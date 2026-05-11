No es casualidad que el término neochulapismo no pare de aflorar en conversaciones. Aunque hasta el día 15 de mayo no son las fiestas de San Isidro, en la noche del 11 de mayo el Teatro Circo Price, en Madrid, ha acogido los I Premios Castizos.

Los galardones, impulsados por Magas, la revista femenina de EL ESPAÑOL, han nacido bajo la premisa de celebrar una ciudad en la que conviven tradición y modernidad, que habla de futuro desde el presente sin olvidar sus raíces para no perder el rumbo.

El evento, que sin duda quedará registrado en la memoria como uno de los grandes momentos de la primavera madrileña, se trata de una declaración de intenciones. Una carta de amor a las calles que acogen a los gatos y gatas oriundos de la metrópoli, pero también a aquellos de acogida. En una noche como la que ha sido esta, el concepto de Madrid se resignifica.

[La deuda con Madrid]

La lista de premiados en esta primera edición la han constituido nombres como el del alcalde José Luis Martínez-Almeida; los creadores de contenido y emprendedores María G. de Jaime y Tomás Páramo; la empresaria austríaca-venezolana Johanna von Müller-Klingspor; la gaditana Paz Padilla; el artista musical con una trayectoria de dos décadas en la industria DJ Nano; y uno de los grandes representantes de la hostelería y del ocio madrileño Pedro Trapote.

Por supuesto, en esta cita marcada en rojo en el calendario no ha podido faltar uno de los elementos claves de la celebración de San Isidro: los claveles. En este caso, ha sido el estudio de diseño floral de lujo Savia Bruta la encargada de entregarlos a los asistentes a su llegada. Así ha comenzado esta neoverbena que ha dado lugar a una noche inolvidable.

Por otro lado, Alta Expresión COVAP ha contado con un espacio donde el jamón será el foco, con un cortador en directo. El plano gastronómico ha quedado también cubierto con la presencia de la icónica chocolatería y churrería San Ginés; las tortillas de La Martinuca; los deliciosos Manolitos de Manolo Bakes; o las patatas de Día.

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Como acompañamiento de la comida, Granini, la dupla de Match Tonic Water y Puerto de Indias o Fundador, que servirá el elegante cóctel Magas por Fundador, un combinado que ya se ha convertido en un clásico en los eventos de esta casa. La propuesta mezcla el brandy de la bodega con el sabor cítrico de la lima, el pomelo y la escarcha de la sal azul.

Por otro lado, a la salida, los invitados han recibido un obsequio de Neutrogena: el nuevo Fluido Hidratante SPF50 de la línea Ultra Sheer, uno de los últimos lanzamientos de la firma. Se trata de un protector solar ultraligero con alta protección UVA/UVB y antioxidantes frente al envejecimiento prematuro que conecta con el espíritu de una cita pensada para disfrutar al aire libre.

Igualmente, detrás de esta primera edición hay una amplia red de marcas, colaboradores e instituciones que han querido sumarse a una fiesta ideada para reivindicar la identidad cultural y emocional de Madrid.

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Firmas como La Vaguada, VELUX, Aylanz, UDIT y Swatch forman parte de una alianza que convierte los galardones en una experiencia colectiva alrededor de una ciudad que nunca deja de reinventarse.

Antes de que la ceremonia diera comienzo —conducida por Charo Izquierdo, directora de Magas, e inaugurada por Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y editora de Magas y Lifestyle— los invitados han pasado por el photocall con sus mejores looks reinterpretando la tradición.