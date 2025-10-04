Héctor Latorre, experto en seducción, rotundo: "Preséntate como un reto y no lo pongas fácil, lo fácil atrae menos"

El mundo del desarrollo personal está de moda. Cada vez son más los creadores de contenido que incentivan a mejorar en todas las facetas, desde la mentalidad al físico, pasando por la seducción.

Es el caso de Héctor Latorre, experto en seducción y creador del canal Carisma y Confianza, que acumula casi 250.000 suscriptores en YouTube.

El youtuber ha hablado sobre la idea de presentarse como un reto y no poner las cosas fáciles. "Esta es la estrategia más rápida y efectiva para atraer a una mujer", confiesa al podcast No Solo Éxito.

"De entrada tienes que decir que lo vuestro es imposible", explica Latorre. "Así la descolocas al máximo", añade.

El experto lo tiene claro: "Lo fácil nos atrae menos, no lo pongas fácil". Además, asegura que hay que hacerse valer.

Latorre afirma que "tomarle el pelo" y "picándola un poco" es una estrategia mucho más eficaz que "siendo tan cercano".

El experto resume la idea en una frase: "Te quiero, pero no te necesito". En este sentido, comenta que "estar dispuesto a irte es otra estrategia superpotente".

"Lo importante es darle a la mujer lo que cree que no va a pasar, que es que tú la rechaces o tú te vayas. Sobre todo que vea que no estás desesperado eso es y que no necesitas su validación", explica.

Aunque con un matiz, comenta Latorre, "ese interés siempre tiene que estar condicionado a que la otra persona te responda".

El experto cree que "lo más poderoso es que siempre tengas algo mejor que hacer", aunque al principio "eso cuesta mucho si tienes poca habilidad".