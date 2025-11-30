Estrella, profesora decepcionada: "Es el peor trabajo que hay. Los niños te faltan al respeto y los padres lo apoyan"

La profesión docente en España ya no es lo que muchos imaginaban. Lejos de ser una opción de vocación plena que asegure estabilidad y reconocimiento, cada vez son más los maestros que sienten que su trabajo se ha convertido en algo muy distinto a lo que esperaban e, incluso, a lo que fue en su momento.

Según el informe El estado de la profesión docente en España, en 2007 cerca del 60 % del profesorado afirmaba mantener la ilusión pese a los problemas; en 2024 ese porcentaje cayó al 24%. Como consecuencia, este 2025 hasta un 47% de los profesores se plantea dejar el trabajo, motivado por la "degradación" de la profesión.

Estas denuncias se han vuelto cada vez más visibles y, de hecho, son miles las que circulan en redes sociales, como la que compartió Estrella, para mostrar la realidad de la profesión. La maestra, que actualmente ejerce en España, ha confesado que, en su opinión, la docencia se ha convertido en uno de los oficios más difíciles y desalentadores de la actualidad.

La realidad de la docencia

"Siempre se ha dicho que los profesores viven muy bien, pero es mentira. Quizás en el pasado sí se vivía bien, pero hoy en día a mí personalmente me parece uno de los peores trabajos que puedes tener y eso que me encanta ser maestra", confiesa Estrella en un vídeo de sus redes sociales.

La docente, que ejerció en Inglaterra y ahora trabaja en España, comparte en redes sociales reflexiones sobre su experiencia en ambos sistemas educativos y ofrece consejos a quienes se plantean dedicarse a la enseñanza. En sus publicaciones muestra tanto los aspectos positivos de la profesión como, en este caso, las dificultades que la acompañan.

Para contextualizar mejor lo que dice Estrella, conviene detenerse en algunos factores que han ido modificando la profesión y condicionando el aula. La carga de trabajo y mayor exigencia se ha convertido en un factor de desgaste: según datos, los docentes en España trabajan más horas lectivas que la media europea y tienen ratios de alumnos por clase algo mayores.



En estas clases, además, hay que enfrentarse a un factor añadido: los niños y adolescentes con necesidades especiales, que representan el 3,16% del total del alumnado en enseñanzas de régimen general en España. Según la Universidad de La Rioja, entre dos y tres estudiantes por clase.

"A los maestros no nos importa que haya niños con necesidades, lo que nos molesta es que no tengamos los apoyos necesarios. Los propios niños no se sienten bien yendo a un colegio ordinario y siguiendo una rutina estricta", explica Estrella.

El citado informe de Esade señala que una de las claves del desgaste del profesorado es la "mayor complejidad del alumnado" por varios factores: aumento de la pobreza infantil, mayor porcentaje de alumnado de origen migrante, crisis de salud mental juvenil, y "el empeoramiento del clima de aprendizaje en las aulas".

En uno de sus vídeos recientes explica que esta situación no sucede en otros países, como en Inglaterra. "En Londres yo tenía profesoras asistentes en mis clases. En España y en Infantil, por ejemplo, estamos solas con 20 niños".

Sin embargo, esto no es lo único que afecta a los docentes. Según la profesora, existen muchas faltas de respeto en el aula que "son respaldadas por los propios padres".

"Antiguamente, era como 'pues si te ha dicho eso tu profesora, algo habrás hecho. Hay que hacerle caso', pero ahora los padres te juzgan por todo, te dicen lo que tienes que hacer, no mandar tantos deberes o mandar más, que si haces esto, que si no haces…", denuncia.

Su caso no es aislado. Diversos estudios respaldan la situación que describe, como el realizado en 2025 por el sindicato Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que revela que casi el 50 % del profesorado ha sufrido algún tipo de agresión en el aula durante el último año, la mayoría de ellas de carácter verbal (74 %).

Los problemas no son solo con los alumnos, y es que de acuerdo con un informe de la Asociación Nacional de Profesores Estatales (ANPE), en Infantil más del 92 % de los docentes tuvieron problemas con los padres; en Secundaria el porcentaje es del 50,5 % y en Formación Profesional casi del 80 %.

Esto pone en relieve que la labor docente va mucho más allá de transmitir conocimientos: implica gestionar dinámicas, contener conflictos, atender a alumnado que muchas veces no está en condiciones ideales de aportar al aula e, incluso, con sus padres.