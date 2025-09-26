Cinco mujeres que lideran las bolsas mundiales se reúnen por primera vez en Madrid: "Es un desafío que nos escuchen"

El imponente edificio de la Bolsa en Madrid, un palacio neoclásico construido en el siglo XIX, sirve de escenario para una cita con cinco de las mujeres que están marcando el rumbo de los mercados de valores en Iberoamérica y a nivel global.

Todas han participado en la 52ª Asamblea General y Reunión Anual de la Federación Iberoamericana de Bolsas (FIAB) celebrada en la capital. Un encuentro pionero, no solo por el hecho de que nunca antes se habían encontrado todas juntas en España, sino también porque es la primera ocasión en la que este evento tiene lugar de manera formal en la ciudad.

En el imaginario colectivo, la escena que viene a la mente al pensar en el Mercado de Valores está protagonizada por ejecutivos de traje gestionando activos en Wall Street (también tiene la 'culpa' el cine y sus películas ambientadas en la sede del sistema financiero estadounidense), pero la historia actualmente tiene un tinte más diverso.

Las cinco directivas posan en una de las salas más importantes del edificio de la Bolsa. Esteban Palazuelos

La presencia femenina en puestos directivos del sector va aumentando y se sitúa en el 34% a nivel global. Aunque sigue siendo un mundo bastante masculinizado, un estudio del Banco de España de 2024 evidencia que estas profesionales tienen un enorme potencial de liderazgo y participación en los mercados financieros.

¿Los retos que enfrentan? Lograr una mayor visibilidad, más dosis de confianza y el acceso a las oportunidades adecuadas.

Claro ejemplo de que no debe haber sesgos de género son nuestras protagonistas, que hoy lideran esta revolución. Son Pilar Martínez, directora de Asuntos Públicos de BME (Bolsas y Mercados Españoles) y la panameña Olga Cantillo, CEO de la Bolsa Latinoamericana de Valores (la primera mujer en el cargo).

A ellas se suman Elianne Vílchez, vicepresidenta ejecutiva de la Bolsa de Valores de la República Dominicana; la británica Nandini Sukumar, CEO de la Federación Mundial de Bolsas; y Leila Utrera, Gerente de Argentina Clearing S.A.

Cinco pesos pesados con un currículum brillante y una misión clara: ser ejemplos de liderazgo, acabar con techos de cristal y seguir transformando un paradigma del sistema desde sus cimientos.

Ya está sucediendo: en España, por ejemplo, siete de las 35 empresas del IBEX alcanzan o superan el 40% de mujeres en la alta dirección. El promedio mundial —incluyendo mercados de valores y banca— es del 30,6%.

Y, pese a estos datos, en una de las salas históricas del edificio de la Bolsa que cuelga en sus paredes retratos de los presidentes de la institución, aún son todos hombres. Por eso, que estas profesionales posen juntas allí supone toda una declaración de intenciones. Conocer su historia es conocer también cómo se está produciendo el cambio.

Pilar Martínez, directora de Asuntos Públicos de Bolsas y Mercados Españoles (BME). Esteban Palazuelos

Trayectorias de peso

Pilar Martínez lleva nueve años en BME y admite que llegó a este mundo por casualidad. Estudió Relaciones Internacionales y Traducción en Interpretación, "pero siempre he sentido que había una parte en las empresas que pedía esa diplomacia corporativa, esa figura de relación con todo el sector".

Actualmente, su equipo de trabajo está compuesto por mujeres jóvenes al 100% y lo que pretende con su labor es "crear transparencia y convertir este trabajo en una herramienta para las instituciones y empresas en las que actuamos".

"No creo que exista un buen ecosistema si no hay interacción de las partes. Y yo me tomo mi posición como una obligación de hacer que eso pase", añade.

Toma la palabra Elianne Vílchez, con más de 20 años de experiencia dentro de los mercados de capitales en la República Dominicana y desde hace ocho "en la posición de liderar la organización, con esa gran responsabilidad de llevar el mercado al sitial que se merece desde el punto de vista de las inversiones en la tecnología y en esa infraestructura que lo soporta".

Leila Utrera, por su parte, es gerente de riesgos de Argentina Clearing S. A., donde ha desarrollado toda su carrera desde que tenía 22 años, ocupando distintos cargos. Lidera el área, con una nueva sección que tiene que ver con Mercado Abierto Electrónico de Buenos Aires.

Se define interesada "en la transparencia, en la gestión eficiente y la agilización de la compensación de la liquidación, facilitando para nuestros clientes la operación".

La británica Nandini Sukumar es CEO de la Federación Mundial de Bolsas, un organismo que engloba alrededor de 300 instituciones, y que trabaja para sumar conocimiento en torno a la industria a nivel global y para buscar acuerdos. Entre sus desafíos, la digitalización y la tokenización de activos.

Por último, Olga Cantillo, al frente del grupo Latindex, propietario de la Bolsa de Valores en Panamá, desde hace diez años con el valor añadido de ser la primera mujer en ocupar ese puesto. En 2023 fue nominada por su liderazgo por la Federación Internacional de Bolsas (WFE), y en 2024 incluida en la lista de las personas más influyentes en su país.

Referentes y retos

Todas ellas son conscientes de su rol inspirador para fomentar la presencia femenina en las posiciones de decisión de este sector. No fueron las primeras, aunque algunas de las precursoras no se estudien en los libros.

En 1967, Muriel Siebert se convirtió en la primera mujer en conseguir un asiento en la Bolsa de Nueva York (NYSE) y durante una década fue la única entre más de 1.000 brokers. Antes, en el siglo XIX, Hetty Green, a quien llamaban 'La Bruja de Wall Street', destacó como inversora gracias a su estrategia de compra y venta en mercados financieros.

La pregunta que se les plantea es cómo ha evolucionado el sector. Nandini Sukumar lo explica: "Una de las mejores cosas de mi trabajo es que tengo el privilegio de trabajar con las profesionales más notables de nuestras organizaciones miembros en todo el mundo".

Leila Utrera, gerente de riesgos de Argentina Clearing S.A.. Esteban Palazuelos

Y añade que "no hay suficientes, pero están creciendo en número cada vez más. Uno de los motivos por los que estamos aqui reunidas es para mandar un mensaje de optimismo. En China, donde tenemos diez miembros, tienen un dicho que siempre me recuerdan: 'Las mujeres son la mitad del cielo' y eso se usa para empoderarlas".

No hay que olvidar a muchos de los varones que trabajan en el mundo financiero y que, según explican este grupo de directivas, han sido las personas de las que han aprendido, las que las han aupado a los puestos que ocupan y a quienes dan las gracias públicamente en esta charla.



"Mi historia empieza con una nota positiva. Mis grandes mentores fueron hombres maravillosos de edades que rondaban o superaban los 60, líderes que me enseñaron y me empujaron en mi carrera. Siempre quise formar parte del mercado de capitales, me fascinaba", confiesa Nandini Sukumar.

¿Ha habido dificultades? Algunas, sobre todo teniendo en cuenta los diferentes mercados de los que proceden. Leila Utrera admite que el mayor problema que ha enfrentado ha sido "conseguir ser una voz escuchada en mesas en las que solo había hombres, con algunas actitudes minimizadoras hacia las mujeres".

Y añade: "Ese es el desafío que tenemos todas. Además, yo me dedico a una actividad técnica, que lo complica aún más cuando ocupas puestos importantes. Tener un cargo en áreas duras es un reto adicional".

Comparte la misma opinión Pilar Martínez, que asegura que la lucha es lograr que las perciban "con la misma capacidad y valor", pero también ahondar en la propia autovalidación. "Ser la única en una sala es abrumador, pero tenemos que creérnoslo más y superar el síndrome de la impostora, reclamando nuestro sitio desde la legitimidad".

La 'temida' conciliación también sale a colación como uno de los estigmas a superar como elemento que frena las carreras profesionales, aunque las cosas están cambiando.

La gerente de Argentina Clearing S.A., Leila Utrera, recuerda que cuando le ofrecieron el puesto que ocupa actualmente estaba embarazada de ocho meses. "Me entraron los miedos y pensé: '¿Voy a poder?, ¿me verán igual?'. Pero lo cierto es que habían confiado en mí estando en ese proceso y sabiendo que estaría un tiempo con menor actividad, así que decidí asumirlo. Nosotras tenemos que marcar nuestro camino".

Por encima de todo, estaba su motivación: "Quería ver la economía de mi país crecer, siendo Argentina que sufre crisis cada diez años. Lo entendía como una herramienta para ayudar a crecer a mi nación".

Olga Cantillo, CEO, Bolsa Latinoamericana de Valores. Esteban Palazuelos

El impacto de la diversidad

Aquí entra en juego un dato fundamental, un informe del Banco de España establece que las mujeres están menos dispuestas a asumir riesgos financieros; un 32% frente al 38% de los hombres. Y esto está entroncado directamente con la autopercepción como profesionales y la confianza en sí mismas.

Olga Cantillo lo corrobora: "Nosotras pensamos que tenemos que estar preparadas a un 200% para enfrentar un reto, que si no cumplimos uno solo de los requisitos, no podemos. Hay que creer en tus posibilidades y lanzarte. Además, el empoderamiento debe venir desde la persona que te sirve el café, no solo para las que están arriba".

Y añade: "Las mujeres somos un efecto multiplicador y hacer que te vean como ejemplo genera aspiraciones en las demás. En mis 34 años de carrera he trabajado en eso, en visibilizar que tenemos los mismos derechos y debemos contar con las mismas oportunidades".

No son palabras vacías. Diferentes estudios confirman que a mayor diversidad, mayores ingresos. Por ejemplo, un informe de la consultora Deloitte señala que las empresas lideradas por ejecutivas tienen mayores índices de sostenibilidad y responsabilidad social, lo que repercute en un 12% más de rentabilidad a largo plazo.

Además, el McKinsey Global Institute calcula que la reducción de la brecha de género en los puestos de liderazgo podría aumentar el PIB mundial en hasta 28 billones de dólares este 2025.

Y aquí entra en juego el a menudo controvertido tema de las cuotas. La normativa europea obliga a las grandes empresas cotizadas a que, para junio de 2026, al menos el 40% de sus miembros del consejo sean del sexo infrarrepresentado, usualmente mujeres.

La vicepresidenta ejecutiva de la Bolsa de Valores de la República Dominicana admite que ha habido un cambio de pensamiento por su parte en este terreno. "Yo no creía en ellas, pero con el tiempo me he dado cuenta de que sí vale la pena crear políticas en esa dirección. Debe haber ese trabajo para que esas posiciones de liderazgo femeninas se sigan fomentando".

Elianne Vílchez, vicepresidenta ejecutiva de la Bolsa de Valores, de República Dominicana. Esteban Palazuelos

Coincide en esta necesidad de impulsar el acceso desde los poderes públicos la CEO de la Bolsa Latinoamericana de Valores, que ve la evolución del sector con positividad. "En Panamá tenemos una ley de participación de mujeres del 30%, como en otros países", asegura.

Y añade: "Si seguimos trabajando en estas iniciativas para generar oportunidades y herramientas para ellas, avanzaremos. Yo aprovecho mi posición para ser un referente".

Educación financiera

La evolución del sistema, no obstante, pasa por resolver una asignatura pendiente que está en la base y que incide de manera directa en el acceso de la población femenina al mismo.

Diversos estudios ponen sobre la mesa la cuestión: en España, por ejemplo, un análisis de Funcas muestra que la brecha de género en conocimientos económicos está en torno a 10 puntos porcentuales: El 58% de los hombres tienen respuestas correctas frente al 48% de las mujeres.

El problema debe atajarse desde abajo. Elianne Vílchez explica el panorama en su país: "La inclusión financiera es clave. Hacer que las profesionales que no han tenido el privilegio de acceder a una educación de calidad se vuelvan positivas y productivas en la economía es importante".

Por eso, asegura esperanzada, "el factor tecnológico que estamos viviendo ahora va a ayudar con esa causa. Es una misión de todos los países, a nivel público y privado, transformar esa necesidad en una oportunidad para ellas".

Nandini Sukumar, CEO, Federación Mundial de Bolsas. Esteban Palazuelos

La directora de Asuntos Públicos de BME da las claves para lograr una transformación completa del sistema. "De un tiempo a esta parte se viene hablando muchísimo en Europa de la falta de educación financiera. Esto tiene implicaciones muy profundas, sobre todo a largo plazo", explica.

También cita la independencia económica de las mujeres como pilar fundamental, ya que son prácticamente la mitad de la población y muchas no la tienen. Un informe de Mastercard en 2023 ponía de relieve que el 66% no sentía que tuviera esa autonomía. En Europa la media ronda el 25% y en Latinoamérica puede llegar al 40%.

"Yo salí del instituto y casi de la carrera sin saber hacer la declaración de la renta. No podemos pensar que una sociedad va a progresar si le faltan las bases para ser libres a nivel económico. Y esa libertad viene precisamente de la información", sentencia Pilar.

Nos despedimos en una de las grandes salas del edificio de la Bolsa de Madrid, rodeada de los retratos de quienes lideraron la institución, con la idea clara de que las expertas en finanzas ya lideran parte del sector y abren camino a las nuevas generaciones.

La frase que la madre de Nandini Sukumar le dijo en su juventud sirve de broche final: "Ella trabajaba y siempre me decía: 'Sé la persona en la que puedes confiar".