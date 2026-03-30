Sidecars: "El amor es encontrar una compañera y que le gusten las mismas comidas que a ti para cocinar juntos: eso es lo más guay"

Son veinte años quemando rueda.

Son veinte años de canciones de amor y de extrañeza, de mundos frágiles, de dinamita, de tormentas, de mujeres misteriosas que siempre pasan de largo, de echar de menos algo y no distinguir qué es, de arrastrar las piernas y esperar un milagro.

Sidecars se ha ganado un sitio firme en la música española. Ya son siete discos a las espaldas (este último, Everest) y mucha carretera. Hay una melancolía maravillosa en sus canciones. A veces remonta y se vuelve chulería. Esa chulería de antes del beso. Antes del gran acontecimiento.

"Las noches del café Madrid brillabas como el éxtasis", cantaban. En sus canciones pasan cosas: sucede la noche, tiene cita la ciudad vibrante, se suceden las frases perfectas que lo cambian todo. Nos encontramos con los chicos en el hotel Only You de Barquillo, en un evento de Tomblack. Tenemos canapés, y vino, y cristaleras hermosas, y un patio donde la vida sale a recibirte. Nada puede salir mal.

¿Qué tal es vuestra madre? ¿Cómo fue vuestra crianza y cómo ha modificado al hombre y al artista que hoy sois?

Dr. Gerbass.- Yo comparto mi paternidad con mi mujer y su maternidad: tenemos dos niños y soy consciente de que marca mucho el sentido de la madre en el resto de la vida, porque siempre forma parte de ti.

Mago de Magas | Sidecars: “La música es terapéutica, lo cual no quita que haga falta un psicólogo”

Ya a nivel científico es una movida mitocondrial que está dentro de tus células a lo largo de tu vida. Entonces es importante. Yo creo que no hay debate aquí, que quien más sostiene la vida en el mundo son las mujeres.

Por muy implicado que pueda estar un hombre, creo que es importantísimo ese reconocimiento hacia ellas, porque son las grandes creadoras, pese a que aquí pueda haber creadores de arte de música… Creo que a nivel vida y a nivel mundo es indudable que las mujeres tienen la varita para transformarlo todo.

Juancho.- Amén. Mi madre es es como el mejor ser humano que ha habido en este planeta.

¿Eres un poco niño de mamá?

J.- Bueno, yo soy el pequeño de cuatro hermanos y supongo que ahí he pillado más mimos que los demás. Mi madre siempre ha sido la figura que me protegía, la que le ocultaba a mi padre movidas para que no me regañara demasiado.

Ha sido tu cómplice.

J.- Sí, ha sido siempre mi aliada desde que era pequeñito cuando suspendía y cuando hacía putadas, pues ella me ponía las pilas, pero me protegía y sí, ha sido mi cómplice toda la vida y. Y bueno, he aprendido mucho de ella.

Ruly.- En mi caso mi madre fue un apoyo constante durante toda la carrera, desde que era pequeñito, siempre me dejó equivocarme. Esa es una de las cosas que más agradezco porque confiaba en mi criterio, más allá de que pudiera meter más o menos la gamba.

Mi madre trabajaba mucho, me tuvieron que criar también en parte mis tías, mi abuela. Tanto es así que mi abuelo siempre decía: “Este niño tiene muchas madres”. Siempre he tenido mucho contacto con esa parte. De mi madre aprendí un montón de cosas, aprendí a trabajar como una mula. Mucho tesón.

Sidecars hablan de los primeros grandes besos, de los besos de película. Nieves Díaz.

En un estribillo icónico vuestro que hemos cantado todos, decís “tuvimos una noche ridícula, me besó de película y todavía me sabe la boca”. ¿Cómo es ese beso de película? ¿Cuáles son las películas que han fraguado ese imaginario romántico?

J.- Pues no sé, yo visualizo ese beso de película como el beso que llevas mucho tiempo esperando. A lo mejor con alguien con quien te estás conociendo o que acabas de conocer pero que llevas mucho rato ahí pensando… y no sabes si va a suceder o no, y entonces, cuando por fin sucede… wow.

De repente también puede ir el beso mal y que las cosas no sean como hemos soñado.

J.- Cuando sucede y encima el beso es bueno, pues ocurre una cosa ahí como mágica. Yo creo que en aquella canción hablaba de un beso así: de noche, de repente y sin esperártelo. Y respecto al cine… voy a ceder la palabra a mis cinéfilos hermanos.

G.- Bueno, yo no voy a hablar de cine, voy a hablar del momento en el que estoy, porque no he visto tampoco una película recientemente o no tengo presente una película que me marque mucho el beso. Pero ahora estoy con una novela ilustrada muy mítica que se acaba de reeditar, que se llama Blankets, de Craig Thompson. Cuenta la historia de un chaval un poco friki que ha sufrido bullying en el rural estadounidense…

Y por fin encuentra a otra chica que es un poco friki y ahí está perfectamente descrita esa química. Cómo dos adolescentes se encuentran y llegan al momento en el que se dan u beso y el mundo explota. Es un big Bang… empieza el universo a suceder.

R.- Yo creo que hay un beso que a mí se me quedó marcado desde que vi esa peli. Siempre que la veo me acuerdo de esa escena y me ha quedado para siempre, rebobinándose… es el beso que se dan Andy García y Sofía Coppola en El Padrino III, cuando están los dos ahí haciendo pasta… y de repente, pasa la movida.

Sidecars nos hablan de sus cantantes favoritas, entre ellas, Amy Winehouse. Nieves Díaz.

Besamos como hemos visto que se besan en las películas. Besamos, quizá, imitando. Quería preguntaros también por vuestras cantantes o músicos favoritas.

J.- Pues por ejemplo, Lucinda Williams ha sido una banda sonora de nuestra furgoneta constante. Van cambiando los discos que te apetece escuchar y ella nunca. Inspiración de mujer, de voz, de canciones y de todo.

G.- Ha nombrado a muchas de nuestras mascotas y es un icono: Aretha Franklin. Una pasada.

R.- Yo me quedaría con Amy Winehouse. Siempre pienso cuál habría sido su siguiente disco, porque era muy difícil de superar el Back to Black. Es el último gran icono.

Me encanta vuestra canción Fan de ti. Me la pongo siempre cuando me pinto y me dan ganas de salir a matar, a buscar problemas. ¿De quién habéis sido vosotros fans? ¿Quiénes han sido vuestros mitos eróticos?

R.- Maribel Verdú.

J.- Esto es unánime. Y Marion Cotillard.

Quería preguntaros por una letra de vuestro último disco que dice “y sé que te echo de menos hasta que cierro los ojos”. Me preguntaba acerca de nuestra relación con el dolor. ¿Sirve para algo el dolor? ¿El dolor nos hace reconocer, al menos, lo que deseamos?

J.- Yo creo que sí. O sea, el dolor es una herramienta para entender que hay cosas que te van mal. Tan fácil como la primera vez que te caes de la bici y dices “hostia, hay que tener cuidado”. Eso trasladado a cualquier ámbito de la vida. El dolor te hace aprender, es útil. No digo que tenga que haber dolor en una relación, creo que no, pero siempre vuelve y creo que sirve, al menos para que no te vuelva a suceder.

Y en las canciones… yo siento que… (y esto es una cita, juraría que de Keith Richards, que voy a robar): “Cuando estoy bien, pues estoy en la calle, con mis colegas, con mi chica, haciendo lo que me apetece, haciendo cosas. Y cuando estoy mal es cuando paso más tiempo en casa y me tiro a la guitarra y me da por desahogarme”.

Sólo eso recoge a Keith Richards. Un poco de dolor.

J.- (Ríe) Sí. Pero creo que en mi caso hay más canciones inspiradas en estar un poquito jodido. Cuando estás en casa mal… me pongo a ver una peli y no me concentro, me pongo a leer y no me entero, y entonces ya me da por componer. Está un poco machacado lo de que es terapéutico, en mi caso lo es, lo que no quita que también haga falta un psicólogo.

R.- Sí, yo creo que es uno de los problemas que hay ahora en general a los que afecta un poco todo el tema de las redes y la inmediatez… y es que la gente huye del dolor.

Sidecars arremete contra el imperativo absoluto de felicidad. Nieves Díaz.

Hay un imperativo absoluto de felicidad.

R.- Sí, es la dictadura de ser feliz, pero yo creo que está bien estar jodido, aprendes algo. Tienes que aprender a estar jodido, a encajar golpes, porque la vida el 90% de las veces no sale como tú quieres.

G.- Si no aprendes a fracasar y a que te duelan las cosas, en algún momento la hostia va a ser terrible. Tienes que saber transformarlo y absorberlo de la mejor forma posible. No se puede entender el dolor como una derrota. Es como pretender que no llueva: cómprate un paraguas o acostúmbrate o píllate un chubasquero, pero consigue herramientas.

Hay un invento relativamente moderno que es la amistad entre hombres y mujeres. Nuestros abuelos no tenían amigas, por ejemplo. Es una cosa reciente y es una conquista del feminismo: la primera vez que un hombre tiene una amiga es la primera vez que encuentra a una interlocutora interesante sin ver en ella algo más que una posibilidad sexual o erótica. ¿Quién os sacó a vosotros de los clichés?

J.- Pues mi primera gran amiga se llamaba Lucía y era del cole. Yo era muy enamoradizo ya de pequeño y tenía novias que no eran novias, de esto de “¿quieres ser mi novia?”, y era un pacto verbal y ya está. No te dabas ni un beso. Y había una chica… Lucía, mi compañera de clase de toda la vida, y ella y yo nunca nos vimos de esa manera. Era una chica muy linda y fue liberador poder relacionarte con una chica sin tener que molar, sin tener que hacerte el guay ni nada…

Sidecars habla sobre sus grandes amigas del colegio hasta ahora. Nieves Díaz.

G.- Yo desde el colegio he tenido amigas. Recuerdo en mis veranos en mi aldea de Galicia tener una gran compañera de aventuras, hacíamos gamberradas comunes… era divertido. Nos íbamos a buscar a diario. Es Noelia. A día de hoy la seguimos viendo en los conciertos.

R.- Yo tuve muy buenas amigas en el cole y ya luego en el instituto me hice una gran amiga a la que le perdí la pista… pero hace poco nos hemos reencontrado, resulta que es dj y que le va de puta madre y de repente nos encontramos en Instagram y era como: “¡Nos estamos dedicando a lo que nos gusta! ¿Quién nos lo iba a decir hace tantos años?”. Nos conocimos en esa época salvaje en la que todo estaba por hacer, éramos muy jóvenes.

¿Cómo creéis que ha cambiado vuestra forma de entender el amor desde que erais adolescentes hasta ahora?

J.- Yo en mi caso imaginaba o entendía el amor de una forma muy peliculera cuando era adolescente. Me imaginaba una pareja con la que vivir aventuras y picos arriba y abajo, que es lo que tuve y con los años… me he dado cuenta de que es muy guay, pero con el tiempo buscas una compañera, y alguien con quien estar tranquilo y con quien también desparramarme y meter la pata y organizar algún lío de vez en cuando. Más una compañera que una novia como tal.

G.- Sí, ese es un gran aprendizaje. Nos conocemos desde que somos muy chavales y hemos pasado por muchas novias, nos hemos conocido muchas novias unos a otros. Ahora buscamos alguien con quien te entiendas bien, que no haga falta palabras. Alguien que te escuche, que te dé apoyo y con quien convivir con calma, ¿sabes? Alguien que te aporte calma y no ansiedad. No es modo “esta noche en esta cena no estamos hablando, ¡dios mío, lo vamos a dejar!” (Ríe). El amor es encontrar una compañera que te entienda y a quien le gusten las mismas comidas que a ti para cocinar juntos y disfrutar juntos. Eso es lo más divertido y lo más guay.

Recuerdo una canción antigua vuestra, Pastillas de colores, que hablaba de dos arquetipos: el de la novia y el de la amante. “Tú eres la novedad, vuelven los mensajes, qué barbaridad, difícil tarea tratar de olvidar”, y a la otra: “Tú eres la de verdad, contigo haría mi viaje hasta el más allá”. ¿Qué pasa con la tensión entre la aventura y el hogar?

J.- Esto nos ha sucedido a todos los chicos y a todas las chicas. Estar bien con alguien en algún momento, estar tranquilo… y que justo aparezca alguien nuevo y te remueva y pienses en esa persona… y pienses, en la mayoría de casos equivocadamente, que esa persona va a ser mejor que con la que estás. Hay que pensar un poquito más en frío, decir “tengo una pareja que me complementa de la hostia, soy feliz, estoy tranquilo y bien”. Hay una canción de Sabina y Calamaro… que habla de que todos los besos cansan….

Los chicos de Sidecars desmenuzan algunas de sus canciones. Nieves Díaz.

“A menudo los labios más urgentes no tienen prisa dos besos después”.

J.- ¡Esa! Pues eso: que a lo mejor lo que tienes ganas es de follar, ¿sabes?

Sí. Era bonito lo de que volvían los mensajes, no obstante… nuestro pequeño mundo epistolar.

J.- Sí. Pero con una relación asentada ganas cosas y pierdes cosas también, como todo en la vida: la efervescencia del primer momento, los nervios del “ay, ¿me va a contestar?”. Yo esa pantalla ya la he pasado.

¿Es verdad que se escribe mejor de las mujeres fatales?

J.- Es más literario, da más juego. Pero luego se sufre.

Como me decía Víctor Manuel: están bien para escribir pero mal para vivir.

J.- (Ríe).

Juancho, de Sidecars, habla sobre la masculinidad. Nieves Díaz.

Última pregunta: la masculinidad. ¿Cómo es ser rockero en 2026?

G.- Cuando teníamos 18 años teníamos un cacao mental de la hostia, pero a medida que nos hemos ido haciendo mayores, pues ya no puedes separar al músico de la persona. Todo lo que viene del músico lo aprendo como persona. Todos nos hemos criado en entornos muy patriarcales y donde se sacaba la guitarrita para la seducción, ¿no?

J.- Debo reconocer que a mí siempre me dio mucha vergüenza eso, ser el que coge la guitarra en un grupito de gente y no he tenido oportunidad de ligar por eso, porque era un tío muy tímido.

G.- Sí, de chaval dices “uy tengo un grupo, voy a ligar más, me van a conocer más chicas o van a tener más interés”, pero pasa una cosa, a mí con el tiempo lo que me ha pasado es que no me interesaban las chicas que podían sentir interés porque yo estuviera en un grupo. Tengo una mujer muy feminista, y mi primera hija también es muy guerrera. Mi padre estuvo siempre en condiciones de igualdad con mi madre, pero la lucha aún es necesaria.