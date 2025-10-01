La historiadora que recupera el vínculo de Extremadura y América: "La primera maestra del continente era de Badajoz"

Carmen Sánchez-Risco es extremeña, natural de Trujillo y licenciada en Geografía e Historia; también ocupa el cargo de directora y responsable del programa Extremestiza de la Junta de Extremadura y directora gerente de la Fundación Extremeña. Una iniciativa que 'destapa' la estrecha relación entre su tierra natal y América y que viene de siglos atrás.

“Hay algo único entre ellas, algo que trasciende el tiempo o la distancia geográfica, y ese carácter único ha estado desatendido y olvidado. Si preguntas a un historiador, o a cualquier investigador de aquí o de allí —señala con pasión—, la respuesta será siempre la misma: Extremadura no se entiende sin América y viceversa. Lo que compartimos es muy poderoso”.

“Estamos enlazados por una enorme impronta común, desde que la historia decidió escribir un pasado compartido. Es absolutamente enorme el peso de esa cultura que compartimos desde hace cinco siglos y que se resiste a ser perdida”, explica.

La historiadora y escritora, en una imagen cedida.

“En mi opinión, nadie ha reparado en esa profundidad hasta ahora, ni le ha dado la relevancia que posee, pese a su presencia constante y cotidiana en nuestro día a día aquí y allí”, añade.

El programa pretende ser, por tanto, una propuesta estratégica y transversal para “revalorizar esa unión, ese acervo. Lo rescata y lo abraza, aborda lo que nos une de un modo riguroso y comprometido”.

Sánchez-Risco explica que se trata "de un compromiso firme de María Guardiola [Presidenta de la Junta de Extremadura] y constituye el primer proyecto en la historia de compromiso real con el mestizaje y la cultura común de ambos lugares”, explica.

Subraya, además, que “nunca antes en Extremadura se había llevado a cabo una acción profunda y multidisciplinar que mirase a América y se reconociera en ella, tendiendo puentes y estrechando vínculos. Revaloriza lo que somos en ambas orillas, de manera firme y contundente, tejiendo un futuro compartido”.

Extremestizas posee un gran número de ámbitos y líneas: “Estamos trabajando de la mano con los países americanos en muchas áreas, implicando a muchos actores, desde revalorizar el patrimonio compartido”.

Todo comenzó en 2025 con unas jornadas de patrimonio. “Extremadura y América se reconocen a través de sus edificios, sus calles, sus obras de arte y su urbanismo compartido. Allí abordamos los paisajes familiares y arquitectónicos que nos unen, así como las líneas de conservación de los mismos con responsables de gobierno de México, Quito y Lima”.

Se creó un grupo de trabajo en el que participan también la Consejería de Economía, además de la de Cultura, la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional al Desarrollo (AEXCID) y la Dirección General de Patrimonio Cultural, así como la Universidad de Extremadura.

Este curso “se inicia el pódcast Extremestiza, cuya primera edición tiene a Perú como país invitado, y en el que centros educativos de ese país y los nuestros participan de manera conjunta, elaborando un relato sobre nuestra cultura gastronómica compartida”.

También está en marcha el Aula Extremestiza, en colaboración con la Consejería de Educación y para la que ya se ha constituido el comité científico. "Se trata de una asignatura optativa en la que los alumnos extremeños podrán descubrir y asomarse al inmenso vínculo”, afirma Carmen.

En materia histórica, se ahonda “desde diferentes miradas y con enfoque multidisciplinar ese pasado común. En noviembre pasado celebramos la jornada Un viaje de Ida y vuelta, en el marco de los 500 años del primer trayecto de Francisco Pizarro. Fue especialmente emotiva e importante, ya que tuvo lugar en el palacio de los Pizarro en Trujillo, construido hace cinco siglos por Hernando Pizarro y Francisca Pizarro Yupanqui y que es en sí mismo un homenaje al mestizaje único en el mundo”.

En este lugar, un grupo de investigadores e historiadores de Perú, Francia y Extremadura “abordaron desde diferentes miradas la trascendencia de aquel viaje. Además, se interpretó la primera obra polifónica mestiza, el Hanac Pachap Cussicuinin”.

Este año, en noviembre, explica Carmen Sánchez-Risco, “celebraremos en colaboración con la RAEX el Congreso Internacional Hernán Cortés. Nuevas aportaciones y nuevas miradas, ahondando en aspectos bastante desconocidos de este personaje”.

En él participarán ponentes de primer nivel sobre la relevancia del Derecho Indiano, "como precursor de lo que hoy son los derechos humanos y el camino hacia el mestizaje jurídico, partiendo de la figura prácticamente desconocida del extremeño Juan de Ovando, que tuvo un papel esencial en este proceso".

Desde la Dirección General de Turismo se han diseñado “itinerarios que desde Extremadura alcanzan México, Quito y Lima, rutas culturales en las que se subraya lo que compartimos y se incide en que este es un viaje de ida y vuelta. Son muchas líneas de trabajo y muchas áreas, necesitaría una entrevista muy larga para poder compartirlas todas…”, reconoce a Magas.

Las 'adelantadas'

Este es el nombre de una red de mujeres que nace de la observación. Ellas son, en palabras de Carmen, “mujeres olvidadas que desafiaron convenciones y entendieron antes que nadie la importancia de la unión y el saber compartido”.

“Hay detalles desconocidos, que cuando te asomas y profundizas en ellos, descubres la enorme relevancia que tuvieron, y que adquieren un significado muy preciso también hoy. Por ponerte un ejemplo, pocos conocen que la primera maestra del continente americano fue una extremeña, Catalina de Bustamante”, explica. Nació en Llerena, Badajoz.

Cartel de 'Adelantadas, Círculo de talento femenino'. Cedida

Se trata, por tanto, de “una red que rescata y revaloriza el papel creador de la mujer a lo largo de esta historia compartida. Las transmisoras de cultura, las que tejieron el universo mestizo que hoy nos rodea fueron las que llegaron a una nueva tierra y las que vinieron desde América forjando lazos indestructibles”.

“Adelantadas, Círculo de Talento Femenino pone el foco en ellas. El propio nombre lleva implícito un peso específico, porque el título de Adelantado en el siglo XVI era concedido por la máxima autoridad, la Corona, a altos dignatarios que emprendían los adelantamientos de exploración de tierras que luego se transformaban paulatinamente en provincias y reinos reales”, dice Sánchez-Risco.

Era una distinción reservada a los hombres, “sin embargo, la primera mujer que asumió este rol fue la noble y emprendedora extremeña, Mencía de Calderón, que con muchos redaños y no pocas dificultades capitaneó una expedición femenina al Nuevo Mundo y asumió el liderazgo en esta empresa tras la muerte de su marido”.

Se trata de una acción llevada a cabo con la Secretaría de Igualdad y la Consejería de Cultura Turismo Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura, que busca constituir “una red que rescata a las mujeres del pasado y las enlaza con las de hoy, extremeñas y americanas que lideraron y lideran, que abren rutas, se apoyan y se defienden entre ellas, que inspiran, motivan, ayudan y crean”.

Las primeras que conformarán este Círculo de Talento Femenino tienen un denominador común: "Son tremendamente inspiradoras, comprometidas y lideran en ámbitos ligados a la educación, la ciencia, el emprendimiento, la comunicación y los derechos humanos. Todas vinculadas con Extremadura y América".

Se trata desde ahora de poner en valor el coraje de figuras como Dulce Muñoz del Rey, vicepresidenta de Airbus; Cruz Sánchez de Lara, reconocida abogada y activista y vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL; o Ana Muñoz, investigadora, docente y presidenta de Ecusa.

“Es un privilegio contar con estos referentes. Compartir su experiencia vital es un regalo magnífico para todas, que ayuda a entender, avanzar, crear puentes e impulsar ese gigantesco talento femenino que une las dos orillas desde Extremadura”, explica Carmen Sánchez-Risco.

La iniciativa buscará “tejer un espacio donde poder rescatar el peso y la relevancia de las pioneras del pasado e impulsar en la actualidad a otras, crear becas, favorecer mentorías y acompañamiento, charlas inspiracionales... En definitiva: apoyar y fortalecer el talento de las mujeres”.

Respecto a un futuro decálogo de las Adelantadas, expresa “el compromiso con el espíritu o alma mater de este Círculo de Talento, la responsabilidad que asumen las Adelantadas en aras de fomentar el liderazgo femenino, de impulsar redes de apoyo y sororidad y de velar por el diálogo entre culturas. En él, la tradición se convierte en impulso y el pasado en brújula, para que las mujeres del presente y del futuro sigan siendo protagonistas de su tiempo”.