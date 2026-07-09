Cruz Sánchez de Lara disecciona 'Las gobernadoras' en Canal 24h: "La parte de la esclavitud fue lo más difícil"

Cruz Sánchez de Lara, con uno de los ejemplares de su novela en Málaga, durante la presentación del libro. Rodrigo Mínguez

Desde hace unas semanas el ritmo de la agenda de Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y editora de Magas y Lifestyle, se ha intensificado.

Unas jornadas que ya parecían difíciles de estirar más han encontrado la forma de hacerlo gracias a Las gobernadoras (Espasa 2026), su última novela. La misma que presentó de forma oficial en Málaga, durante la semana de la Cultura y el Liderazgo Femenino.

Al igual que las protagonistas de sus páginas se mueven por el mundo hasta el punto de cruzar el Atlántico, Sánchez de Lara está haciendo lo propio para conseguir que la historia que esconde —y a la par desvela— el libro llegue, sobre todo, a quien está dispuesto a oír.

Esta tournée —en un guiño a las Saint-Maxent— la ha llevado a una penúltima (esa es siempre la palabra) parada. Tren con destino al Canal 24h, bajada en La noche en 24 horas, el espacio que conduce Xabi Fortes.

Allí la esperaba el runrún de las cámaras, uno al que Sánchez de Lara está más que acostumbrada. Tras el arranque del conductor, la autora desveló que Las gobernadoras empezó con algo tan cotidiano como inesperado.

Fue a través de un Whatsapp de su madrina, una señora que ya alcanza los 90 años, que se sumergió en sus raíces. El texto decía así: "Léete este artículo tan interesante sobre una mujer de tu familia".

El pasado lunes, más de 400 personas se reunieron para asistir al Club de Lectura sobre 'Las gobernadoras'. Esteban Palazuelos

Tejiendo la historia

Esas palabras bastaron para que la investigación de Cruz Sánchez de Lara se remontase hasta su séptimo abuelo.

"Una vez que te metes dentro, te das cuenta de que no tienes ni idea. Por la parte española nadie te cuenta nada", contó, haciendo referencia al papel del país en el episodio de la independencia de los Estados Unidos.

Tejiendo una lección de historia con cada una de sus palabras, y respondiendo siempre al quite de su interlocutor, la vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL defendió que este pasaje no habría sido posible sin el rol que jugó España, que ofreció "una ayuda bajo cuerda", al no disponer de dinero.

Eso se tradujo en envío de soldados, armamento y víveres, pero, sobre todo, en una red de espías en la que esas mujeres que ponen en femenino el cargo que le da título al libro fueron clave.

La conversación con Fortes desemboca de forma inevitable en el papel de Luis de Unzaga, ese séptimo abuelo de la escritora que fue el primer fundador de un colegio bilingüe del mundo.

"Lo conocían como 'El Conciliador'. Tomó esta decisión —desde su papel como gobernador en Luisiana— para que no se perdieran ni el francés ni el español", aclaró.

No obstante, además de por el sobrenombre que destacó Sánchez de Lara, también se dice de él que fue el precursor de la CIA, precisamente por esa virtud a la hora de tejer una red de espías para poder ayudar a los colonos independentistas.

De las palabras de la autora no sólo se desprende pasión por lo que hace —lo que ha hecho—, sino un bagaje cultural e histórico ahora más nutrido si cabe.

"Han sido dos años y medio de estudio", comentó en referencia al tiempo que le ha llevado parte del proceso de la novela.

Además, el mismo ha conllevado la dificultad añadida que, casi por definición, acompaña al género histórico: ser capaz de enseñar y entretener con un mismo libro.

Para ello, la autora se ha servido de ese punto de vista de las mujeres, "más emocional y esa parte mía feminista de la que no soy capaz de desquitarme de manera alguna". Con esto quería trasladar una forma de entender la historia que llegase a todos.

Como de costumbre, escucharla es estar atenta a un discurso elaborado y repleto de una serie de comentarios que, de repente, hacen que se ilumine la mente de quien escucha. El símbolo de que con sus palabras consigue ese propósito de aprendizaje y entretenimiento.

Una de las frases que resonó con fuerza ayer en el plató de La noche en 24 horas fue la de que la familia formada por Isabel de Saint-Maxent y su marido eran un poco como los Kennedy de Luisiana.

Al seguir buceando junto a Fortes —y ante la atenta mirada de los colaboradores, reflejo de lo que atravesaba al espectador al otro lado de la pantalla— en la historia de Unzaga, una anécdota de lo más significativa. Una misiva que encierra el rumbo de la historia.

"Si vamos por Málaga —otra ciudad clave en el desarrollo de la novela—, hay una placa que le atribuye el nombre de los Estados Unidos, ya que fue el primer dignatario extranjero que reconoció su independencia", contó Cruz Sánchez de Lara.

"Hay un sector de historiadores que dicen que fue una carta que le escribió Luis de Unzaga a un general. La misma se la leyeron a George Washington y le dijeron que qué simpático ese español que dice 'queremos felicitarle como presidente de los Estados Unidos Americanos'. Al parecer, le gustó y ese fue el nombre", añadió, sumando un elemento sorprendente a la fórmula de su novela.

Miedo y secretos

Estos conceptos son dos sobre los que pivota no sólo la publicación, sino muchas de las preguntas que Cruz Sánchez de Lara va recibiendo en los numerosos encuentros que se celebran en estos días —semanas— en torno al desembarco de estas páginas en librerías.

A Xabier Fortes se le hizo irresistible también una temática que no sólo entronca con las hermanas Saint-Maixent, sino con la propia escritora al sumergirse en sus raíces.

Este contexto se reflejó en las protagonistas con hechos tan remarcables como que una de ellas fue apresada por ilustrada y otra sufrió el destierro. "He dulcificado la historia de la familia sobre estos silencios y miedos para que sea digerible", expresó la vicepresidenta ejecutiva de este diario.

"Me ha costado mucho estudio entenderlo y hacer que eso funcione para que quien lo lea encuentre además una historia familiar entretenida", destacó.

No obstante, tal y como comentó el presentador, en estas páginas que hoy representan el inicio de 250 años de historia de un país también están presentes batallas tan importantes como la de Pensacola, en las que hubo "mucho canario, malagueño, vasco y sevillano".

Sin embargo, para que el mensaje cale, Cruz Sánchez de Lara no hace acopio de números, cifras y detalles que luego van a parar al olvido, sino que se queda en cómo estas afrentas se traducía en las vidas de sus protagonistas. No hay mejor ficción que la realidad.

En este punto, Fortes saca en la conversación una expresión popular que refleja el papel español en este época: "La labor que se hizo no fue filantrópica, sino que partía de eso de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo".

El pasado 18 de junio Casa de América acogió la presentación de 'Las gobernadoras' en Madrid. Este

El conductor del espacio hacía referencia así a esa alianza con Francia, por parte de España, para acabar con los ingleses. "No era una cuestión libertaria o por principios. Ni siquiera por las 13 colonias, sino por fastidiarlos", añadió.

A esto, Cruz Sánchez de Lara replicó que "los tenían fritos a impuestos. No teníamos dinero para plantarle cara a la guerra. Y estaba todo ese ruido que venía de Francia... Cuando ellas —en referencia a las Saint-Maxent— empiezan a revivirlo todo, tenían miedo de lo que podía decirse si tomaban partido por uno u otro".

Entonces, ese par de conceptos que desde la llegada de Las gobernadoras siempre han funcionado como telón de fondo, entronca con esta generación de la autora. La pregunta se hace carne en las palabras de Fortes: "¿Y a tu familia, qué le ha parecido?".

"Les ha gustado mucho. A mi madre le dije que una cosa es no presumir y otra que no lo supiera, pero ella me contestó que tampoco lo conocía", explicó.

Además, volvió a su madrina, la impulsora de esta cuarta novela: "Me escribió un Whatsapp y me comentó que también hubiera sido de las espías. Y le respondí que yo igual, de esas que llevaban las cartitas en el dobladillo".

Igualmente, hizo referencia a una de sus conversaciones con Luz Gabás, la escritora recientemente galardonada con el Maga de Magas en la categoría de Mejor Novelista.

"Me dijo que tenía que decidir sobre si contar toda la verdad o si quedarme sólo con lo bueno", contó la autora que, sin duda, no se ha dejado un detalle atrás en sus páginas, recorriendo cada recoveco familiar.

Pasado y presente

Tras diseccionar —casi una especie de lección de historia— todo lo que entraña Las gobernadoras, las últimas preguntas de Fortes y los colaboradores de La noche en 24 horas sirvieron para conectar el ayer con el hoy, con algún que otro chascarrillo incluido.

La primera, directa. "¿Ha valido la pena?", cuestionó el presentador, en referencia a la independencia de Estados Unidos. "¿No hubiera sido mejor colonia de Reino Unido?", añadió.

"Lo que no sé es cómo hemos llegado a Trump. Cómo un país que ha sido una referencia para la democracia ahora se encuentra así", respondió Sánchez de Lara.

El conductor también reafirmó el papel de la autora como activista por los Derechos Humanos, un posicionamiento del que jamás se ha desligado: "Estoy muy preocupada, aunque tampoco quiero ser alarmista. El ruido y el frenesí de la política y de la forma de comunicar están tapando conflictos muy grandes".

"Hay cosas que recuerdan a esos tiempos de preguerras. Siento que es la vez que más cerca estamos de que se dé la III Guerra Mundial. En circunstancias parecidas nadie pensaba que iba a llegar ese peligro", comentó.

En cada presentación y evento, la autora va armada con un bolígrafo para firmar los ejemplares de sus lectores. Esteban Palazuelos

Tras este momento de intensidad necesario, llegó un comentario cuanto menos curioso por parte de Fortes. Al parecer, el presentador había recibido durante la emisión algún que otro mensaje señalando el parecido en Sánchez de Lara y Díaz Ayuso.

"Ella es siete u ocho años más joven que yo, pero nacimos el mismo día, el 17 de octubre, al igual que Pablo Iglesias. Lo que es cierto es que dicen que la gobernadora de la portada del libro se da un aire a Isabel", dijo la escritora.

Entre las preguntas de los colaboradores, ya un clásico: "¿Qué ha descubierto de sí misma?".

"Muchísimo. No sabía qué parte de mí venía de carácter y cuál de genética. Mi séptima abuela fue la creadora de la primera asociación de mujeres de Málaga. Se encargaban de cuidar a los niños expósitos", respondió.

Y luego hiló con su propio camino: "Hago mucho activismo contra el maltrato. Ellas levantaban las camisetas de esos pequeños para ver si les habían hecho daño".

A su vez comentó que con esos detalles es con los que quiere que se queden los lectores: "¿Qué parte de nosotros viene de serie? Yo he estado dos años y medio con esto y lo he dejado dos veces. He aprendido que mi forma de vivir las cosas viene de ahí. Su manera de sentir el miedo es la misma que la mía. Al igual que la de ser valiente".

Otra cuestión versó sobre lo más difícil de todo el proceso: "La relación con la esclavitud la llevé fatal. Cuando viajé a Nueva Orleans le escribí emocionada a la alcaldesa, que es afrodescendiente. Mi antepasado fue gobernador; el suyo, esclavo".

"Me topé con la cruda realidad de Las gobernadoras cuando entré a una de sus casetas. La sociedad española era esclavista, imaginarlos con las heridas abiertas, en ese clima... Fue lo más duro", añade.

Igualmente, afloró la cuestión de esas mujeres fuertes de su familia y, sobre todo, de esas historias, cuál le había impresionado más:

"Le he dado muchísimo protagonismo a una de las esclavas, Marilú. Y también a La Roche, una mujer ambiciosa que por defender a su familia y patrimonio se convirtió en parte de la historia, aunque se reían de ella. Representa una forma de liderazgo o autoridad".

La conversación de Cruz Sánchez de Lara con Xabier Fortes, al igual que sucedió con el Club de Lectura que se celebró el pasado lunes —cita a la que acudieron 425 personas— es de esas que deja poso.

En la autora, una nueva reflexión. En el que escucha, la sensación de que la historia, a pesar de sus revisiones, siempre necesita de una mirada más.

De ahí se extrae que Las gobernadoras no sólo habla de pasado, sino que aquello que se tejió entonces sigue estando presente, vigente. Somos el reflejo de todo lo que ya fue. Silencios, miedos, secretos, momentos de esplendor, valentía...

Enseñanzas contenidas en una novela que abre la incertidumbre propia de la curiosidad, pero que deja la certeza de que la mejor forma de entender lo que sucede hoy sigue siendo hacerse las preguntas correctas sobre lo que pasó.