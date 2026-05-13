Eugenia Silva, emocionada al recibir el premio Gigantes de EL ESPAÑOL: "A mi padre le hubiera hecho ilusión verme"

La modelo, durante su discurso en el evento. Javier Carbajal

La noche cayó sobre la Ciudad de las Tres Culturas con una mezcla de solemnidad y celebración. La primera edición de los premios Gigantes de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha se celebró en el Teatro de Rojas de Toledo, uno de los espacios más emblemáticos de la región.

La emoción se palpaba en los 400 asistentes, entre quienes estaban destacadas figuras de la política y la sociedad de la comunidad.

Una de las grandes protagonistas de la velada fue Eugenia Silva, distinguida con el galardón a la Proyección Internacional y Moda.

Aunque nació en Madrid en 1976, se mudó a la ciudad manchega cuando tenía apenas un año. Allí transcurrió su infancia y adolescencia, por lo que se podría decir que es una orgullosa toledana por adopción.

"Una cosa es el lugar donde uno nace y otra distinta el lugar donde aprende a mirar el mundo. Y yo aprendí a mirar aquí", confesó.

La modelo y empresaria llegó envuelta en una ovación discreta pero cálida, consciente de que regresaba al lugar que la vio crecer y con el que mantiene un vínculo sentimental y patrimonial.

"Toledo no puede perder su vida cotidiana, su tejido local, sus oficios, porque ahí está su verdadero valor", tal y como lo contó a EL ESPAÑOL en una entrevista previa a la premiación.

Sin duda, su discurso conecta con el debate que atraviesa muchas ciudades históricas sobre la convivencia entre turismo y vida vecinal.

Silva reivindicó un modelo más equilibrado y sostenible, insistiendo en la necesidad de "apostar por un turismo más consciente, más respetuoso, y priorizar a quienes viven en la ciudad".

En esta gala tan significativa, recibió el premio de manos de Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y editora de Magas y Lifestyle; Javier López Marín, presidente de Eurocaja Rural; y Esther Esteban, presidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

"Recibir este premio en este lugar tiene un significado muy especial", ha compartido la modelo, a la que se le ha quebrado la voz cuando ha recordado a su padre, de quien ha apuntado que "sé que le habría hecho muchísima ilusión verme recibirlo aquí".

La ceremonia transcurrió entre referencias continuas al patrimonio toledano y a la importancia de preservar la autenticidad cultural frente a la homogeneización turística.

"Pensaba que todo el mundo crecía rodeado de historia, de arte y de una belleza tan cotidiana", continuó Silva.

Eugenia Silva, junto a Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y editora de Magas y Lifestyle; Javier López Marín, presidente de Eurocaja Rural; y Esther Esteban, presidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha. Javier Carbajal

En ocasiones anteriores, la galardonada ha subrayado también el potencial internacional de los oficios tradicionales de la ciudad. "Hoy, desde una perspectiva global, el valor está en lo auténtico, en el origen, en el savoir-faire", afirmó para EL ESPAÑOL.

Lejos de limitarse a un agradecimiento protocolario, Silva convirtió su intervención en una reflexión sobre la identidad de las ciudades históricas y sobre la necesidad de contar el patrimonio desde una mirada contemporánea.

Los otros premiados de la noche fueron Gregorio Marañón y Bertrán de Lis (Promoción y Legado Cultural), Rafael Canogar (Arte y Compromiso Democrático) y Ana Céspedes (Ciencia, Investigación y Solidaridad).

Este acto también marca el vigésimo aniversario del primer diario nativo digital de Castilla-La Mancha y referente informativo de la comunidad autónoma.

La gala concluyó con un ambiente de celebración serena y con la sensación compartida de que Toledo vive un momento decisivo: el de consolidarse como referente internacional sin renunciar a aquello que, precisamente, la hace única.