Kate Hudson se sincera sobre su familia: "No me importa lo que piense la gente cuando me recuerda de dónde vengo"

La actriz en la alfombra roja de los Globos de Oro de 2026. GTRES

A juzgar por el año que ha tenido profesionalmente Kate Hudson, se puede afirmar que se une al grupo de actrices con grandes regresos a las pantallas.

Pero, un momento, ¿acaso ella ha estado tan ausente como para hablar de un retorno? No del todo. A principios de 2025 dejó un buen sabor de boca con su incombustible Isla Gordon de la serie Una nueva jugada (ya renovada para una segunda temporada).

Ahora, su protagónico en la película Song Sung Blue: Canción para dos, junto a Hugh Jackman, la vuelve a colocar en las apuestas de cara al Oscar.

Las nominaciones a los Globos de Oro y a los Actor Awards (del sindicato de actores de EE.UU), le allanan el camino hacia la codiciada estatuilla. Precisamente hace unas semanas un reputado medio generalista estadounidense titulaba una entrevista con Hudson preguntándose si se le ha subestimado. La respuesta es sencilla: sí, y mucho.

Poseedora de un indiscutible talento tanto interpretativo como musical, y proveniente de una familia de ‘sangre azul hollywoodense’, de Kate se esperaba que no se saliera de la caja de las comedias románticas, donde la intentaron meter después de que a los 22 años fuera nominada al Oscar por su inolvidable Penny Lane en Casi famosos (Cameron Crowe, 2000).

Kate, quien siempre tuvo en casa el ejemplo de su madre, la legendaria Goldie Hawn, conocida por enfrentarse a los mandatos de la industria cinematográfica de los 70 y 80, cuando no era usual que se cuestionaran los moldes impuestos (sobre todo a las mujeres), ha sabido sacudirse y sobrevivir a épocas diversas (con body shaming incluido).

Imagen de archivo de la actriz en una aparición pública reciente. Courtesy of Focus Features. © 2025 All Rights Reserved

A veces optando por la diversificación (marca de vodka, línea de suplementos vitamínicos naturistas, marca de ropa deportiva), pero siempre manteniéndose presente –de una forma u otra, y al frente de su compañía productora Birdie Productions– en la industria del entretenimiento.

Cuando Kate Hudson se conecta desde Los Ángeles, lo hace sonriente y radiante. Se le nota el entusiasmo, y no es para menos, ya que su rol de Claire Sardina le está proporcionando muchas alegrías.

Dirigida y escrita por Craig Brewer, Song Sung Blue: Canción para dos está basada en una historia real. Es la de Claire (Hudson) y Mike (Jackman), músicos amateurs, cuarentones y de clase trabajadora que hacen lo imposible para llegar a fin de mes.

Acumuladores de fracasos profesionales y personales, al encontrarse deciden reinventarse, unir fuerzas y talentos en una banda tributo a Neil Diamond en los años 90.

Bajo el lema de ‘nunca es tarde para hacer realidad los sueños’, Lightning y Thunder (nombres artísticos de Mike y Claire respectivamente) conquistaron escenarios, sin contar que nuevos reveses les aguardaban a la vuelta de la esquina.

“Ha sido una gran alegría interpretar este rol”, resume Kate Hudson las dimensiones de un trabajo complejo y de muchas aristas, para el cual invirtió muchos meses de preparación.

“No aparece muy a menudo un guion como este, que te lleva de una historia de amor, a la alegría de la conexión con la música, como a tocar el piano e interpretar canciones de Patsy Cline y Neil Diamond. Como también sentí una enorme responsabilidad hacia la Claire verdadera, por lo que me dije una y otra vez que tenía que hacerlo bien”, expresa.

Sobre las dificultades de interpretar a una persona real, Claire Sardina, que a su vez sobre el escenario es Thunder, a Kate se le sale la palabra “tecnicismo” en medio de un largo suspiro, para luego dar más pistas sobre la construcción del personaje.

Cuenta que se apoyó en el documental sobre Mike y Claire (de Greg Kohs, 2008); sin embargo, revela que el director Craig Brewer no le permitió acercarse mucho a la Claire real, un mandato que entendió y acató desde el primer momento.

“No quería que estuviera en el set preguntándome: ‘¿Qué hay de aquella historia que me contó Claire y por qué no está en la película?’, además Craig (Brewer) escribió una historia muy concisa y maravillosa”, acota. Cuando hablamos de complejidades, nos referimos a una amplia gama que abarca la preparación y posterior ejecución del personaje.

Desde el entrenamiento de la cadencia del acento de Milwaukee (de donde proviene Claire), pasando por la “angustia mental ocasionada por el accidente que tuvo, la dependencia a los medicamentos generada en su recuperación, así como la transformación física".

“Lo más desafiante para mí fue su condición mental, rastrear su desaparición y profundizar en ella para luego hallar la sutileza de pasar de su depresión a recobrar el equilibrio, su recalibración, por decirlo de alguna manera”, detalla la actriz con casi tres décadas de carrera artística.

Kate Hudson y Hugh Jackman, juntos en un fotograma de la película. Courtesy of Focus Features. © 2025 All Rights Reserved

Las alabanzas hacia esta interpretación no han faltado, lo cual nos lleva a preguntarle sobre la representación en el cine de mujeres imperfectas, más cercanas a la realidad.

“Siento que cualquier papel que he interpretado, desde Birdie en Puñales por la espalda: el misterio de Glass Onion, hasta esta Claire de Milwaukee, son todas versiones de una mujer real”, nombra dos ejemplos recientes de su abultada filmografía.

“Como actriz, creo que se trata más de tu capacidad y valentía para liberarte de la preocupación de tu apariencia física o de la vanidad. No soy muy quisquillosa, así que interpretar a alguien como Claire me resulta muy liberador, de hecho me encantó subir de peso”, comenta riendo.

“Cada experiencia requiere un enfoque diferente, y para esta película, en lo personal, era muy importante que se sintiera que no había rastros de mí, que se creyera que yo era Claire, una mujer de mediana edad que no va todos los meses a hacerse masajes faciales”, acota.

Adueñarse de la voz propia

Cuando Kate Hudson habla de música, se le ilumina el rostro. En 2024 lanzó su primer álbum de estudio titulado Glorious, el cual tuvo muy buena acogida; al ver y escuchar a Kate cantar sus propias canciones no se sospecha que para llegar a ese momento soñado le faltaba el coraje.

Así lo afirmó en el podcast de Kelly Ripa (Let’s Talk Off Camera) el otoño pasado. Gestado en tiempos de pandemia, a la intérprete literalmente le pudo el miedo a arrepentirse de no hacerlo. Justamente esa experiencia personal le ha servido para entender el fuerte nexo que unía a Claire Sardina con la música.

“Empecé a hacer mi álbum hace unos cuatro años, y creo que ese fue el primer paso para llegar a Claire. Lo digo en el sentido de entender lo que significa no poder vivir sin la música, y de encontrar la fuerza y el coraje para adueñarte y disfrutar de tu propia voz”, reflexiona. “Entiendo lo que se siente, aunque mis circunstancias sean diferentes a las de Claire”.

“Definirse como músico es someterse a cambios constantes, cualquiera lo puede confirmar: siempre quieres reinventarte, no quieres hacer el mismo álbum, como tampoco quieres hacer siempre la misma película”, es rotunda.

Cuando se le pregunta sobre la realidad de músicos como los Sardina, que se dejan la piel tocando de bar en bar, afirma con cierta ironía que sabe “un poco” de situaciones como esa, para luego reírse a carcajadas, ya que su contacto con ese mundillo ha sido bastante cercano y hasta profundo.

“Así pasé mi veintena y mi treintena, casi viajando en furgoneta”, se remonta al pasado. “Cuando vives en ese mundo, conoces a mucha gente que apenas sobrevive haciendo música, intentando conseguir tantos conciertos y bares como sea posible, o tocando en bodas o en donde sea”, describe.

“Entiendo muy bien cómo es la vida de un músico, ya sea por mi experiencia o por lo que he vivido con mis exparejas”, se refiere a Chris Robinson (cofundador de la banda de rock The Black Crowes) con quien tuvo a su hijo Ryder, y al vocalista de Muse, Matt Bellamy, con quien tuvo a Bingham.

Actualmente Hudson está comprometida con el artista y compositor Danny Fujikawa, padre de su hija Rani Rose, y que además ha colaborado en la producción de su disco Glorious.

“Si amas la música, simplemente no hay nada más que hacer”, muestra pragmatismo. “A veces eso significa tocar frente a gente que no te presta atención, pero igual lo haces porque sientes la necesidad, y solo esperas que al día siguiente haya tal vez una o cinco personas que de verdad te escuchen”.

En los 90, a los Sardina les llegaron a escuchar mucha gente. En Song Sung Blue hasta se rescata el momento en el que la banda Pearl Jam los contrató para que abrieran uno de sus conciertos. En escenas como esa, se deja ver la gran compenetración entre Kate Hudson y Hugh Jackman.

Los actores actuando en 'Song Sung Blue: Canción para dos'. Courtesy of Focus Features. © 2025 All Rights Reserved

La química, tanto física como vocal, que se estableció con él, a quien ella considera como un pilar importante para su actuación, se labró mucho antes del rodaje.

El objetivo principal era “elevar la música, hacer de esto algo que, al escucharlo y verlo, realmente rockeara”, asegura la actriz, develando el secreto de la energía y la armonía que derrochan en la pantalla.

“Una de las mejores cosas que hicimos fue ir primero al estudio de grabación. Eso nos permitió conectar de forma diferente a como lo hubiésemos hecho de haber empezado a rodar de inmediato”, describe Hudson.

“Cuando grabas canciones cometes muchos errores, tienes que intentar encontrar notas con tu voz, a veces suenan horribles y debes ser capaz de reírte de ti mismo. Así que al lograr las armonías también conseguimos en cierto modo romper el hielo entre nosotros", explica.

"Juntos encontramos nuestro ritmo, y lo hallamos en la música, que es lo que también cuenta la historia”, añade la actriz, quien salvo por grandes hits como Sweet Caroline desconocía el enorme catálogo musical de Neil Diamond. Sin embargo, afirma que “conocer sus otras canciones fue un regalo maravilloso”.

Tal como sucedió con Tiny Dancer (de Elton John) en Casi famosos, así como You’re so Vain (de Carly Simon) en Cómo perder a un chico en 10 días, en un futuro muy cercano la música de Diamond va a constituir un elemento reconocible y un eslabón de conexión en su carrera artística. Y es que no cabe duda alguna de que Kate Hudson ha hecho de Claire otro personaje icónico.

Justamente cuando se le pregunta qué parte de Claire Sardina le ha marcado, de inmediato responde “su resiliencia”. Y desarrolla: “Song Sung Blue habla mucho de eso y de determinación, como también es un recordatorio del poder de la música. Si deseas algo tanto y sientes la necesidad de dedicarte a ello, ¿qué es la vida si no haces lo que amas?”.

Hudson y Claire Sardina, juntas en la premiere de la película. Courtesy of Focus Features. © 2025 All Rights Reserved

Precisamente también este personaje, que le seguirá dando muchas alegrías, le reafirmó el poder del amor. "Vengo de un hogar muy unido. A mí no importa lo que piensen los demás cuando me recuerdan cosas como quiénes son mis padres o de dónde provengo”, subraya.

Y concluye: “La realidad para mí es que somos una gran y fuerte unidad, que dependemos unos de otros para apoyarnos, amarnos y conectamos. La familia y el amor te ayudan a superarlo todo. Si no tenemos eso, si no lo alimentamos, entonces la vida puede ser muy solitaria”.