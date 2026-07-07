Madonna, el regreso de la reina incómoda: por qué el pop actual sigue necesitando que ella dicte las reglas

Hay artistas que regresan para recordar quiénes fueron. Madonna vuelve para recordar quiénes somos nosotros sin ella. Durante los últimos años, el pop ha vivido obsesionado con el reciclaje de su propio pasado.

Las listas de éxitos se han llenado de sonidos que evocan otras décadas, de referencias que funcionan como guiños generacionales y de una nostalgia convertida en modelo de negocio.

En ese contexto, el regreso de la artista con Confessions II podría haberse interpretado como un ejercicio más de 'arqueología pop'. Sin embargo, ocurre exactamente lo contrario. Lo que propone no es un homenaje a su legado, sino una actualización de las reglas que ella misma escribió.

La cantante presentó s nuevo disco en junio con un concierto en Times Square. Nancy Kaszerman Europa Press

Cuando apareció Confessions on a Dance Floor en 2005, Madonna transformó la pista de baile en un espacio de sofisticación, ironía y libertad. 20 años después, recupera aquel universo junto al productor Stuart Price, desde una posición radicalmente distinta.

Ya no es la artista que necesita demostrar que puede reinventarse; es la mujer que ha sobrevivido a la enfermedad, al desgaste de la fama y a una conversación pública empeñada en juzgar su edad antes que su trabajo.

En 2023, una infección la obligó a ingresar en cuidados intensivos y puso en duda la continuidad de su gira mundial. Durante unos días, el mundo dejó de preguntarse si seguía siendo relevante y empezó a preguntarse si seguiría viva.

Meses después, The Celebration Tour convirtió esa fragilidad en un espectáculo monumental. Más de un millón de espectadores asistieron a una gira que funcionó como un ajuste de cuentas con la idea de decadencia.

Amistades y complicidades

Si algo ha caracterizado esta campaña de regreso es la cantidad de manos ajenas que Madonna ha querido cerca. El 17 de abril apareció como invitada sorpresa en el escenario principal de Coachella, durante la actuación de Sabrina Carpenter, donde ambas interpretaron en directo el entonces inédito Bring Your Love junto a clásicos como Vogue y Like a Prayer.

La promoción se completó con un cortometraje musical, Confessions II - The Film, estrenado el 5 de junio en el Beacon Theatre de Nueva York dentro del Festival de Tribeca. Dirigida por el dúo TORSO, la pieza recorre las seis primeras canciones del álbum con un reparto que mezcla música, moda y cine: Arca, Kate Moss, Julia Garner, Benedict Cumberbatch, Gwendoline Christie, Richard E. Grant o la propia Lourdes León aparecen junto a ella.

Tras la proyección, Madonna conversó con Anderson Cooper sobre el proceso creativo del disco. Días después, el 4 de junio, ofreció un concierto sorpresa y gratuito por el Mes del Orgullo en pleno Times Square, retransmitido en directo por Grindr, en el que repasó los nuevos temas junto a piezas de su álbum de 2005.

La pista permanece

Lo más interesante del nuevo álbum no es su sonido, sino su intención. Entiende algo que muchas estrellas contemporáneas parecen haber olvidado: la relevancia no se sostiene fingiendo juventud, sino generando una conversación cultural. Mientras parte de la industria intenta parecer nueva cada seis meses, ella dialoga con su propia historia.

El disco recupera la energía electrónica de Confessions on a Dance Floor, pero incorpora una conciencia del tiempo que aquel álbum no tenía. Las canciones siguen invitando al movimiento, aunque ahora están atravesadas por una artista que ha experimentado la vulnerabilidad física de una manera pública y brutal. La pista de baile ya no es solo celebración; es resistencia.

Esa diferencia explica por qué su vuelta resulta tan distinta al de otras figuras de su generación. No busca convertirse en patrimonio cultural ni en una leyenda intocable. Sigue compitiendo dentro del presente.

Colabora con artistas mucho más jóvenes, aparece en conversaciones que atraviesan TikTok y la cultura queer contemporánea y se niega a ocupar el lugar cómodo que la industria reserva para las mujeres mayores de 60 años. En un ecosistema donde todo parece diseñado para durar unas semanas, insiste en construir eras.

Influencia sin relevo

Pocas artistas pueden presumir de haber moldeado simultáneamente a varias generaciones. Sin Madonna resulta difícil entender la teatralidad de Beyoncé, la transformación constante de Lady Gaga, la libertad estética de Rosalía o la relación de Charli XCX con la cultura de club. Incluso quienes han intentado distanciarse de su influencia terminan dialogando con ella.

La gran paradoja es que ella nunca ha querido ejercer de madrina del pop. No se presenta como una figura maternal que bendice a las nuevas cantantes; prefiere compartir territorio creativo con ellas. Esa decisión, que a menudo genera incomodidad, es precisamente la que mantiene viva su presencia.

La artista, de 67 años, no para de reinventarse. Nancy Kaszerman Europa Press

El pop contemporáneo ha heredado de la diva del pop algo más importante que una estética: la idea de que una artista puede controlar su narrativa. Antes de que el concepto de 'marca personal' dominara la industria, ya había entendido que cada videoclip, cada portada, cada gira y cada aparición pública formaban parte de una misma obra.

Por eso, su influencia no se limita a la música. Se extiende a la manera en que las artistas negocian el poder, gestionan su imagen y convierten su carrera en un proyecto autoral.

Moda como manifiesto

La relación entre Madonna y la moda nunca ha sido decorativa. Jean Paul Gaultier no diseñó para ella un simple vestuario, sino que creó uno de los símbolos visuales más reconocibles del siglo XX. Donatella Versace, Dolce & Gabbana, John Galliano, Riccardo Tisci o Steven Meisel han trabajado con una artista que entiende la ropa como un lenguaje propio.

Ese diálogo continúa en esta nueva etapa. La estética de Confessions II parece recuperar el brillo de la pista de baile y el imaginario neoyorquino de los años 80. No reproduce el pasado, lo reinterpreta, y en esa reinterpretación hay una declaración silenciosa contra el edadismo: el derecho de una mujer madura a seguir siendo sexy, ambiciosa y visible.

En una época en la que muchos estilismos parecen diseñados para sobrevivir unas horas en redes sociales, ella sigue utilizando la moda para mostrar sus intenciones. Quizá ahí resida el secreto de su regreso. No ha vuelto porque la echáramos de menos. Ha vuelto porque el presente del pop sigue necesitando a alguien capaz de convertir cada movimiento en una idea.

El otro gran escenario de este resurgir ha sido, como es habitual en ella, la alfombra roja.

En la Met Gala del pasado 4 de mayo, dedicada este año a Fashion Is Art, Madonna firmó uno de los momentos más comentados de la noche con un estilismo de Saint Laurent diseñado por Anthony Vaccarello: un vestido lencero de satén y encaje negro sobre el que caía una capa monumental en organza violeta, inspirado directamente en La tentación de San Antonio, obra de la pintora surrealista Leonora Carrington.

La relación de la cantante con la moda, sin embargo, nunca ha sido solo estética. Desde sus inicios con Gaultier hasta sus colaboraciones más recientes, cada aparición pública funciona como extensión narrativa de la etapa musical que atraviesa, y esta no iba a ser una excepción.

La iconografía surrealista de este 2026 conecta directamente con el tono introspectivo que la propia artista atribuye a canciones como Fragile o Forgive Yourself, incluidas en el nuevo álbum.

La edad incómoda

Los últimos 15 años han sido de los más conflictivos de su vida: la prensa sensacionalista, que en su día la tildó de 'abuela' a los 35 años, ahora la critica por perseguir esa juventud que antes le habían reprochado que hubiera perdido.

Madonna lleva 50 años respondiendo a la pregunta sin necesidad de pronunciar una palabra: "¿Cuándo debería retirarse?". La cuestión nunca ha perseguido con la misma insistencia a Mick Jagger, Bruce Springsteen o Paul McCartney. A ellos se les concede el privilegio de envejecer sobre un escenario mientras a ellas se les exige justificar por qué siguen ocupándolo.

En su caso, esa presión ha sido constante. Su cuerpo, su rostro, sus decisiones estéticas, sus relaciones sentimentales o su actividad en redes sociales han generado más titulares que muchos de sus discos.

La conversación ha girado alrededor de su edad y no de su trabajo. Ese es, probablemente, el mayor triunfo de Confessions II. Obliga a hablar de música otra vez.

Portada del nuevo disco de la artista. @madonna

No porque Madonna haya renunciado a la provocación —sería imposible entender su carrera sin ella—, sino porque el disco desplaza el foco hacia aquello que la convirtió en un fenómeno cultural y esto es: su capacidad para leer el presente antes que nadie.

La crítica ha coincidido en señalarlo como su trabajo más sólido en dos décadas y como una reconciliación con el sonido que mejor ha sabido convertir en lenguaje propio: la pista de baile como espacio de libertad.

Hay una madurez nueva en estas canciones. No hablan desde la necesidad de demostrar nada, sino desde la autoridad de quien ha sobrevivido a todos los ciclos de la industria. Ya no canta únicamente sobre el deseo o la celebración. También canta desde la conciencia de la fragilidad. Y esa vulnerabilidad la hace más interesante.

Un legado vivo

La tentación de medir su influencia a través de las ventas o de los premios resulta insuficiente. Su verdadero legado es otro. Cambió la relación entre la música y la moda mucho antes de que las grandes firmas convirtieran a las estrellas del pop en embajadoras.

Jean Paul Gaultier diseñó para ella uno de los iconos visuales más reconocibles del siglo XX; Gianni y Donatella Versace entendieron que su imagen podía dialogar con el lujo; Dolce & Gabbana encontraron en ella una teatralidad mediterránea que encajaba con su universo; fotógrafos como Steven Meisel o Mert & Marcus utilizaron su cuerpo como un territorio de experimentación estética.

Pero quizá su aportación más profunda fue demostrar que una mujer podía controlar su carrera sin renunciar a la ambición. Mucho antes de que Beyoncé hablara de autoría, de que Lady Gaga hiciera de la transformación una identidad o de que Rosalía mezclara moda, performance y música en un mismo discurso, la cantante ya había convertido su carrera en una obra total.

Las generaciones más jóvenes siguen dialogando con ella aunque no siempre lo hagan de forma explícita. Dua Lipa ha reconocido la influencia de Confessions on a Dance Floor en la recuperación del dance pop; artistas como Arca o Sabrina Carpenter aparecen ahora vinculadas a una Madonna que ya no necesita marcar distancias entre generaciones, sino crear puentes.

Madonna, vestida por Saint Lauren en la gala Met. Matt Crossick Europa Press

La última lección

Quizá su verdadera vuelta tiene que ver con una idea. Durante demasiado tiempo se asumió que el pop era un territorio reservado a la juventud, que las mujeres debían reinventarse hasta desaparecer o aceptar convertirse en piezas de museo.

Madonna nunca aceptó ninguna de las dos opciones. Ha preferido equivocarse antes que repetirse. Ha soportado críticas que pocas figuras masculinas habrían recibido. Ha convertido cada crisis en una reinvención y cada reinvención en una oportunidad para cuestionar las reglas del juego.

Su nuevo álbum importa porque demuestra que la conversación alrededor de ella sigue siendo una conversación sobre el presente. Sobre cómo envejecen las mujeres en la cultura popular. Sobre quién tiene derecho a ocupar espacio. Sobre quién decide cuándo una artista deja de ser relevante.

Con más de 300 millones de discos vendidos y un patrimonio que Forbes sitúa en 850 millones de dólares, Madonna no necesitaba demostrar nada. Y sin embargo, lo ha hecho.

Nunca ha sido únicamente una cantante. Ha sido una forma de entender el poder. Y quizá esa sea la razón por la que, 40 años después de irrumpir en la escena musical con una mezcla de descaro, intuición y disciplina, continúa obligándonos a mirar en la misma dirección que ella.

No porque el pop necesite otra reina. Sino porque todavía no ha encontrado a nadie capaz de destronarla.