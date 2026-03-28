Del vestido de carne al respeto del cine: 40 años de evolución de Lady Gaga, la reina del pop que hizo del escándalo un arte

Antes de convertirse en un icono global, Stefani Joanne Angelina Germanotta (Nueva York, 1986) —ese nombre sólo podía vaticinar lo que vendría— era una joven neoyorquina con formación clásica en piano, obsesionada con el teatro y con una intuición feroz: el talento, por sí solo, no basta.

Desde sus primeros pasos en la escena underground del Lower East Side entendió que la diferencia no era una opción estética, sino una estrategia de supervivencia. Ese fue el primer escenario —idea— en el que se subió.

Así nació Lady Gaga, no como un alter ego pasajero, sino como obra total; una performance constante donde arte, imagen y discurso acabarían fundiéndose.

Durante los 2000, acabó dando un golpe en la mesa en una industria, la musical, que empezaba a digerir el auge digital y a perder el control de sus propios códigos. Apareció entonces como un 'cuerpo extraño': excesiva, teatral, incómoda. Y fue precisamente eso lo que la hizo irresistible.

Identidad como proyecto

Gaga decidió no limitarse a ser artista; diseñó una especie de sistema alrededor de ella misma, una narrativa en tiempo real donde cada gesto tenía una consecuencia simbólica. Antes de que habláramos de marca personal como dogma, ella ya operaba con esa lógica llevándola al terreno del arte total.

Lady Gaga en un concierto. GTRES

Así nació su alias, alrededor de 2006, cuando todavía se movía entre bares y pequeños escenarios de la ciudad que la vio crecer. No fue un bautismo casual ni tampoco una ocurrencia estética; fue casi un acto fundacional, el momento en el que Stefani decidió que iba a construirse a sí misma.

El origen del nombre viene de la referencia directa a la canción Radio Ga Ga de Queen. Su primer productor en aquel entonces, Rob Fusari, fue quien empezó a llamarla así en el estudio, comparando su energía y teatralidad con la del mismísimo Freddie Mercury.

Según dicen, un corrector automático transformó esas tres palabras 'Radio Ga Ga' en 'Lady Gaga' en un mensaje de texto. Y así quedó. Lo interesante no es tanto la anécdota tecnológica como la elección en sí.

Los 40 años de Lady Gaga: su mejor 'performance'

Una identidad inventada

Y es curioso porque 'Lady' introduce cierta idea de elegancia clásica, mientras, 'Gaga' suena a cambio, a caos, a exceso. A algo fuera de la norma. La combinación es una tensión perfecta, sofisticación y locura, disciplina y ruptura. El eje exacto sobre el que ha construido toda su carrera.

Desde ese momento, dejó de ser tan sólo una cantante emergente para convertirse en un personaje que, a la manera de otros, como David Bowie, se conjuró en una evolución constante. Un proyecto artístico donde todo —la música, la estética, las entrevistas—, respondía a la misma lógica.

El pop como manifiesto

Su primer álbum, The Fame (2008), no sólo fue un absoluto éxito comercial, sino una declaración de intenciones. Canciones como Just Dance y Poker Face escondían bajo su aparente ligereza una lectura ácida sobre la cultura de la celebridad, el artificio y el deseo de ser visto que su creadora ya comenzaba a testar.

Lady Gaga en el videoclip 'Poker Face', lanzado en 2008. Archivo EE

Gaga entendió que el pop podía llegar a ser, al mismo tiempo, hedonista y crítico.

Con The Fame Monster (2009) elevó esa apuesta. Aquí ya no trató de sonar en todas partes, sino de afianzar ese universo propio. Cada videoclip funcionaba como un cortometraje, cada aparición pública era un gesto meticulosamente calculado.

Y así, el miedo, la fama y el amor tóxico fueron temas que se convertían en materia prima artística tanto para ella como para sus fans.

En retrospectiva, lo que hizo fue algo casi subversivo: devolverle al pop su capacidad de incomodar. En una década dominada por la inmediatez, introdujo capas, referencias y cierta oscuridad tratando temas incómodos. Y lo hizo, además, consiguiendo ser masiva.

Moda como lenguaje

Si algo consolidó a Lady Gaga como el fenómeno cultural que es fue su relación con la moda. No se limitó a vestir tendencias; las utilizó como un idioma subversivo.

El famoso vestido de carne en los MTV Awards de 2010 no fue un capricho, sino una imagen imposible de ignorar… y de olvidar. Una metáfora brutal sobre la cosificación y la violencia simbólica del sistema hacia la mujer.

En un periodo donde muchas estrellas de la industria de la música buscaban una relación/aprobación con las grandes casas de moda, ella jugó a otro juego.

Lady Gaga con su polémico vestido 'meat dress' en los VMAs de 2010. GTRES

Colaboró con diseñadores emergentes, estudiantes de universidad, se rodeó de estilistas visionarios y convirtió cada alfombra roja en una pasarela conceptual. Su cuerpo dejó de ser soporte para convertirse en mensaje.

La fuerza de la vulnerabilidad

Esa misma concepción propia del cuerpo ha definido su trayectoria, convirtiéndose en la tensión constante entre la máscara y la herida. Porque detrás de la teatralidad siempre ha habido una exposición radical de la fragilidad.

Gaga no ha ocultado sus luchas con la salud mental, el dolor crónico o las secuelas del trauma. Al contrario: las ha integrado en su relato público, algo que le ha hecho conectar y reforzar su relación con el público.

Canciones como Born This Way se convirtieron en himnos generacionales no solo por su mensaje inclusivo —y de apoyo a la comunidad LGTBI+—, sino porque venían de un lugar reconocible, humano. Este título en concreto no fue un eslogan vacío, sino una declaración viva, por ella y por todos. El dolor como motor.

Aquí aparece otra clave poco explorada: Gaga convierte el dolor en estética sin romantizarlo. Lo traduce, lo transforma, lo hace compartible. En una cultura obsesionada con la perfección, esa grieta se vuelve revolucionaria.

Feminismo sin etiqueta

Hablar de la artista y de feminismo es entrar en un terreno complejo. Ella nunca ha sido una activista en el sentido clásico y, sin embargo, su impacto es innegable. Su reivindicación no pasa por el discurso académico, sino por la práctica: autonomía creativa, control de su imagen, ruptura de normas.

Lady Gaga, provocadora, en una imagen de archivo de un concierto. GTRES

A la vez, ha jugado con la sexualidad sin pedir permiso, ha desafiado las expectativas sobre el cuerpo femenino y ha reivindicado el derecho a ser contradictoria.

Gaga incomoda porque no es fácilmente clasificable. Y eso, en una cultura que necesita etiquetas para entender los fenómenos, es casi un acto político. No responde a una narrativa lineal y quizás ahí resida su poder.

Una reivindicación constante

Si algo distingue a la cantante de muchas de sus contemporáneas es su capacidad para mutar sin perder identidad. Cuando parecía atrapada en su propio personaje, dio un giro inesperado: Joanne (2016), su disco más íntimo y despojado.

Luego llegó al cine. Su papel en A Star Is Born (2018) junto a Bradley Cooper no sólo confirmó su talento interpretativo, sino que la situó en otra liga. La estrella del pop se convirtió en artista total sin el escudo Gaga. Sin pelucas, sin trajes, sin armaduras conceptuales.

La canción de la película, Shallow, no sólo fue un éxito, sino un momento cultural: ganó el Oscar, sí, pero más importante, conectó con una audiencia que quizás nunca había entrado en su universo.

Lo más interesante es cómo este proyecto encajó en su narrativa general. Cuando parecía que su personaje público podía saturarse, Gaga giró. Y funcionó.

Mutar sin perder

La diferencia entre ella y sus coetáneos es que no cambia para adaptarse, sino para expandirse en una industria que aún hoy parece encorsetada. Y eso lo logra no abandonando versiones anteriores de sí misma, sino integrándolas.

Cumplir casi dos décadas en la industria musical, y hacerlo desde una posición de control, no es poca cosa. La artista ha sabido navegar un entorno que devora carreras con una inteligencia poco común.

Pero hay algo más interesante que eso y es su relación con el fandom. Los Little Monsters no sólo son sus seguidores; son parte activa de su narrativa.

La cantante entendió antes que muchas estrellas (Taylor Swift, Beyoncé, BTS…) que la comunidad no es un complemento que la hace subir en el chart, sino un eje que la mantiene. Este modelo, hoy replicado por artistas de todo tipo, tiene en ella uno de sus precedentes más sofisticados: no sólo es engagement, sino pertenencia emocional.

Legado y futuro

A las puertas de los 40, Gaga ya no necesita parecer demostrar nada y, sin embargo, todo indica que no piensa detenerse. Su influencia se percibe en nuevas generaciones que entienden la música como una experiencia total y también en la forma en que consumimos cultura pop hoy: más híbrida, más visual, más conceptual.

La neoyorquina no se adaptó al cambio, lo aceleró empujando su género hacia territorios más ambiguos, más artísticos, más libres.

Si algo ha enseñado es que la moderación rara vez hace historia. Que el exceso, bien entendido, puede ser una forma de verdad. A los 40, la artista ya no juega a encajar ni a provocar por inercia. Juega a controlar el relato.

Bad Bunny y Lady Gaga durante el 'show' de la Super Bowl en febrero de 2026. Kyle Terada Reuters

Mientras otros persiguen tendencias, ella sigue marcando el ritmo, a veces a contracorriente, a veces en silencio, pero siempre un paso por delante.

Gaga nació así.