Kate Winslet, sobre su debut en la dirección: "He aprendido que el duelo nunca desaparece. Sólo cambia de forma"

La actriz en la premiere de 'Goodbye June', en Londres, a 3 de diciembre de 2025. GTRES

Kate Winslet (Reading, 1975) no recuerda cuándo fue la primera vez que le dijeron en un set de rodaje que tenía madera de directora. Con el tiempo, el comentario se fue haciendo mucho más recurrente, hasta que empezó a escuchar la pregunta de cuándo se decidiría a dirigir.

En su debut en la dirección, la actriz finalmente al frente de su propio título, escudriña en sus recuerdos. "Supongo que ni siquiera era consciente de mi inclinación hacia esto", comenta la afamada intérprete vía Zoom.

"No quiero sonar arrogante ni engreída, pero nunca iba a hacer nada a medias; no iba a dirigir a menos que me sintiera realmente lista". Para hallar lo que sería su primer largometraje, nunca pensó que no tendría que ir demasiado lejos.

La historia de June, una matriarca que en sus últimos días de vida, y en vísperas de la Navidad, prepara su despedida definitiva a la par que intenta reparar los vínculos entre sus hijos inmersos en sus propias dinámicas familiares, en realidad salió de su propio entorno familiar.

Escrita por su hijo Joe Anders, quien echó mano de los recuerdos de adolescencia y de la relación que tuvo con su abuela materna, Winslet primero se planteó producir la película e interpretar a una de las hijas de June.

Gran parte de ese plan original se cumpliría, pero cuenta que mientras más se involucraba en el desarrollo de ese proyecto que crecía y lo sentía muy cercano, más segura estaba de que tenía que asumir la dirección.

La directora, fotografiada en el set de rodaje. Cedida Netflix

"Sentí que era muy importante para mí y llegué a pensar que me podría arrepentir si lo dejaba pasar", se sincera la recién estrenada directora, quien además logró que Helen Mirren, que encarna a June, rompiera su regla de oro profesional de no interpretar a alguien con demencia o con un cáncer terminal.

Recordando las palabras de la intérprete cuando le dijo que quería apoyarla en su debut, y aquel "tenemos que cambiar la cultura, Kate", no se lo piensa dos veces para hacer una especie de juramento.

"Si a los 80 años sigo viva y en activo como Helen Mirren, haré lo mismo por un actor o actriz, por un director o directora debutante, porque me importa mucho transmitir que debemos continuar la cadena de buenas acciones", dice con honestidad.

Dolorosas conversaciones

Mezclando el drama con dosis oportunas de humor, Adiós, June (que ya se puede ver en Netflix) se siente como una experiencia sanadora, no sólo en lo referente a las relaciones personales, sino también en cuanto a sobrellevar el duelo.

"Sinceramente, la experiencia de hacer Goodbye June (título original) fue más catártica de lo que esperaba", relata. Y añade: "Aunque es una historia de ficción con personajes ficticios, esos espacios y lo que ocurre en el centro de la trama es algo por lo que he pasado, ya que perdí a mi madre en 2017".

La actriz y directora no duda en entrar en detalles de su experiencia personal. "No estuve presente cuando mis progenitores tuvieron esas dolorosas conversaciones; tampoco participé en las conversaciones de mis hermanos", rememora.

Kate Winslet junto a su hijo Joe Anders. Cedida Netflix

Y añade que "cada uno procesa la pérdida inminente a su manera, así que hubo veces en las que me sentí como si yo misma hubiese estado viendo y dirigiendo escenas que probablemente ya habían ocurrido en mi vida, lo cual fue muy doloroso".

"A decir verdad, el duelo es algo que nunca desaparece, simplemente cambia de forma con el tiempo, y eso, sin duda, lo he aprendido", confiesa. Durante el rodaje, cuenta que procuró que no faltaran la ternura y la delicadeza, ya que era consciente de que eran temas difíciles para todos los involucrados.

Con la película ya lanzada al mundo, se permite una reflexión sobre la oportunidad de abrirse a conversaciones difíciles dentro de la familia sobre la muerte, el duelo, las relaciones rotas y los procesos de sanación. "Nos pasa a todos, y realmente no somos buenos para hablar de ello", sentencia.

Mujeres reales

Además de asumir la dirección y la producción, Kate Winslet también saca adelante el rol de Julia, una de las hijas de June, junto a Andrea Riseborough y Toni Collette. Se trata de mujeres alejadas de la imagen heroica, de la perfección, desmarcadas de los estándares físicos, para retratarlas mucho más cercanas a la realidad de a pie de calle.

"Cuando la gente paga para ir al cine, siento que van porque quieren conectar con los personajes que ven en la pantalla y que les están contando una historia para que les resuene de una manera personal, así que no se puede usar mucho maquillaje ni glamour porque eso alejaría al público", dice en declaraciones recogidas por Magas.

"Y es que ¡no siempre nos vemos así!, ¡yo no me veo así todo el tiempo!", se ríe, señalándose perfectamente maquillada y peinada para esta entrevista.

"Me importaba honrar mis creencias, ver a estas mujeres tan resilientes y capaces, con la apariencia de personas reales. Deshacerme del mito de que las mujeres se vean perfectas en pantalla es algo que siempre me ha importado y que me sigue importando aún más, especialmente con June", comenta.

"Helen Mirren tenía que verse abatida y frágil y, de hecho, para alguien como ella, eso es muy difícil, porque es una mujer extremadamente hermosa, muy robusta, en muy buena forma física y que posee una mente extremadamente aguda", describe.

Helen Mirren interpreta al personaje de June en la película. Cedida Netflix

A la gran Mirren "le costó deshacerse de todas esas facetas de sí misma para interpretar a esta mujer desmoronada que aún tiene la fuerza para saber cómo sacar adelante a su familia", concluye calificando de sobresaliente la actuación de la veterana y admirada intérprete.

Una carrera con estrella

Como actriz, Kate Winslet ha hecho historia cinematográfica al encarnar emblemáticos roles que le han valido siete nominaciones al Oscar.

Allí están la Rose de Titanic (1997), la April de Revolutionary Road (2008), la oscarizada Hanna de El lector (2008); como también en la televisión hemos sido testigos de sus grandes habilidades interpretativas con sus reconocidas Mare de la miniserie Mare of Easttown (2021), o Mildred en Mildred Pierce (2011).

Más allá de la pantalla, la aguerrida actriz inglesa también ha contribuido a abrir debates sobre aspectos que por tradición han afectado negativamente a las mujeres en la industria audiovisual, desde los estándares físicos, pasando por el sexismo hasta la tiranía de la eterna juventud.

Cuando hablamos del edadismo, Kate Winslet no duda en ponerse en guardia, tal como suele hacer cuando le tocan temas que le interpelan.

"Creo firmemente que las mujeres cobran vida a los 40 y los 50; a los 60 estamos en estado de gracia, a los 70 tenemos al mundo entero en la mira, controlado; y a los 80 sabemos perfectamente la diferencia entre el bien y el mal", construye con fineza.

Winslet y Mirren juntas en una fotografía reciente. Cedida Netflix

Ante la pregunta sobre cuándo se dio cuenta de que tenía el poder de transformar la industria cinematográfica desde adentro, muestra contundencia en su respuesta.

"No sé si necesariamente lo llamaría 'poder'", afirma. "Es una palabra muy interesante porque a menudo la usamos negativamente hacia las mujeres cuando decimos: 'Oh, ella es poderosa', 'ella es ambiciosa', como si diéramos por hecho que es algo malo", añade.

En cambio, aplicada a los hombres, la connotación es positiva cuando les describimos como 'poderosos' y 'ambiciosos'. Tenemos que ser muy cuidadosas, incluso en cómo nos tratamos a nosotras mismas, así como tenemos que desaprender el sentido de las palabras que usamos".

Para Kate Winslet, el cambio se genera desde la acción. "Hay que tener el coraje de taparse los oídos y decir: 'No voy a escuchar a todas las personas que piensan que no puedo hacerlo', porque sabemos que sí podemos, y si más mujeres lo hacemos juntas, realmente lo podemos lograr".