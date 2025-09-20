Belén Aguilera: "¿Conciertos de tres horas? Menos 'El señor de los anillos', me cuesta ver cosas que duren demasiado tiempo"

Cumplió 30 años el 12 de septiembre, pero no lo celebró. Es virgo, cuidadosa y meticulosa, y quiere mantener su voz y su cuerpo intactos, perfectos, para el próximo 12 de octubre.

No porque sea el Día de la Fiesta Nacional, sino porque ella, que es una fuerza extraña, una mágica criatura de la naturaleza, se subirá a las tablas del Movistar Arena -antiguo WiZink Center- por primera vez en su vida.

Belén Aguilera (Barcelona, 1995) acaba de dar a luz a su cuarto proyecto —su tercer álbum de estudio—, Anela, con el que decidió arriesgarlo todo. Ahora traspasa la barrera de la música para crear un universo imaginario, el lugar idóneo para refugiarse de la realidad.

La artista Belén Aguilera acaba de publicar su último álbum, 'Anela'. Rodrigo Mínguez Magas

Su nuevo mundo bebe de la mitología, la fantasía y lo onírico creando una estética que juega con elementos barrocos y surrealistas. Ya no suena como en Metanoia, tampoco como en Superpop, pero la esencia es la misma, la suya, la propia, la de un ADN único que se reconoce en cuanto se oye la primera nota. Personalidad: lo más difícil de lograr para un artista.

Magas se cita con Belén Aguilera en los estudios de grabación 5020 de Madrid. Un lugar especial para ella. Tanto, que prefiere descalzarse para conversar con esta revista y así notar la energía del espacio. Allí ha compuesto recientemente una canción de la que poco se sabe aún. En primicia brinda el título: Libre albedrío.

La cantante, en el estudio donde grabó el tema que aún no ha publicado: 'Libre albedrío'. Rodrigo Mínguez Magas

Según la RAE, esto es "la potestad de obrar por reflexión y elección. En términos más sencillos, es la capacidad que tiene una persona para actuar según su propia voluntad y tomar decisiones de forma consciente, sin estar obligada por un precepto o impulso externo". En efecto, ¿quién mejor que ella? La fecha de lanzamiento aún es un misterio por el que valdrá la pena esperar.

¿Por qué aún no ha salido esa canción?

Porque la hice después de Anela. Estuve probando aquí con Erik Hassle, que es uno de los productores más top del pop. Él es sueco y vino con uno de sus aprendices, a.k.a. Hugo. Un chaval preparadísimo. Entre los tres hicimos el tema. Me gustaría sacarlo en algún momento.

¿Tiene que ver con esta era?

Sí. Es muy movie soundtrack, envolvente. Estoy explorando géneros más atmosféricos, más inmersivos.

Anela es un acrónimo que significa “Aunque No Exista La Arcadia”. ¿Cuál es para usted esa arcadia personal y cómo se refleja en este álbum?

Para mí la Arcadia personal es ese lugar idílico que los artistas perseguimos, un espacio de logros, sueños, deseos… Yo lo traslado a un mundo onírico, surrealista, donde habitan criaturas fantásticas y la magia tiene cabida. Eso es lo que he intentado reflejar en el universo de Anela.

Ha mencionado que este trabajo es menos literal y más abstracto. ¿Cómo fue ese proceso de escribir desde un lugar más simbólico y onírico?

Fue un proceso largo. Es el álbum y proyecto que más tiempo me ha llevado crear: desde el sonido hasta este momento del vocabulario común más abstracto. Esto surge desde la lejanía geográfica. Después de Metanoia, me embarqué en un viaje para descubrir nuevos sonidos y llevarlos al nuevo trabajo.

Eso es un riesgo.

Totalmente. Con este tercer álbum, cuarto proyecto, quería encontrar algo... Crucé el charco por primera vez para componer fuera, empecé a trabajar con productores que no hablan mi idioma… Es un proyecto que voluntariamente busco para crear algo que no sé qué es.

¿Cómo se consigue dar coherencia a un proyecto con elementos tan diversos? ¿Cómo se compone esta preciosa historia que es Anela?

Qué buena pregunta. Confiando. No ha sido un proyecto racional, sino puro sentimiento. Fue mi mayor lección: dejarme llevar por lo que sentía y confiar en las leyes del universo.

¿Tuvo libertad creativa o la frenó la discográfica?

En ese momento no había discográfica. Hicimos el proyecto de forma independiente y lo presentamos ya terminado. Lo que buscábamos era confianza, no dirección artística.

Al final, embarcarse en un cambio sonoro tan radical, dejando atrás la seguridad de los éxitos anteriores, era un riesgo enorme. Necesitábamos una compañía que se arriesgara con nosotros. Eso es lo que me fascina también de todo esto. Ha sido cuestión de fe.

Belén Aguilera actuará el próximo 12 de octubre en el Movistar Arena de Madrid. Rodrigo Mínguez Magas

Me ha llamado la atención que un álbum tan bien preparado, tan bueno y con tanto poder dure 36 minutos, dividido en 13 canciones. ¿Qué piensa de toda esta moda de nuevas películas y conciertos que duran tres y cuatro horas? ¿Diría que se puede contar una buena historia en 30 minutos?

Mira, a mí, como te me hagas pesado, la has cagado (ríe). Esta moda de los conciertos de tres horas... perdona, pero no me la vas a colar. Beyoncé es de mis artistas favoritas, fui a su concierto en Barcelona en 2023, al Renaissance y fueron tres horas. Quizá tampoco me pilló en el mejor de mis días. Estaba en una etapa horrible…

Es verdad que también me comí toda la cola, estuve todo el día esperándola. Sufrí un agotamiento físico que no me dejó disfrutar del todo. Hay que estar descansado, amor. ¡Es un día entero! El cuerpo se rige por contrastes y, por más que me des, no voy a sentir nada más. Menos El señor de los anillos, que es mi película favorita, me cuesta ver cosas que duren demasiado tiempo.

¿Cómo lo hace para equilibrar eso?

Yo intento que mis setlists tengan dinamismo, que no resulten pesados ni demasiado intensos. Que haya contrastes emocionales. Me gusta generar ese sentido a través de contrastes.

¿Qué piensa de los conciertos más minimalistas? Rosalía en Motomami actuaba 85 minutos, sin cambios de ropa, sin músicos y sin parar.

Me gustó un montón. La vi en el Palau Sant Jordi. Esa apuesta minimalista me gusta. Me gustó que no hubiera músicos en esa propuesta. En Motomami tenía sentido. Prefiero que se me haga corto a que se me haga largo cualquier cosa. Es que si se me hace largo, lo paso mal.

Sé que después de esta entrevista se va corriendo a una clase de canto. ¿Cómo lo hacen ustedes, las artistas, para cuidarse la voz y el cuerpo?

Cada una como pueda. Depende del artista y de lo que hagas o la exigencia vocal que tengas. Intento no beber, no fumar. Si bebo, fumo, ¿eh? Perdona. En mi día a día he dejado el tabaco y el alcohol.

¿Lo echa de menos? ¿Un vinito after work?

No, nunca hago after work ya. Me da pereza. O salgo de fiesta o no voy a tomar algo. En verano sí, pero en septiembre el año escolar me lo tomo muy en serio. El viernes pasado, el día 12, fue mi 30 cumpleaños y no lo celebré. Terminé de trabajar y me fui a mi casa con una petada de tensión, me encontraba mal… El 12 de octubre lo celebraré: cuando termine de hacer las cosas bien hechas, que se prepare Madrid.

En Anela habla de refugiarse en un mundo imaginario. ¿Qué hace usted para evadirse de la realidad y escapar de los malos?

No diría que es para escaparme de los malos, sino para tener un mundo imaginario donde combatirlos. Es un espacio donde habita la misma cantidad de sombra que de luz. Una lucha entre las dualidades. Es un equilibrio completo.

¿Qué referencias artísticas o culturales la inspiraron para este universo visual?

Escucho de todo, pero para este sonido estuve muy centrada en el dream pop y el pop psicodélico. También escuché mucha música clásica —Chaikovski, Beethoven, Le Carnaval des Animaux— y baladas antiguas de los 40.

¿De LOS40 Principales? No creo, ¿no?

¡No! De la década de los años 40 (ríe).

Me imaginaba, ya.

Cigarettes After Sex, Enya… Lana del Rey. Ella sí que es una referencia clara, por cómo ha construido un sonido y una imagen tan propios.

Para este nuevo álbum, Belén Aguilera ha trabajado con productores interacionales. Rodrigo Mínguez Magas

¿Hay algo que haya decidido sacrificar y no incluir y que podamos saber?

Un montón. Fue como esculpir una figura: pulir hasta quedarme con lo que más coherencia tenía, lo que trascendía más allá de la moda. El resultado camina perfecto de principio a fin. Han sido decisiones intuitivas.

¿Qué espera que sientan sus fans al escuchar Anela por primera vez? ¿Cuáles han sido las primeras reacciones de ellos?

Justo lo que me están diciendo: que es un viaje. Para mí crearlo también lo fue. Que me digan que viajan a través de sus emociones escuchándolo es lo más bonito que me podían decir.

El otro día Ariana Grande recogió un premio MTV EMA a Artista del Año y dio las gracias a sus terapeutas y al colectivo LGTBI. ¿Serían ellos también protagonistas de sus agradecimientos en los próximos premios que gane por Anela?

¡Por supuesto! Todos mis amigos me han pasado el meme, en plan: “Mira, amor, tú”. Gracias a mis terapeutas y mis gais, pues sí.

¿Ha tenido que recurrir a terapia simplemente por todo lo bueno que te ha pasado en los últimos tiempos? Para no perder el equilibrio y mantener los pies en el suelo.

Yo ya venía de antes. No surgió por la exposición, sino que hacía terapia desde los 17 años.

¿Por tus propios dolores personales?

Efectivamente. Vino después la exposición que la terapia. Lo de la terapia fue antes, sin duda. Los artistas tenemos mucho que sostener. Es muy abrumador, entonces… una ayudita, ¿no? (ríe)

Mujer, moda y música

¿La elección de este look de hoy, tan sobrio, tiene que ver con la nueva era o es porque es lunes y está usted triste?

No, no. ¡Yo llevo mucho color casi siempre! No me rijo por colores. Confío en mi estilista, que es mi mejor amigo. Él sabe mucho y a mí me gusta mucho, pero yo no tengo cultura de moda. Sé lo que me gusta y lo que no. He entrado en la moda gracias a él. Muchas veces le paso a Carlos la foto de una luz y le digo: “Quiero ir así vestida” (ríe). Es la broma que tenemos siempre.

Recuerdo aquellas nominaciones a los Premios 40 Principales en los que todos alucinamos con su look de vestido-blazer amarillo con tres enormes botones rosas, pero recibió muchas críticas. ¿Le dolieron?

Me da igual. Cuando me critican por la ropa, chica, es que me da igual (ríe). Siempre he estado muy segura de los looks que he llevado. Menos en alguna ocasión en la que he pensado: “Vaya cuadro aquí”.

Como mujer en la industria musical, ¿qué papel juega el feminismo en su forma de componer o de presentarse en el escenario?

No lo vivo como un activismo activo, sino como algo que impregna todo desde dentro. Hablo de lo que me duele, y las injusticias duelen. Siempre reivindicaré ante lo que es injusto. Soy feminista porque quiero luchar por los derechos y la igualdad. Ojalá llegue el día en que esta pregunta deje de tener sentido porque ya vivamos en igualdad.

En su fandom veo a muchos hombres LGTB y a muchas mujeres seguidoras de su música y de su arte. ¿Lo siente así de su parte?

The girls and the gays. Hacemos muy buen combo.

La cantautora catalana Belén Aguilera posando para Magas. Rodrigo Mínguez Magas

¿Por qué se llevan tan bien las mujeres y los gais?

Eso que lo respondan ellos, que igual digo algo cancelable (ríe). No sé, no sé. Hay mucha complicidad y hay una conexión innegable.

¿Cómo se siente ante el Movistar Arena que llega ya mismo? ¿Nervios, ilusión? ¿Habrá alguna sorpresa?

Nada (ríe). No quiero crear expectativas. Todo será sorpresa.

¿Qué parte de esa the girl and the piano sigue viva en usted?

Queda todo: la chica y el piano. Es el esqueleto de todo y siempre lo será. Todo puede revestirse de capas, accesorios y experimentos, pero el esqueleto es el que es: la chica y el piano.