Silvia Congost, experta en relaciones, sobre las rupturas inesperadas: "Es vivir engañada y eso es muy triste"

Las rupturas amorosas siempre duelen, pero cuando llegan de forma inesperada, todavía duelen más.

De repente, la persona con la que compartías tu vida desaparece y el mundo parece tambalearse.

Sin embargo, Silvia Congost, psicóloga experta en relaciones de pareja y dependencia emocional, explica que aunque al principio todo se vea oscuro, ese final puede ser una oportunidad para empezar de nuevo.

"Que una persona que ya no te ama te deje es un regalo. Te está haciendo un favor, aunque al principio no lo veas, aunque sea duro, aunque no sea agradable, pero ¿quién quiere estar al lado de alguien que no desea estar ahí?", explica.

Y es que para ella, quedarse con alguien que no quiere estar es engañarse a uno mismo.

La especialista insiste en que lo peor no es la ruptura, sino prolongar lo inevitable: "Si se hace a un lado, si se quita de en medio y te deja espacio para que te recompongas, te reconstruyas y llegue alguien que te valore de verdad, si no es vivir en falso. Es vivir engañándote y eso es muy triste. Eso es peor todavía".

Congost recuerda que muchas personas deciden continuar en relaciones que ya no funcionan por motivos prácticos, como lo económico o lo social.

"Al final es una decisión, si tú la tomas de forma consciente porque dices: ‘Mira, a mí me renta seguir en esta relación por el tema económico, por el tema social'. Pues si tú lo tienes claro, perfecto, pues tú sabes, lo estás eligiendo", relata en uno de sus vídeos de TikTok.

El problema, dice, aparece cuando uno se queda por miedo a la soledad o a empezar de cero. Y es que en esos casos, lo que parece una solución se convierte en un peso que mina la autoestima.

"Luego no te quejes, no vayas con tu amiga, es que mira lo que me ha hecho, que esto, que no, porque esto te vas a hacer mala sangre, lo estás eligiendo", comenta con seguridad.

Y es que para Congost, la clave es no quedarse atrapado en un lugar donde no se siente amor. "No te quedes en un sitio en el que no quieres estar por miedo a no ser capaz de enfrentarte a un cambio y a la vida otra vez, porque todos tenemos esa capacidad", concluye.