Alexandra, profesora, sobre la diferencia de salario: "En EEUU gano 120.000 dólares al año. En España cobraría 35.000 euros"

Según los últimos datos del Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE) realizado por el INE, más de 3 millones de españoles viven y trabajan fuera del país, un 5 % más que el año anterior y el mayor incremento registrado desde 2016.

Las cifras son alarmantes; sin embargo, más lo es saber los motivos por los que tantos españoles abandonan su país: en el extranjero existen más oportunidades laborales, sueldos más competitivos y mejores condiciones de trabajo.

Prueba de ello son todos los jóvenes que cuentan cómo les ha cambiado la vida buscar trabajo lejos de España. Una de ellas es Alexandra López, una joven murciana que trabaja como profesora en California, donde cobra hasta un 220 % más que en su país natal.

La diferencia salarial entre países

De acuerdo con los datos de la COFPE, el salario medio de un profesor en España se sitúa alrededor de los 2.100 € a 2.125 € brutos mensuales, aproximadamente 25.320 € a 25.496 € anuales, aunque varía significativamente según el nivel educativo, el tipo de centro, la antigüedad y la comunidad autónoma.

Si comparamos estos datos con los del resto de Europa, los informes coinciden en que está por encima de la media europea en el salario inicial, especialmente en secundaria, con unos 34.121 € frente a países como Francia (29.065 €) e Italia (26.114 €). No obstante, la cosa cambia cuando nos alejamos más de la frontera con nuestro país.

Mientras que un profesor en Suiza gana en promedio 94 mil euros al año o uno en Alemania hasta 51.695 euros, en Estados Unidos el salario llega hasta las seis cifras. Así lo ha contado Alexandra López, una murciana que trabaja de docente en California, durante una entrevista a Antena 3.

"Aquí en Estados Unidos no se habla abiertamente de sueldos, pero a mí no me importa decirlo. Estoy en las seis cifras anuales", explicaba Alexandra en una entrevista en el programa 'Ya es verano', de Antena 3. Algo muy poco común en España.

Según datos recientes, aproximadamente 1,2 millones de personas en España ―el 5,23% de los contribuyentes― tienen salarios anuales brutos de seis cifras o más, aunque la mayoría de ellos se sitúan en el tramo de ingresos de entre 60.000 € y 150.000 €.

La situación en el país es alarmante y, de hecho, Alexandra cuenta que cuando trabajaba como estudiante, dando clases particulares, "ya ganaba más que con cualquier trabajo en España".

Alexandra López en Antena 3.

Y es que, a pesar de que la murciana estudió dos carreras y compaginó sus estudios con trabajos en centros comerciales para poder pagarse sus gastos, le costaba mucho permitirse "cosas tan sencillas" como salir a cenar con sus amigos, cuenta.

Todo cambió cuando durante esta segunda carrera pudo viajar a Estados Unidos, Canadá e Inglaterra, donde descubrió que quería quedarse y buscar oportunidades lejos del país que la vio nacer. Aunque empezó como profesora asistente, poco a poco escaló hasta consolidarse como docente universitaria.

En California encontró un sistema educativo muy distinto al español, con más recursos, autonomía y reconocimiento para los docentes. De hecho, Alexandra explica que en apenas dos años podría ascender y ver incrementado su salario en un 50 %.

Eso sí, Alexandra también es consciente de las diferencias estructurales entre ambos países y de todo lo que ella podría ahorrarse si viviese en España, como la sanidad. "Que no sea pública repercute en los sueldos. Aquí te descuentan del salario el seguro médico, y tú eliges qué cobertura quieres pagar", explica.

No es el único inconveniente, y es que la murciana reconoce que la vida en California es cara. Una salida a cenar para dos, sin grandes lujos, ronda los 100 dólares más la propina.

Sin embargo, a pesar de que "pagan más por todo", el margen entre su sueldo y sus gastos es mucho mayor en Estados Unidos que el que tendría en España.

Incluso, gracias a su primer contrato a tiempo completo, la profesora pudo acceder a una hipoteca y comprarse una casa. Un escenario prácticamente impensable en España para alguien de su misma edad y formación.