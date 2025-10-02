Jordi, coach del amor, sobre buscar pareja a los 40: "No se trata de bajar el listón, sino de ajustar expectativas"

Buscar pareja después de los 40 puede parecer todo un reto para muchos. Y Jordi, coach especializado en relaciones, lo sabe muy bien.

Su trabajo diario es acompañar a personas que quieren volver a enamorarse, muchas veces después de años en una relación. Una tarea que aunque difícil, no es imposible como muchos quieren creer.

“Encontrar pareja después de los 40 o después de los 50 es algo muy común. En la mayoría de los casos estamos hablando de personas que llevaban media vida en una relación y que por la razón que sea han decidido terminar con esa relación y salir en busca de un nuevo vínculo", explica.

Lo primero que nota este coach personal es que muchos llegan con una lista interminable de requisitos. Y no es solo sobre el físico.

"Que no tenga cargas del pasado, que no tenga hijos o que si tiene hijos sean hijos mayores o que la relación con la expareja, con la mamá o el papá de esos niños, sea buena o no se meta demasiado por el medio", aclara en su cuenta de Tiktok.

También quieren alguien divertido, atractivo, sano, interesante y que tenga lo mejor de su ex sin sus defectos. Vamos, que la lista puede parecer imposible.

Sin embargo, el experto aclara que "la cantidad de expectativas que ponemos ahí es bastante irreal. No está mal desear, no está mal querer, pero muchas veces si miramos el checklist que estamos intentando conseguir ahí nos vamos a dar cuenta rápidamente de que no es posible".

Pero ojo, que no se trata de conformarse con cualquiera. "Con esto no estoy diciendo que hay que bajar el listón. Yo siempre recomiendo a la gente que no se conformen con menos de lo que creen que se merecen y que además busquen y tengan expectativas y tengan sueños y tengan ilusiones. Porque sin eso ninguna pareja va a funcionar".

El truco, según Jordi, es conocer la realidad, entender que todos tenemos pasado y que no podemos buscar a alguien como cuando teníamos 20 años.

"Pero lo que sí que estoy diciendo es que tenemos que tener también un poquito clara la realidad. Saber qué es lo que estamos buscando, desde dónde salimos, tener muy claro que esa persona a medida que va pasando el tiempo va a tener un pasado, va a tener una vida y que no podemos encontrar a alguien como cuando lo encontrábamos a los 20 años", apunta Jordi.