo encontramos en el matrimonio que mantienen la supermodelo Ashley Graham y el cineasta Justin Ervin, que contrajeron matrimonio en 2009, siendo un claro ejemplo de dos personas que han sabido cómo gestionar una relación a distancia.

En una entrevista en el show Entertainment Tonight, en 2016, Graham explicó que, a pesar de su distancia, tenían por norma entre ellos el no pasar más de dos semanas sin verse, contando así con encuentros regulares para mantener su vínculo fuerte y la llama encendida.

No solo hay casos a nivel internacional, sino que también podemos encontrar otros casos que conocemos más de cerca, ya que se han dado en España. Por este modelo de relación, por ejemplo, también apostaron Pastora Vega y Juan Ribó, aunque su relación no funcionó.

Durante los cinco años de noviazgo entre la presentadora y el actor, la propia Pastora Vega afirmó en diferentes ocasiones que la suya no era una relación al uso, ya que, aunque pasaban mucho tiempo juntos en el hogar del otro, no compartían casa.

Por este modelo también apostó la estilista de famosos, Cristina Rodríguez, que en el año 2021 contrajo matrimonio con el empresario Raúl García Gil. Cuatro años después de su boda, siguen sin compartir casa, algo que tampoco hicieron a lo largo de sus 8 años de noviazgo.

En una entrevista, ella misma confesó que han apostado por esta modalidad, indicando que su vida sexual se ha mantenido incluso viviendo separados. Además, ha asegurado que, de cara al futuro, continuarán apostando por esta forma de vivir, al menos hasta que se independicen los hijos del empresario.

De esta manera, podemos encontrar muchos ejemplos de famosos que apuestan por las ventajas de una relación LAT, donde se puede disfrutar de una mayor independencia y autonomía al tener cada miembro de la pareja su propia vivienda y estilo de vida.

También se disfruta de mayor libertad para organizar el tiempo personal, las actividades y mantener los círculos sociales sin interferencias. Por otro lado, se producen menos conflictos al no haber las discusiones habituales acerca de tareas domésticas o rutinas diarias.

A ello hay que sumar que lleva a disfrutar de un tiempo de calidad, con encuentros más especiales en los que se busca activamente el disfrute, contribuyendo de igual modo a avivar la chispa de la relación, rompiendo con la monotonía de la convivencia diaria.