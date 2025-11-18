El regreso de la bailaora Cecilia Gómez, tras su lesión: "Quiero quitarme el gusanillo de volver a ponerme la bata de cola"

Una lesión de espalda cambió el rumbo de la vida de Cecilia Gómez, una de las bailaoras más reconocidas de nuestro país. Nacida en Cádiz, realizó sus primeros estudios en el Conservatorio Superior de Danza de Málaga y se especializó en flamenco con los mejores maestros, entre ellos Antonio Canales, formando también parte de la compañía de Joaquín Cortés, Paco Peña o Sara Baras.

En 2010 creó su propia compañía, representando con éxito obras como Cayetana, su pasión, inspirada en la duquesa de Alba y estrenada en el teatro Lope de Vega de Madrid. También un homenaje a Chavela Vargas, que fue autorizado por la propia artista y representado internacionalmente. Su imparable carrera se vio truncada por una hernia discal por la que tuvo que ponerse una prótesis y bajarse de los escenarios.

Ahora, se sienta ante los micrófonos de En Marcha con Nuria March para hablar de su actual situación. "Este es un proceso de reinvención y de aceptación. Me costó entender que mi carrera ya no iba a dejar de ser la de antes. Pensaba que el baile era mi vida, y ahora forma parte de ella. O sea, me he dado cuenta de que se pueden hacer otras cosas y que hay más elementos", confiesa.

En este proceso de transformación ha contado con grandes apoyos, que la han ayudado a ver el lado positivo de las cosas y encajar el golpe. "Mi madre siempre ha estado ahí, ha sido un pilar fundamental. Sin ella, yo creo que no estaría aquí. También he contado con amigos incondicionales, la familia y mi expareja, que a día de hoy es muy buen amigo y nunca me ha soltado la mano, porque nos conocimos en ese momento oscuro".

Sin embargo, Cecilia también reconoce que es uno mismo el que tiene que tirar hacia adelante, "levantarse y decir 'tengo que salir de esto como sea'". Atrás quedan los tiempos en que atraía el foco mediático por su vida amorosa y reconoce que, aunque fue algo puntual, ahora cambiaría muchas cosas. "Ahora en una relación lo que quiero es mucha intimidad, algo que sea discreto y que no me influya, ni se mezcle, ni se me prejuzgue o se juzgue", dice.

El hecho de que haya tenido que alejarse de su gran pasión durante un tiempo no quiere decir que lo abandone para siempre. "Igual en breve sí me puedo volver a subir a los escenarios, no como antes, pero me estoy preparando mucho físicamente, sobre todo para no volver a tener la lesión, para sentirme segura y no estar comedida en el escenario".

Y añade: "Lo voy a hacer desde la dirección, pero apareciendo en algún momento en las tablas, que es lo que más echo de menos. Quiero quitarme el gusanillo de ponerme otra vez la bata de cola". Ha luchado mucho para restablecerse y admite que nunca se ha rendido.

Cuidar la salud mental ha sido clave para llegar al momento vital en el que se encuentra la invitada al pódcast. "Me hice coach precisamente porque no conseguía encontrar la luz después de todo este proceso. Se me complicó mucho, porque se me juntaron problemas y todos muy difíciles. Eran muchos duelos, el de un fallecimiento de familiar, la pérdida mía, una relación rota...", comienza explicando.

La aceptación es el arma para cualquier conflicto, según ella misma confiesa. Y el proceso lleva su tiempo para volver a recuperar la ilusión para seguir: "Hay un momento que tiras la toalla y hay que recogerla y encontrarla en la oscuridad, y eso es complicado". Ella lo ha conseguido.

Cecilia Gómez es una persona que inspira y Nuria March quiere saber quiénes son sus referentes. "Mujeres que han cambiado la historia, que se han sentido libres. Sobre todo, dos que han estado presente en mis obras. Cayetana de Alba, por ejemplo, no es que sea una adelantada a su tiempo, sino que es atemporal. Cuando hice la obra, la pude compartir con ella y era una persona muy generosa. Fue un apoyo incondicional para el flamenco", recuerda.

Y hablando de este arte, la bailaora y coreógrafa admite que le gustaría que se valorara más fuera de su ámbito, que se entienda que es algo nuestro y se indague más. "Ahora los artistas están más dispuestos a fusionar. También se ha ampliado, no solamente musicalmente, sino en la moda flamenca, que hay un interés por ella dentro y fuera de nuestro país. Todo eso ayuda. Yo he trabajado mucho en mis espectáculos para que el flamenco se pueda abrir a un público mucho más amplio".

Durante la conversación con Nuria March surge el tema de la maternidad. "Se me ha preguntado muchas veces... En mi caso ha sido una elección. He tenido oportunidades, incluso parejas que han querido formar una familia, pero no me ha surgido ese instinto o esa inquietud de querer tener hijos y he priorizado otras cosas de mi vida", confiesa.

Feliz e ilusionada con el nuevo rumbo, sus incondicionales sueñan con volver a verla bailar... y los que aún no la han disfrutado pronto tendrán una oportunidad de oro.