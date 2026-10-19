Collage con distintas campañas de la firma en homenaje a su 40 aniversario. Cedida

Y el lujo se acabó rindiendo a las zapatillas: un viaje al origen de Hogan, la firma que apostó por el confort hace 40 años

Hubo un tiempo en el que la alta costura contemplaba las sneakers con desdén, pero hace cuatro décadas —hace mucho, pensarán los veinteañeros; hace nada, dirán sus padres— el mundo atestiguó un momento que cambió los códigos de la moda internacional. Italia, pionera como otras veces, supo ver la oportunidad que ofrecía fusionar artesanía con libertad urbana.

Fundada en 1986 bajo el respaldo del conocido Grupo Tod's, Hogan redefinió el concepto del lujo mediante una innovación sin precedentes en la industria del calzado. El saber hacer mediterráneo se fusionó con el lenguaje deportivo, y así nacieron unas zapatillas elegantes y sofisticadas, concebidas para perdurar en el tiempo.

El primer icono de su trayectoria fue Hogan Traditional, una silueta atemporal que tomó su refinada inspiración estética del mundo del cricket. Desde sus comienzos, este diseño encarnó los pilares fundamentales de la marca: calidad indiscutible, comodidad absoluta y una versatilidad pensada para acompañar el ritmo diario de vida urbana.

La identidad de la firma encierra significados profundos desde su propia denominación, que evoca el concepto de juventud en gaélico. Asimismo, las alas de su logotipo simbolizan libertad y perspectiva clara. Su diseño esencial busca transformar la complejidad de las ciudades en elegancia pura y ligereza duradera.

Durante los 90, la aceleración del ritmo de vida en las grandes metrópolis generó nuevas necesidades en el vestir diario. Una observación atenta en Nueva York reveló cómo muchas mujeres caminaban al trabajo en calzado deportivo para cambiarse al llegar. Aquel detalle perceptible para aquellos ojos que saben observar y no sólo ver encendió la chispa de un cambio.

De aquel análisis de la realidad cotidiana surgió Hogan Interactive, una creación concebida para adaptarse a cualquier código de vestimenta. Con sus líneas sinuosas y la inconfundible 'H' grabada en el lateral, este diseño demostró que el lujo podía acompañar cada momento del día con absoluta elegancia y confort diario.

Imagen de campaña de las Hogan Interactive. Cedida

La decisión de combinar suelas de goma con prendas formales era llamativa para la época y la marca se anticipó a una auténtica revolución cultural. No se trató únicamente de responder a una tendencia pasajera; lo que querían era liderar una transformación en la forma de vivir y vestir.

Llegaron los 2000 y Hogan, ya consolidada como una marca emblema del Made in Italy, siguió expandiendo su universo con propuestas rebeldes que terminaron de asentar su visión del lujo casual. Así nació Hogan Olympia, un modelo ultraligero que rendía homenaje a los Juegos de Atenas, aunando inspiración deportiva con una estética urbana muy versátil.

Detalle del modelo Hogan Olympia. Cedida

Acompañando a los grandes

Esa misma década, Hogan amplió sus horizontes creativos incorporando bolsos y colecciones de ropa al tiempo que reforzaba su identidad de marca. Y mención aparte merece que, a partir de 2010, colaboraciones de prestigio con grandes referentes de la creación como Karl Lagerfeld confirmaron que el diseño de autor y el confort también marchan unidos.

En 2007 nació The Jack Kerouac Project, una colección especial concebida para el viajero incansable e inspirada en En el camino, sí, la novela de Jack Kerouac. Aquella iniciativa dio lugar a la línea Hogan Rebel, una propuesta para inconformistas que se inspiró en la figura de James Dean como icono de libertad personal.

Campaña de las zapatillas Hogan Rebel. Cedida

Más allá de campañas, no es secreto para nadie el amor que muchos rostros conocidos del cine profesan por Hogan. Cate Blanchett, George Clooney, Scarlett Johansson, Lady Gaga, Charlize Theron o Anya Taylor-Joy, por mencionar sólo algunos, han sido fotografiados luciendo la marca en su día a día.

¿Hacen falta más pruebas de que el lujo de verdad se encuentra en la autenticidad sin imposturas?

Objetivo: los jóvenes

En la última década, la firma italiana ha sabido reinventar su valioso patrimonio estilístico para conectar con las nuevas generaciones. Siluetas actuales como H-Stripes, Hogan Hyperlight y Hogan Cool continúan reinterpretando ese espíritu libre y dinámico que no conoce fronteras de edad ni tiempo alguno.

Al alcanzar su 40 aniversario, Hogan contempla estas cuatro décadas como un enérgico punto de partida. Saben bien en la casa que celebrar cuatro décadas implica mirar los orígenes con los ojos del presente para seguir explorando nuevos horizontes estéticos con renovada ilusión creativa.

Para festejar este hito, la firma ha recurrido al arte cinematográfico mediante la producción de cuatro cortometrajes dirigidos por jóvenes graduados del Centro Sperimentale di Cinematografia de Italia. Cada pieza rinde homenaje a una década y a su modelo icónico correspondiente a través de un relato poético único.

Las obras abarcan Celeste, de Nicolò Folin, centrada en la Traditional; Nine Hundred, de Sarah Narducci, sobre la Interactive en el fin de milenio; Never Off, de Gregorio Mattiocco, articulada en torno a la Olympia; y Lola Rebel, de Paoli De Luca, que celebra el espíritu de la Rebel actual.

Los cortometrajes 1. Celeste. Traslada al espectador a los años 80. La historia sigue a una niña que intenta alcanzar una caja de bombones en una estantería. Al calzarse las Hogan Traditional de su padre, descubre fotografías de su infancia y recuerdos conservados por él, transformando la imaginación en realidad. Fotograma de 'Celeste'. Cedida 2. Nine Hundred. Ambientado el 31 de diciembre de 1999 en Roma, Nine Hundred sigue a Mara, una skater que abandona la cena familiar de Nochevieja para conseguir el truco más icónico del monopatín antes de medianoche. Acompañada por sus Hogan Interactive, la joven recorre una ciudad nocturna rumbo al nuevo milenio. Fotograma de 'Nine Hundred'. Cedida 3. Never Off. En este corto ambientado en la década de 2000, una diva contemporánea intenta escapar de los paparazzi en un hotel. Para lograrlo, intercambia su vestuario con una camarera de piso. Sin embargo, rechaza quitarse sus zapatillas Hogan Olympia, convirtiendo este calzado en la seña irrenunciable de su auténtica identidad. Fotograma de 'Never Off'. Cedida 4. Lola Rebel. Presenta a un antiguo icono de glamour retirada en su silenciosa villa. El equilibrio de su rutina se altera con la llegada de James, un joven jardinero. Guiada por el deseo de sentir, Lola le roba sus zapatillas Hogan Rebel, desencadenando un juego intergeneracional. Fotograma de 'Lola Rebel'. Cedida

Todas estas obras, explican, "comparten valores que siempre han estado en el corazón de la marca: determinación, coraje, audacia y libertad para expresarse". Las cuatro protagonistas encarnan así la fuerza de la feminidad contemporánea a través de diferentes generaciones, sin someterse a los convencionalismos ni condicionantes sociales de sus épocas.

Los cortos se presentaron en Made to move, born to rise, un evento inmersivo celebrado en la Universidad Bocconi durante la Semana de la Moda de Milán. Además, con motivo del aniversario, la ciudad se tiñó de azul a través de un recorrido por numerosos puntos urbanos, del gran muro de Corso Garibaldi y los kioscos de la Piazza San Babila a los tranvías.

Más allá de la creación audiovisual, la alianza con el prestigioso Centro Sperimentale di Cinematografia de Italia se traduce en un compromiso ético tangible, pues la marca ha financiado un programa de cinco becas completas de tres años para impulsar el talento emergente en dirección, guion, interpretación y montaje.

Cine y moda, una vez más, se cruzan en sus caminos.

Un modelo para celebrar

En el marco del aniversario, la casa también llega a nuestros muebles zapateros y nos presenta la Hogan Cool Blue Limited Edition. Esta reinterpreta las líneas limpias de la silueta original con un empeine de piel en efecto pony teñido en un vibrante azul marino, complementado con el exclusivo estampado gráfico H86_26 grabado en su suela distintiva y también en los cordones.

Con motivo de su 40 aniversario, Hogan presenta una edición especial de la zapatilla Hogan Cool. Cedida

Disponible en boutiques seleccionadas y en su plataforma digital, la zapatilla sirve como prueba fehaciente de que el lujo informal no ha perdido ni un ápice de la visión desde la que surgió. 40 años después, parece que calzarse unas Hogan sigue siendo una invitación a caminar, correr y saltar como uno quiera. La firma fue creada para moverse. Pues que así sea.