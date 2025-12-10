'Mujeres por la libertad: 50 años en democracia': "Hay que defender los derechos día a día. Si pueden, nos los quitan"

Milagros Tolón, delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha; Carmen Calvo, presidenta del Consejo de Estado; Esther Esteban, presidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL en Castilla-La Mancha; y Nativel Preciado, periodista y escritora. Javier Longobardo

Bajo la luz de la Sinagoga del Tránsito, esa que siempre parece filtrar siglos de historia entre sus muros, Toledo ha vuelto a ser escenario de algo importante: un lugar donde se ha hablado de mujeres, de libertad y de medio siglo de democracia con la serenidad de quien sabe que cada palabra pesa. Y con la sabiduría que solo otorga la experiencia.

La jornada 'Mujeres por la libertad: 50 años en democracia' —organizada por la Delegación del Gobierno junto a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha— ha reunido a voces femeninas que han marcado el relato político y social de este país.

Ha sido entonces cuando la sala de oración del Museo Sefardí se ha quedado pequeña, como si la memoria de tantas conquistas necesitara más espacio del que ofrecía el recinto. En este repaso a la historia reciente del país con una visión de género no ha cabido la inmediatez. El encuentro se ha celebrado a puerta cerrada, como si hubiera un tesoro que preservar. Nada de streaming.

La cita ha arrancado con una conversación entre Carmen Calvo, presidenta del Consejo de Estado, y Esther Esteban, presidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha. Esta bienvenida, más que esperada, ha sido un diálogo sereno.

La representante de este periódico ha definido así en su arranque a la política: "Quienes conocen bien a esta pionera y respetada feminista dicen que el secreto de su éxito —que le llevó a las más altas responsabilidades del gobierno de España, incluyendo ser la "todopoderosa" vicepresidenta del Gobierno y ahora nada más y nada menos que presidenta del Consejo de Estado.

Además de esto, Esteban ha reseñado la cualidad de Calvo de "moverse con la misma soltura en las moquetas de Madrid que en las reuniones de barrio de su pueblo levantando la bandera de la igualdad", una expresión que ha atribuido a un compañero de partido de la cordobesa.

Las ponentes durante la conversación. Javier Longobardo

Después, Calvo se ha unido a Milagros Tolón, delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, en cuya presentación Esther Esteban ha destacado su sentido de hermandad:

"Mila formó una red de compañeras políticas a la vez que preservaba en la intimidad un grupo de amigas, a las que yo llamo 'las chicas de blanco', que siendo de distintas profesiones e ideologías diferentes, se han convertido para ella en una piña, en su pepito grillo particular, a las que acude para que la jaula de oro del cargo y del poder no la despisten nunca de lo que se cuece en la calle", ha señalado la moderadora del acto.

Por último, ha llegado el turno de Nativel Preciado, periodista y escritora, de la que Esteban ha hecho un recorrido por su impecable trayectoria profesional, que comenzó en el diario Arriba y aún no ha culminado, estando presente, por supuesto, en los momentos más relevantes de la Transición.

Todas han conversado sobre el camino recorrido desde 1975: la conquista de derechos —en referencia al panorama actual, han destacado las cuatro la posible involución en este aspecto tras la llegada de determinadas fuerzas políticas—, la igualdad de oportunidades, la presencia de las mujeres en la vida pública.

En este contexto, la comunicadora y escritora, Preciado, ha recalcado de forma contundente lo siguiente: "Hay que defender los derechos día a día, porque si pueden, nos los quitan". Asimismo, haciendo referencia a su posición durante el periodo de Transición, ha recalcado la idea de que siempre se habla de los padres de la Constitución, pero que "también hubo madres", ha afirmado.

Igualmente, ha llevado a la conversación un tema de rabiosa actualidad como la tendencia ideológica de cierto sector de la juventud: "Si los jóvenes supieran lo que es una dictadura, no se les pasaría por la cabeza tratar de defender esta aberración".

Tolón, por su parte, ha aludido a algo que quizás resulte obvio, pero que, teniendo en cuenta el clima político y social actual, es fundamental recordar: "La democracia hay que mimarla y tenemos que enseñársela a nuestros hijos".

Además, también ha reforzado la máxima de la importancia de no permitir que según qué agrupaciones arrollen todas las conquistas que se han hecho en clave femenina en las últimas décadas. "No son demócratas, sino negacionistas de la violencia machista y de toda la transformación del siglo XXI", ha declarado en la mesa moderada por Esther Esteban.

Imagen del público asistente. Javier Longobardo

En el discurso de Carmen Calvo han aflorado temáticas como la de una reforma constitucional, necesaria, a su parecer, en este momento: "Ha sido la mejor y la que más servicio ha prestado a la convivencia, a la paz y a la apertura del país, pero se debería hablar de ella y reformarla".

Igualmente, la política se ha mostrado honesta en opiniones como la tardanza en promulgar la ley abolicionista o en la situación actual que vive su partido, el PSOE, un punto de vista al que se ha unido Tolón.

El encuentro, de entrada gratuita, pero con aforo limitado, ha ofrecido un espacio para mirar atrás sin nostalgia y adelante sin ingenuidad.

Medio siglo de democracia ha dado para mucho, pero la conversación de Toledo ha recordado que los derechos —como la memoria de la propia Sinagoga— necesitan cuidado, vigilancia y lugares donde volver a contarse. Y hoy, al menos por unas horas, ese lugar ha sido la capital manchega.