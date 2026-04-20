Así es Margarida Maldonado, la esposa del presidente de Portugal que debuta en España junto a la reina Letizia

Este lunes 20 de abril los Reyes reciben en el Palacio Real al nuevo presidente de la República Portuguesa, António José Seguro, elegido el pasado 8 de febrero de 2026 y a cuya toma de posesión en el Palacio de Belém asistió el rey Felipe VI.

El jefe del ejecutivo ha viajado a España acompañado de su esposa, Margarida Maldonado Freitas, en la que es su primera visita institucional a nuestro país tras asumir el cargo, en un gesto que refuerza los lazos históricos y diplomáticos entre ambas naciones.

Como es tradicional, la jornada comienza con un encuentro entre las delegaciones, seguido de un almuerzo ofrecido por los monarcas, precedido de un recibimiento con honores y de un posado oficial.

El rey Felipe VI, con la pareja presidencial en la toma de posesión. Gtres

Este es también el momento de la primera toma de contacto cercana entre la reina Letizia y la esposa del mandatario, que prefiere no usar la denominación de primera dama, ya que en la Constitución de la República Portuguesa no existe estatuto jurídico alguno para ese papel.

Ambas tienen una edad similar y se intuyen ciertas similitudes en cuanto a una personalidad firme, decidida y muy consciente de la dimensión pública de su espacio privado. Maldonado Freitas, nacida el 24 de octubre de 1971 en Caldas da Rainha, es farmacéutica de profesión, siguiendo una tradición familiar ligada al sector, y gestiona dos boticas heredadas que han pasado de generación en generación.

Tras la elección de su marido como jefe de Estado en sustitución de Marcelo Rebelo de Sousa, su vida ha cambiado irremediablemente, pero ella ha dejado claro que quiere que esto afecte lo menos posible a su día a día y a su privacidad.

En declaraciones recogidas por medios portugueses, Margarida ha asegurado que seguirá desempeñando su profesión y que, en caso de asumir un “papel oficial”, lo decidirá de forma personal, sin responder a fórmulas ni títulos que no existen en el ordenamiento jurídico portugués.

Prefiere que se refieran a ella como “esposa del presidente” porque, en sus propias palabras, “no hay primeras damas en nuestro país”, y ha dejado claro desde el primer momento que desea mantener un perfil bajo, acompañando al presidente solamente en los actos que así lo requieran, como esta visita institucional a España.

Mantiene su residencia habitual en la casa familiar de Caldas da Rainha y utiliza el Palacio de Belém en las ocasiones pautadas por la agenda presidencial, en un esquema que busca conciliar su vida privada con las exigencias de la representación institucional.

Además de estas pinceladas sobre su vida personal, uno de los aspectos más comentados públicamente es su historia de amor con António José Seguro, a quien conoció en 1995 en una discoteca de la localidad portuguesa de Figueira da Foz, cuando él ya era un político con proyección.

El presidente portugués y su esposa, con sus dos hijos. Redes

En aquel momento, Seguro ejercía como diputado en la Asamblea de la República por el Partido Socialista, había sido secretario de Estado en el gobierno de António Guterres y posteriormente eurodiputado. Su esposa siempre ha estado a su lado, acompañándole su carrera política, pero manteniendo su propia independencia y su trabajo profesional en la sombra, sin hacer de la política el epicentro de su identidad.

La pareja se casó el 1 de septiembre de 2001 en la iglesia de Santa María, en la parroquia de São Pedro. Tienen dos hijos: María, nacida en 2002, y António, cuatro años más tarde.

El presidente portugués ha definido a Maldonado como una persona “muy sensata, discreta y muy compañera”, destacando el apoyo emocional y moral que ha representado para él, especialmente en las etapas más tensionadas de su carrera política.

Ambos están de acuerdo en tratar de mantener cierta normalidad en su ámbito privado y mantener a sus vástagos alejados del foco público tanto como sea posible.

En este contexto, la visita al Palacio Real representa para Margarida su debut oficial en un viaje al extranjero. Además, se da la circunstancia de que Portugal es el país donde reside actualmente la infanta Sofía, debido a sus estudios universitarios. Sin duda, este podría ser uno de los temas de conversación entre ella y la reina Letizia.