Zoe Saldaña, entre las 100 personas más influyentes de 2026 según la revista 'Time': el poder latino se impone

Mientras las políticas antiinmigración de Donald Trump ponen a la comunidad de América del Sur que vive en Estados Unidos en el punto de mira hay una realidad que se impone: el poder latino es incuestionable.

Primero fue Bad Bunny, arrasando con sus mensajes en la Super Bowl, luego la colombiana Karol G como cabeza de cartel del festival de música más conocido del planeta, Coachella, siendo la primera en la historia como artista titular, y ahora es Zoe Saldaña quien salta a la palestra de los reconocimientos globales.

La actriz de origen dominicano y puertorriqueño ocupa la portada de la revista Time, que la reconoce como una de las 100 personas más influyentes de 2026. La edición subraya su impacto en el cine global y su condición de intérprete más taquillera de la historia.

El texto que acompaña el reportaje, escrito por James Cameron, director de películas como Titanic y Avatar, -este último, uno de grandes éxitos de la intérprete-, destaca sobre ella que "ha protagonizado filmes con una recaudación conjunta superior a la de cualquier otro actor" y resalta tanto "su versatilidad como su orgullo por sus raíces afrolatinas y su influencia dentro y fuera de la pantalla".

Además, pone en valor la capacidad de Saldaña para "construir personajes icónicos que han marcado a varias generaciones de espectadores", como la guerrera Neytiri en la saga del citado filme o la letal Gamora en el universo Marvel.

Según Cameron, estas interpretaciones han hecho de ella "una figura central del cine contemporáneo, capaz de transitar entre la vulnerabilidad emocional y la fuerza física con gran naturalidad".

Su influencia va más allá del éxito en taquilla y del Oscar que recibió por su papel en Emilia Pérez, también ha adquirido una gran relevancia en la producción, la escritura y la dirección.

Nacida en el estado de Nueva Jersey de padres latinos, Zoe siempre ha tenido un papel activo en la visibilidad latina. "El primer idioma en el que me hablaron, me cantaron y me quisieron fue el español", decía en una entrevista en Vogue para hablar de Emilia Pérez.

Defiende el talento femenino y a las intérpretes racializadas en la industria. Asegura que más allá de "ser negra o latina" lo deseable "se halla en la misma condición de mujer".

Una condición, en sus propias palabras, "que durante largos años algunos intentaron desconocer o reducir, y por eso no importa el color de la piel o el origen étnico porque por encima de todo se trata de algo simple: las mujeres pesan mucho en Hollywood, deciden e imponen su toque en los personajes y las historias".

La actriz utiliza su altavoz mediático para protestar contra el clima que viven muchos hispanos en Norteamérica: "No me importa si tienen papeles, son estadounidenses". El año pasado, también rechazó públicamente "retóricas negativas hacia cualquier grupo", mostrando compromiso con la inclusión.

Una de sus misiones profesionales es impulsar en la gran pantalla historias centradas en mujeres para acabar con ciertos estereotipos de género que hay en el sector.

Este 2026, además de triunfar con la nueva entrega de Avatar, de la que habrá nuevas entregas durante los próximos años, Saldaña prepara un proyecto con Mark Ruffalo titulado Don't Forget Me Tomorrow.

En su papel como productora, está detrás de títulos como Frontera de fuego o El engaño, además de algunos cortos y desarrollará proyectos para Netflix, Disney+ y Paramount.

Este reconocimiento de Time confirma su poder en la industria de manera global. Junto a ella, forman parte de esta lista la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, siendo la única mandataria latinoamericana del ranking.

También está presente la activista peruana Mari Luz Canaquiri Murayari y la activista chicana-estadounidense Dolores Huerta.

Referentes latinos que toman la palabra en una Norteamérica en ocasiones hostil.