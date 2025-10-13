El lado más personal de 'La Ordenatriz': "Soy muy creyente y pensé que debía tener los hijos que Dios me diera"

Tiene casi dos millones de seguidores en Instagram y muchos la conocen como la Marie Kondo española. Ella es Begoña Pérez, la gurú nacional del orden y la limpieza que, además, es publicista y relaciones públicas. Muchos saben de ella por sus infalibles trucos caseros, pero ahora toca descubrir a la persona que hay tras su perfil público.

'La Ordenatriz' ha visitado el programa Madres: desde el corazón, presentado por Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL, donde ha mostrado su lado más íntimo hablando como nunca de su numerosa familia (tiene siete hijos) y de cómo llegó a ser el fenómeno viral en el que se ha convertido.

Todo comenzó poco antes de la pandemia, tras la muerte de su padre. Atravesaba un momento anímico complicado, cuando fue consciente de que encontraba paz mental ordenando su casa. Por eso, se especializó en organización y limpieza y comenzó a desarrollarlo profesionalmente.

"Pensé que todo lo que había aprendido lo podía enseñar. Iba haciéndolo en las casas de mis amigas o de conocidas; fue una etapa muy divertida. Pero llegó la pandemia y nos encerraron. Ahí comencé a dar un truquito por Instagram para la gente que se estaba tiñendo el pelo en casa", recuerda sobre sus comienzos.

Y poco a poco su comunidad fue creciendo hasta convertirse en un referente absoluto en el sector. Bego admite, entre risas, que ya gana más dinero que su marido. Durante la entrevista, se emociona en varias ocasiones, sobre todo al hablar de sus hijos y rememorar algunos episodios complicados.

Su primer embarazo fue difícil: "A los seis meses me empezó a doler la tripa y cuando fui al médico me dijo que ya había dilatado y que iba a dar a luz. Resulta que yo tenía un útero incompetente, que son aquellos que se ponen de parto cuando no toca. Me hicieron un cerclaje y estuve el resto de la gestación de reposo", comenta.

Al final Gonzalo nació bien. Más duro fue la segunda gestación, en la que también tuvo complicaciones.

"La de Bea fue la peor. Nació a las 32 semanas. Fue muy difícil porque estuvo en la UVI. De hecho, hubo un momento en el que nos dijeron que no sabían lo que iba a pasar con ella y la bautizamos de tapadillo, con un poco de agua. Después, cuando salió adelante, lo hicimos bien y estoy muy agradecida de que esté vivita y coleando", ha confesado.

Tras estas dos experiencias, admite que para su esposo hubo un punto de inflexión: "Yo sé que soy rara y que la gente cree que estoy loca. De hecho, mi propio marido dijo que él ya no quería tener más niños y que se plantaba. Y, al final, mira. A mí siempre me han gustado las familias numerosas y si te lo puedes permitir, porque sé que implica un grado de lujo, es algo maravilloso".

Y nacieron cinco más... "No suelo decirlo, pero yo soy muy creyente y me dejé llevar por la idea que debía tener los hijos que Dios me diera", confiesa.

'La Ordenatriz' ha logrado combinar su faceta personal con la profesional y se muestra orgullosa de todo lo conseguido, aunque precisa que no le gustaría que sus vástagos siguieran sus pasos como influencer.

El Magatest

Tras las confesiones ante las cámaras, Begoña también respondió a las preguntas del cuestionario de la publicación, cuyos enunciados son títulos escritos por relevantes autoras como Virginia Woolf, Ana María Matute, Jane Austen, Almudena Grandes, Carmen Laforet, Alice Munro, Elena Ferrante…

Tu 'primera memoria'…

No es la primera, pero sí de las más marcadas en mi infancia. Mis padres nos cambiaron (a mi gemela y a mí) de colegio en primero de primaria. Yo siempre había estado con ella, pero nos separaron. Fue de los días más tristes de mi vida, no entendí nada y me pareció cruel.

Ahora comprendo que fue para bien, aunque me ha costado mucho aceptarlo.

'Una habitación con vistas' a…

Un prado verde con el mar de fondo. Pero tiene que estar mi familia. Si no, sería incompleta para mí.

¿'Orgullo y prejuicio(s)' sobre…?

Orgullo de los míos en sentido amplio: mi marido, mi padre, mis hermanos, suegros, cuñados... ¡Y de la familia que se elige! De mis amigas, que siempre me arropan y para las que solo soy Bego. Y, por supuesto, de mis hijos y de cómo avanzan por la vida, con sus aciertos y con sus errores.

Prejuicios tengo cada vez menos, gracias a Dios. 'La Ordenatriz' me ha enseñado que puedes ser y estar con cualquier persona, sea del signo que sea (aplíquese a todos los campos: política, religión, etc.).

Creo que tengo la comunidad más heterogénea del mundo y donde el cariño y la ayuda va en las dos direcciones. Es muy 'maternal', no se juzga a nadie, se ayuda (se quiere) a todos por igual, sean lo que sean y piensen lo que piensen.

La 'amiga estupenda' es…

La que escucha, está, acompaña… y perdona. ¡Sobre todo eso!

¿Qué fue 'lo que el viento se llevó'?

En mi caso, los pañales, biberones y malas noches. Ojo, que a veces lo echo de menos. Y el viento ya se ha encargado de traer nuevas preocupaciones/ocupaciones.

¿Queda algo de 'la edad de la inocencia'?

Muchísimo. La ingenuidad bien entendida, la alegría sin doblez, la sencillez a la hora de vivir y decidir… Y espero que me acompañe hasta mis últimos días.

¿Qué te deja 'el corazón helado'?

Las guerras y el sufrimiento de las personas. En especial los niños enfermos y sus familias. Pero cualquiera que esté pasando por una etapa de dolor —físico o moral— me desarma. Ojalá tuviera una fórmula mágica para quitarlo.

¿El 'mejor de los mundos posibles'?

Unos días sin prisas y sin (excesivas) obligaciones… No sé si tendré la suerte de poder vivirlo y si no, ya me espero al cielo.

¿A quién asesinarías 'en el Orient Express'? (o ¿a quién regalarías 'un viaje sin retorno'?)

Creo que a nadie. Me atormentaría pensar que puedo equivocarme o no tener un puente para que pudiera volver. Esto no significa ser una pánfila. Hay que poner distancia, pero no destierro para siempre.

¿Qué supone 'la ridícula idea de no volver a verte'?

No entiendo muy bien el contexto. No creo que sea ridículo saber que no vas a ver a alguien nunca más. Y me produce tristeza. Más aún si es un ser querido.

El 'amor más grande'...

El de un padre/madre por su hijo. Pienso que no hay en la tierra uno igual. Te diría también que lo llevaría a lo espiritual, a Dios, ya que lo entiendo así, como un padre.

¿Para qué pedirías 'amnesia colectiva'?

Pues me encantaría una total a la Covid-19. No creo que nos haya hecho mejores, todo lo contrario. El sufrimiento y la soledad de los mayores, el individualismo, el miedo latente, la menor socialización... Ojalá pudiéramos borrarlo.

Un 'secreto a voces'.

Las mujeres somos increíbles (tenemos que repetirnos muchas veces este mantra ), podemos con todo —pero no con todo a la vez— y detrás de una gran mujer hay un gran hombre y viceversa.

Un 'secreto inconfesable'.

No es inconfesable, porque lo he dicho muchas veces: mi hogar no está impoluto y perfectamente ordenado. Es una casa vivida, como la de la mayoría de nosotros. Por más que lo grito a voces, la gente no se lo cree.

¿Qué es para ti 'nada'?

No me planteo esto, pero contestaría con el antónimo: todo.

'Cuando la revolución termine'…

No creo en las revoluciones, creo en las evoluciones a nivel individual, tratando de mejorar cada día en nuestras pequeñas cosas; y en cuanto a la sociedad, abrir las manos a las necesidades de los demás. Si todos remásemos en el mismo sentido, sí que sería una auténtica revolución.… ¿Se hará justicia?