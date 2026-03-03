Las deportistas de los JJOO de Invierno: de una estudiante de Física y 'musa' de Vuitton a una madre de dos hijos sordos

El pasado domingo 22 de febrero, los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina llegaron a su fin tras 17 jornadas de competición al más alto nivel. Aún resuenan en multitud de webs de todo el mundo y en las redes sociales vídeos y artículos relacionados con esta cita que ha batido récords históricos y superado todas las expectativas.

En cuanto a la audiencia, por supuesto, ya que el interés global generado se acerca a los 110 millones de usuarios únicos a través de los canales oficiales del Comité Olímpico Internacional (COI), además de un engagement de más de 113 millones de interacciones en redes sociales.

Casi igualdad de género

Pero si afirmamos que los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina han sido históricos, nos referimos también a la participación femenina. Por primera vez en un evento de este tipo, la proporción de ambos géneros rozó el 50%. Según datos oficiales facilitados por la organización en su web olympics.com, de los 2.880 atletas que ha participado en esta edición, un 47% fueron mujeres. Y del total de 116 competiciones con medalla, 50 fueron eventos femeninos.

Se convierte así en la edición con la proporción más equilibrada en cuanto a igualdad de sexos. En la anterior, celebrada en Pekín (China) en 2022, la participación llegó al 44,7%, y en PyeongChang (Corea del Sur) en 2018 apenas llegó al 43 %.

Mientras nos vamos acercando a la paridad real —si es que alguna vez se llega a conseguir—, es innegable que las deportistas de estos Juegos Olímpicos han sido, en parte, las grandes estrellas de la cita protagonizando ‘momentazos’ más allá incluso de su actuación en las distintas competiciones.

Por poco que se hayan seguido de cerca las competiciones –ya sea en medios convencionales y/o en redes sociales–, es raro que a estas alturas no suenen nombres como los de Eileen Gu, Alysa Liu, Elana Meyers Taylor o la española Ana Alonso.

Todas ellas, y muchas más, han protagonizado historias de superación inimaginables y compartidas de forma viral que se han convertido por primera vez en un factor clave en este tipo de eventos deportivos.

Y cuando se han hecho con alguna medalla, sus relatos personales han salido a la luz conquistando a un público que se cuenta ya por millones y traspasa hemisferios, culturas, orientación sexual o edad.

Estrellas virales

De la grave caída de esquiadora estadounidense Lindsey Vonn, por la que casi pierde una pierna, al ‘zasca’ monumental de la superestrella de freestyle Eileen Gu a un periodista impertinente, pasando por la felicitación-sorpresa de Madonna a la patinadora Amber Glenn tras su coreografía al ritmo del mítico Like a prayer o la celebración de Elana Meyers Taylor con el lenguaje de signos junto a sus pequeños hijos, que sufren pérdida auditiva.

Los JJOO de Invierno de Milano-Cortina nos han dejado recuerdos imborrables de atletas femeninas impresionantes y de mujeres poderosas. Y también, por supuesto, de sus vulnerabilidades. Porque el poder lo otorga también saber gestionar y superar los momentos más bajos. Y cuando se trata de competir como élite, y en un entorno especialmente masculinizado, las flaquezas afloran con frecuencia. Saber superarlas ya es un triunfo.

Recordamos a las mujeres deportistas que, sin duda, se han pasado el juego en Milano Cortina.

Eileen Gu

Eileen Gu, campeona de esquí 'freestyle'. Reuters

La gran revelación femenina a nivel global de estos Juegos Olímpicos. Nacida y criada en EE.UU., e hija de madre china soltera

–de su padre, americano, nunca ha hablado–, esta joven de 22 es la esquiadora freestyle más laureada de la historia. Incluso ha superado récords masculinos.

Ganadora en estos juegos de dos medallas de plata y una de oro, compite por China desde que en 2019, con tan solo 15, decidiera representar a su país materno. Totalmente bilingüe e intercultural, se muestra orgullosa de haber crecido con las dos culturas por bandera frente a quienes la tachan de "traidora", entre otras cosas, por esta polémica elección (como J.D. Vance, vicepresidente de EEU.).

Valiente, ha tenido que justificar sus logros públicamente. “Estoy aquí porque quiero, ya no tengo nada que demostrar a nadie. He ganado más mundiales que ningún otro esquiador de freestyle, hombre o mujer. Y soy la esquiadora de estilo libre más joven en ganar en unos Juegos Olímpicos”.

De mente rápida y brillante, es estudiante de Física Cuántica en la Universidad de Stanford (California) y en sus entrevistas ha hablado de temas como la neuroplasticidad del cerebro. Su abuela materna, con quien se crio y a la que adoraba, falleció uno de los últimos días de la competición.

Según Forbes, Eileen Gu fue una de las deportistas mejor pagadas en 2025 gracias a sus numerosos contratos publicitarios con firmas como Tiffany & Co, Porsche o Red Bull. Y ha sido embajadora de Louis Vuitton, portada de revistas como Time o las ediciones de Hong Kong de Harper’s Bazaar, Vogue o InStyle.

La representa IMG Models, que lleva también el management de las hermanas Bella y Gigi Hadid o a Hailey Bieber, y tras Milano-Cortina, ha viajado a la Fashion Week de Milán, donde se la ha visto en front rows como los de Brunello Cucinelli, para quien ya desfiló el año pasado, o Prada.

Alysa Liu

La patinadora Alysa Liu tiene un estilo muy particular. Reuters

La patinadora de 20 años del equipo de EE.UU., ganadora de dos oros en estos recientes Juegos Olímpicos, fue la campeona nacional de patinaje artístico más joven de su país con sólo 13. A los 16 años, tras los JJOO de Beijing 2022, se retiró para cuidar de su salud mental y estudiar psicología.

Su estética llamativa es cuidada al detalle; asegura que es ella quien tiene la última palabra sobre su peinado –con un halo hair que ya es sello personal–, su piercing en el frenillo, sus sofisticados estilismos y sus coreografías con música pop, y es todo un referente para miles de niñas que empiezan a patinar.

También se ha visto involucrada en polémicas extradeportivas como el supuesto espionaje sufrido por ella y su padre, refugiado chino en EE.UU., por criticar al gobierno del país asiático; o cuando tuvo que cambiar de canción en una de sus coreografías al encontrarse el cadáver de una chica desaparecida en el vehículo de uno de los colaboradores del tema musical en cuestión.

Pero, sin duda, la mayor controversia que afecta a la campeona mundial es su comparación con Eileen Gu: ambas son chino-estadounidenses, pero compiten por países diferentes.

Jutta Leerdam

La atleta ha sido medalla de oro en patinaje. Reuters

La atleta holandesa de 27 años, medalla de oro en los 1.000 metros de patinaje de velocidad y plata en los 500 metros, ha sido también récord olímpico. Aparte de sus hitos deportivos, ha tenido que afrontar fuertes críticas por preferir volar en jet privado y comiendo sushi, y no con sus compañeros de la delegación holandesa.

Su forma de vivir la feminidad –pelo largo, eyeliner marcado, uñas largas...– también ha sido cuestionada. Imagen de firmas como Nike y Omega, amante de los bolsos de Chanel y con una exuberante belleza, la deportista, que es ya una de las mejores velocistas de la historia, también ha recibido críticas por su novio.

Se trata del conocido y polémico boxeador e influencer estadounidense Jake Paul, convencido ‘trumpista’ –en su Instagram ha compartido fotos donde posa con Leerdam y Donald Trump–, que actualmente reside en Puerto Rico buscando beneficios fiscales, como él mismo ha reconocido.

Ana Alonso

La deportista española, con su bronce en la modalidad de sprint. Reuters

La española de 31 años, que ha sido bronce olímpico en esprint femenino, no sólo ha saltado a los medios por su hito deportivo, también lo ha hecho porque su triunfo olímpico llega después de una historia de superación de esas que parecen increíbles.

La granadina, que sufrió un atropello de coche en septiembre del año pasado mientras entrenaba en bicicleta por una carretera de Sierra Nevada, tuvo únicamente cuatro meses para recuperarse de la operación por rotura del ligamento cruzado de su rodilla izquierda.

Su increíble remontada la sitúa entre las mejores atletas de nuestro país. Y sus lágrimas de alegría al haber conseguido algo realmente épico fueron compartidas por miles de españoles.

Amber Glenn

La patinadora fue oro olímpico por equipos. Reuters

La patinadora texana, de 24 años, también se ha hecho viral por sus increíbles coreografías. Es la primera de EE.UU. en declararse lesbiana y queer, y ha hablado abiertamente de cómo afecta la menstruación sobre su rendimiento deportivo, como le ocurrió en estos recientes Juegos Olímpicos.

Oro olímpico por equipos en esta ocasión, su actuación con la mítica canción Like a Prayer de Madonna dio la vuelta al mundo. Y también se hizo viral el vídeo que la célebre cantante le envió para felicitarla y mostrarle su apoyo.

Elana Meyers Taylor

Ha sido medalla en Bobsleigh. Reuters

A sus 41 años, medalla de oro en bobsleigh –suma seis en los cinco Juegos de Invierno en los que ha participado–, se ha convertido en una de las grandes historias humanas de esta edición.

Además de haber sufrido discriminación racista a lo largo de su vida, personal y también deportiva, Meyers Taylor viaja siempre con sus dos hijos. Los pequeños de 5 y 3 años, que nacieron prematuros y sufren pérdida auditiva –el mayor, Nico, también tiene Síndrome de Down –, son la gran razón para vivir y competir de su madre.

Y el vídeo en el que les comunica por lenguaje de signos que había ganado una medalla de oro olímpica ha sido uno de los momentos más emocionantes de esta edición.

Un gran ejemplo de que maternidad y competición pueden ser compatibles. Y así debería ser siempre que una madre lo desee.