Ana Milán (51), actriz, sobre el mayor detonante de su divorcio: "Entendí que ese hombre no me vería nunca"

Ana Milán (51 años) es una de las actrices, autoras y presentadoras españolas más queridas de España, gracias a su sentido del humor, su espontaneidad y su carisma. Con una de las trayectorias más sólidas en televisión, cine y teatro, ha sabido mostrarse cercana también fuera de los focos: lo ha hecho a través de sus libros y de numerosas entrevistas y podcast, donde ha compartido detalles de su faceta más íntima, incluidas sus relaciones sentimentales.

En una de sus confesiones más personales, Ana Milán contaba el momento clave que marcó un antes y un después en su vida sentimental: el instante en que decidió poner fin a una relación que, según ella, estaba condenada al fracaso. ¿El motivo? Tras años de convivencia, se sentía invisible y completamente desconocida para su pareja.

La actriz compartía esta vivencia en uno de los episodios de 'La vida y tal', el podcast que presenta junto a Sebastián Gallego en la plataforma de Podimo. Un espacio en el que ambos abordan con humor y sinceridad temas cotidianos, relaciones y experiencias personales sin filtros.

Durante una de sus charlas, Ana Milán recordó con detalle uno de los momentos más reveladores de su vida sentimental: "Una de mis grandes separaciones tuvo que ver con un regalo...", comenzó. Llevaba muchos años con esa persona, pero la relación ya estaba en plena crisis: "No hay detalles, no hay una notitas, no hay un mensajero, no hay una canción... Me tienes hasta aquí", le dijo al que por aquel entonces era su pareja.

La respuesta llegó dos semanas después. "Dos semanas después yo llegué a casa y había un regalo y me divorcié por eso, pero es que fue la guinda". Encima de la cama confiesa que había un paquete de regalo que le hizo especial ilusión, pero al abrirlo supo que su relación no tenía futuro y nunca lo había tenido: "Había un pijama de algodón. El pantalón era pirata, como pegado y de rayas blancas y azules. La camiseta tenía un oso en el pecho".

Un regalo que nada tenía que ver con los gustos de Ana Milán y que, lejos de reconciliar, fue el detonante definitivo para la actriz: "Entendí que ese hombre ni me veía ni me iba a ver nunca porque llevábamos conviviendo y eso no tenía razón de ser porque eso era un espanto", confesaba.

"Es que tú a mí me conoces desde hace 15 minutos y te obligan a regalarme algo que yo me tenga que poner para dormir y lo último que me regalas es esa mierda, una cosa de algodón de rayas con un perro", concluía con ironía Milán.

Las parejas de Ana Milán

Más allá de estos detalles que la actriz ha ido dando a conocer en sus podcast, la vida privada de Ana Milán es poco conocida, pero lo que sí ha dejado claro a lo largo de los años es que no tiene ni miedo a enamorarse ni a equivocarse. Y es que, son varias las decepciones amorosas que ha experimentado en su vida, pero estas no le han impedido seguir ilusionándose con cada nueva relación.

Su primera conocida fue el actor Paco Morales, con el cual tuvo a su único hijo. Estuvieron juntos durante la década de los 90 pero nunca se casaron. Fruto de esa relación nació su hijo Marco en 2001, del cual ya ha hablado en más de una ocasión como su "persona favorita" y por quien sigue guardando mucho cariño a su ex.

Más tarde Ana Milán dio la oportunidad en 2007 al jugador de baloncesto Juan Antonio Corbalán, con quien hubo incluso planes de boda. Sin embargo, un año después ambos ponían fin a su relación.

El primer matrimonio de Ana Milán llegó con el director Jorge Juan Pérez y después de casi tres años de relación. Su boda fue en 2011 y optaron por una ceremonia privada y con sus más allegados en una finca de Boadilla del Monte (Madrid). Un año después de la boda se divorciaron.

A finales del 2012 conocía al actor Guillén Cuervo con quien tuvo una conexión inmediata mientras trabajaban juntos en la obra de teatro Wilt. Ambos llegaron a casarse, pero anunciaron su divorcio en 2015.

Aunque a la actriz se la ha relacionado con diferentes parejas en los últimos años, lo cierto es que ella misma se ha confesado en varias ocasiones como soltera, aunque no sola. Una soltería que Ana Milán no pierde la oportunidad de reivindicar en sus apariciones públicas: "No entiendo que dejar de tener pareja se asocie con fracaso", confesaba el pasado año en el programa de 'Y ahora Sonsoles'.