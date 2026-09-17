Así es la vida siendo mujer en México: violencia e impunidad en el país donde asesinan a casi ocho de ellas al día

Estudiantes colocan una bandera en las rejas que protegen una ventana del palacio de gobierno vandalizado durante una marcha para exigir justicia para la estudiante de intercambio española Claudia Tacoronte, en Cuernavaca, México, el 15 de septiembre de 2026. Margarito Pérez Retana

"Quiero conocer a mis compañeras en las aulas, no en una noticia". "Los sentimientos de la nación hoy son de tristeza". "Amo mi país pero me avergüenzo de mi Gobierno". "UAEM, no sabía que estudiar cuesta la vida". "Un Estado que niega que nos maten es un Estado feminicida".

Esos mensajes se leían en algunas de las pancartas con las que decenas de alumnos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos marcharon el martes, 15 de septiembre, para exigir justicia por el asesinato de la española Claudia Tacoronte Aguilera y denunciar una crisis de inseguridad que, tal como recoge EFE, los hace sentirse vulnerables en los campus.

La víctima tenía 21 años, procedía de Gran Canaria y era estudiante de la Universidad de Granada. Llevaba apenas un mes de intercambio con la UAEM en Cuautla, a unos 100 kilómetros al sur de Ciudad de México, y estaba empezando a explorar su destino académico como haría cualquier otro joven. Sin embargo, el pasado sábado 12, alguien le arrebató la vida.

Según el fiscal Fernando Blumenkron, esta habría sido atacada en la Casa de la Cultura, ubicación a la que habría ido con motivo de la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal. La Fiscalía investiga el crimen como feminicidio y el país ha emitido una orden de detención contra Francisco Javier 'N', alias 'El Trompas', considerado el principal sospechoso.

La tragedia ha conmocionado tanto a México como a España y ha reabierto el debate sobre las amenazas a las que se enfrenta la población, especialmente las mujeres, en un país donde ellas llevan décadas luchando por tener un altavoz lo suficientemente potente, pero en el que cada día matan a 7,6 de media en los hogares, en las calles, etcétera.

Esta semana, la hermana de la víctima, Lara Tacoronte, rompió el silencio en redes sociales con un vídeo de casi 12 minutos de duración donde exigía una investigación exhaustiva. Según su relato, un hombre habría intentado robarle el teléfono móvil cuando Claudia corrió para pedir ayuda, pero fue perseguida y atacada con un arma blanca.

En la publicación, @larata_art también cuestionaba que las muestras de condolencia fueran suficientes y desvelaba la preocupación que los padres de la estudiante tenían respecto a su estancia en México, más aún después de saber que tres alumnas de la UAEM habían sido asesinadas en los meses previos.

Cuatro tragedias en la UAEM

Sus nombres son Kimberly Ramos, Karol Toledo y Michelle Itzayana Fuentes. Todas ellas desaparecieron en el primer semestre y sus cuerpos fueron hallados sin vida días después. Como consecuencia, el movimiento Resistencia Estudiantil tomó durante varias semanas las instalaciones centrales del campus Chamilpa a modo de protesta.

Las exigencias de justicia coincidieron con la antesala del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y evidenciaron el malestar colectivo con la gestión de la rectoría liderada por Viridiana Aydeé León Hernández. Esta, por su parte, denunció saqueos y destrozos debido a las movilizaciones y llamó a reforzar la vigilancia en la zona.

La primera en perder la vida este año fue Kimberly Ramos. Tenía 18 años y estudiaba en la Facultad de Contaduría y Administración de Empresas. El 20 de febrero, avisó a su madre de que había llegado al campus, sin saber que ese sería el último mensaje que enviaría. 10 días después, su cuerpo fue hallado en un terreno rústico de Chamilpa.

Con el caso aún bajo investigación y la comunidad universitaria consternada por su muerte, el 2 de marzo se produjo la desaparición de Karol Toledo, quien también tenía la justa mayoría de edad y estudiaba Derecho en la Escuela de Estudios Superiores (EES) de Mazatepec, una sede regional de la UAEM al sur de Morelos.

Según la versión recogida por Infobae, esta fue vista por última vez cerca de la institución cuando salió a comprar comida. La Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas implementó operativos de búsqueda y, tres días más tarde, esta fue localizada a un costado de la carretera Coatetelco-Miacatlán envuelta en bolsas de plástico negras.

A finales de mayo también se perdió la pista de Michelle Itzayana, una estudiante de bachillerato de tan sólo 15 años. Se daba la circunstancia de que también era hija de una catedrática de la UAEM. La adolescente salió de su domicilio en Yautepec el día 24 y su cuerpo fue encontrado días después en las inmediaciones de Tepoztlán.

Tras meses de crispación en una universidad con más de 40.000 estudiantes matriculados, el caso de Claudia Tacoronte ha terminado de sacudir los cimientos de la institución. En paralelo a las protestas, la Universidad de Granada ha suspendido el programa de intercambio con la Autónoma de Morelos.

Un estudiante coloca una vela en un altar en homenaje a la estudiante española Claudia Tacoronte en el Instituto de Ciencias de la Educación, en Cuernavaca, México, el 14 de septiembre de 2026. Margarito Pérez Retana Reuters

En este curso, la UGR tenía adjudicadas 24 movilidades a distintos centros del país. A aquellos estudiantes que ya se han desplazado les ha pedido que comuniquen cuál es la situación en sus campus. A los tres que tenían previsto ir a Morelos en el segundo semestre se les ha indicado que finalmente no podrán hacerlo.

En un comunicado emitido a los medios, la vicerrectora de Internacionalización informó de que la institución granadina desconocía que tres alumnas habían sido asesinadas en los últimos meses; ni siquiera la propia universidad de destino les había comunicado nada sobre los feminicidios acumulados a lo largo del año.

Sí eran conocedores de una información remitida desde el Ministerio de Asuntos Exteriores en la que se explicaba que en los últimos meses "había habido un repunte de la violencia" en Morelos debido a "enfrentamientos entre narcotraficantes y secuestros", por lo que se recomendaba no salir por la noche ni alejarse a ciudades aledañas.

A raíz de lo acaecido, Jorge Paradela, consejero de Universidad de la Junta de Andalucía, anunció este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que las universidades andaluzas analizarán e identificarán mejoras en los procesos de selección de los destinos para las estancias académicas en el extranjero.

Sin embargo, se sabe gracias a noticias como la que publicaba Cadena SER esta semana, que universidades como la US, la UPV, la Pompeu Fabra de Barcelona o la Jaime I de Castellón tienen en este momento alumnos desplazados en zonas de riesgo a evitar según las recomendaciones del Ministerio de Exteriores.

Morelos, entre los peores datos

Pese a ser uno de los estados más pequeños de México, este concentra algunos de los principales indicadores de inseguridad del país. Limita con Ciudad de México, Puebla, Guerrero y el Estado de México, tiene algo más de dos millones de habitantes y su proximidad a la capital lo convierte en un destino frecuente de fin de semana.

El Índice de Paz 2025 lo situó como el tercer estado menos pacífico, por detrás de Guanajuato y Colima. El 90,1% de la población declaraba sentirse insegura. En 2025, registró 1.142 muertes por homicidio doloso, frente a las 1.535 del año anterior, y una tasa de 58 homicidios por cada 100.000 habitantes.

Además, entre enero y julio de este año, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) registró 21 víctimas de feminicidio y 48 víctimas femeninas de homicidio doloso. Es decir, 69 asesinatos de mujeres en siete meses.

La región presentaba la segunda tasa más alta del país en ambas categorías: 1,97 víctimas de feminicidio por cada 100.000 ciudadanas, frente a 0,55 de media nacional, y 4,49 de homicidio doloso femenino, frente a 1,27.

Cuautla, donde fue asesinada Claudia Tacoronte, está incluido en la Alerta de Violencia de Género de Morelos. El mecanismo se activó en 2015 y establece medidas de prevención, atención, seguridad, investigación, reparación y acceso a la justicia en los municipios incluidos.

Investigación bajo protocolo

La Fiscalía del estado investiga su muerte bajo el protocolo de feminicidio. Esta decisión responde a un criterio establecido en 2015 que dicta que toda muerte violenta de una mujer debe investigarse con perspectiva de género para determinar si existen elementos que permitan clasificarla con este término.

Este surgió a raíz del caso de Mariana Lima Buendía, una joven de 29 años cuyo fallecimiento en 2010 fue inicialmente tratado como suicidio. La batalla legal de su madre, Irinea Buendía, llevó el asunto a la Suprema Corte, la cual mandató reabrir el expediente bajo esta metodología, logrando años después la condena del agresor.

En Morelos, el feminicidio se configura cuando se acredita que la muerte ocurrió por razones de género. El Código Penal estatal contempla, entre otros indicios, violencia sexual; lesiones degradantes o mutilaciones; amenazas o acoso; relación entre víctima y agresor; exposición del cuerpo; explotación... Si no se acredita ese componente, el caso se procesa como homicidio.

Investigar bajo este protocolo no establece por adelantado el móvil ni la responsabilidad penal. En el caso de Tacoronte, la Fiscalía deberá valorar las pruebas y las distintas líneas de investigación abiertas. Lo que sí evita la normativa es que un posible componente de odio por el hecho de ser mujer quede descartado desde el inicio.

Jóvenes protestan para exigir justicia por la universitaria grancanaria asesinada el 12 de septiembre, tras varios meses de marchas y confrontaciones con la UAEM. Margarito Pérez Retana Reuters

Casi ocho asesinatos al día

Morelos ejemplifica desde el plano estatal una problemática nacional más que conocida. Según el SESNSP, en 2025 se registraron 721 víctimas de feminicidio y 2.074 víctimas mujeres de homicidio doloso. La suma asciende a 2.795 asesinatos: una media de 7,67 al día.

Este indicador ha mejorado respecto a los años de mayor incidencia. En 2019, México registró una media de 10,54 muertes violentas de féminas al día; en 2020 y 2021, 10,33; y en 2022, 10,38. La media se redujo a 9,41 en 2023, a 9,33 en 2024, y así hasta llegar a la actual. El descenso hasta 2025 fue del 27,2%.

Por otro lado, la violencia no se circunscribe a la pareja. La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), publicada por el Inegi con datos de 2021, señala que el 70,1% de las mujeres de 15 años o más había sufrido al menos una situación de este tipo en su vida.

Los espacios públicos concentraban la mayor prevalencia: el 45,6% de las consultadas la había experimentado en esos entornos. El 39,9% la había vivido a manos de una pareja. La psicológica afectó al 51,6% de ellas; la sexual, al 49,7%; la física, al 34,7%; y la económica, patrimonial o discriminatoria, al 27,4%.

El Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) advirtió en julio de 2025 que persisten en el país estereotipos patriarcales que afectan a la condición social de las mujeres y que tienen consecuencias graves para quienes viven en comunidades indígenas y afromexicanas.

Por otro lado, cabe destacar que la violencia contra las mexicanas coincide con una crisis nacional de desapariciones. A finales de 2025, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas contabilizaba más de 133.000 personas en esa situación.

De esa cifra, cerca del 25% corresponde a la población femenina, lo que equivale a más de 33.000 expedientes. Aunque la mayoría de los registros afecta a varones, el fenómeno presenta un sesgo alarmante en la juventud: en el rango de 12 a 17 años, las adolescentes concentran casi la mitad de las ausencias reportadas.

Ante esta realidad, las familias —a menudo lideradas por agrupaciones de madres, hermanas e hijas— han asumido el rastreo de sus allegados, dedicándose a recabar indicios y brindar acompañamiento mutuo. Se trata de una labor de alto riesgo: Amnistía Internacional documentó que al menos siete personas buscadoras fueron asesinadas en 2025.

Personas se reúnen para la ceremonia del "Grito de Independencia" que conmemora la independencia de México de España, en el Zócalo de la Ciudad de México, México, el 15 de septiembre de 2026. Quetzalli Nicte-Ha Reuters

Trabajo, representación y activismo

Los indicadores socioeconómicos reflejan la brecha que enfrentan las mexicanas. En el tercer trimestre de 2025, la tasa de participación laboral femenina era del 45,7%, frente al 75,1% de ellos. A esto se suma que el 55,9% de las trabajadoras se desempeñaba en la informalidad, el 46,7% percibía como máximo un salario mínimo y un 5,6% no recibía remuneración.

No obstante, existen avances en el ámbito formativo: en 2025, el 38,3% de las ciudadanas de 15 años o más había alcanzado la educación media superior o superior, superando el 27,2% registrado en 2015.

En el plano institucional destacan la elección en 2024 de Claudia Sheinbaum como primera presidenta del país, la creación de la Secretaría de las Mujeres y fallos de la SCJN como el que recientemente reconocía a los padres de menores que hayan sufrido feminicidios como víctimas indirectas con derecho a una reparación integral.

Sin embargo, AI advierte que estas reformas institucionales aún no resuelven las deficiencias en la investigación de feminicidios ni la protección de colectivos en riesgo. En este sentido, la organización documentó que en 2024 fueron asesinadas 32 personas defensoras de derechos humanos y al menos nueve periodistas.

Este escenario explica la continuidad de la protesta social. La movilización en la UAEM se inserta en una historia de resistencia que se remonta a principios de los años 2000, cuando la poeta y activista Susana Chávez acuñó en Ciudad Juárez la consigna "Ni una mujer menos, ni una muerta más".

Su feminicidio en 2011 convirtió esa frase en un emblema global que más tarde inspiraría el lema "Ni Una Menos", nacido en Argentina en 2015. Así, a la par de las cifras sobre los riesgos que aún enfrentan las mexicanas en el país, hay una sociedad que se niega a guardar silencio y reclama justicia de forma constante.

Cartel exigiendo justicia por Claudia Tacoronte. Margarito Pérez Retana Reuters

La marcha por el asesinato de Claudia Tacoronte se suma a ese recorrido histórico. Y, a la espera de que las investigaciones terminen de esclarecer el crimen, las cifras de la universidad, de Morelos y del país confirman por qué cada nueva víctima reabre un debate y una exigencia de reparación que siguen vigentes.