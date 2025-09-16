La vida de Entissar Arme, primera dama de Egipto: boda entre primos, madre de cuatro hijos y un perfil tradicional

Comienza el viaje de Estado de los Reyes a Egipto, el primero de este 2025, que se prolongará hasta el 19 de septiembre. En el centro del foco, Entissar Amer, esposa del presidente del país y primera dama, con quien Su Majestad la reina Letizia comparte actos a dúo dentro de la agenda institucional marcada.

De perfil discreto, su presencia pública ha ido cobrando protagonismo en los últimos años. Ha acompañado a Abdel Fattah al-Sisi en pocos viajes oficiales, pero sí ha ejercido de anfitriona en visitas de mandatarios a El Cairo, también mantiene una intensa actividad solidaria y enfocada en la mujer y en 2018 aterrizó en redes sociales dando un empujón mediático a su papel.

Nos adentramos en su perfil personal para descubrir los aspectos menos conocidos de su vida y su trayectoria. Nacida en El Cairo 3 de diciembre de 1956, su nombre significa Victoria, y lo primero que quizá llama la atención es que es prima de su marido, lo que no ha sido obstáculo para que su amor prosperara.

El presidente Al-Sisi y su esposa con los Reyes de Jordania en 2019. Gtres

Su noviazgo comenzó en la adolescencia y él le prometió que se casarían si lograba entrar en la Academia Militar. Así fue: en 1997 llegó la boda, cuando ella estaba a punto de graduarse en Comercio y Contabilidad en la Universidad de Ain Shams. Comenzaba así su vida en común y son padres de cuatro hijos, tres chicos y una chica.

Fueron tiempos de permanecer en la sombra, dedicada a su faceta familiar, hasta que en 2013 su esposo lideró un golpe de Estado y un año más tarde asumió el cargo de presidente de Egipto tras las elecciones celebradas en el país. Convertida en primera dama, Entissar Amer siempre ha mostrado una imagen pública modesta y tradicional, usando hiyab y desligándose de otras antecesoras como Suzanne Mubarak.

Su actividad siempre ha sido de perfil bajo y pocas veces ha acompañado al presidente Al-Sisi en sus viajes fuera de Egipto: a China en 2017 y a Jordania en 2018, donde la vimos posar con la reina Rania. Sin embargo, sí ha participado en el recibimiento de personalidades políticas que han visitado Egipto, compartiendo actos con primeras damas como Brigitte Macron, Jill Biden o la colombiana Verónica Alcócer.

También a royals como Camila, cuando el príncipe Carlos aún no había ascendido al trono. En todas estas ocasiones, Entissar ha hecho gala de su cercanía y discreción, siempre observando los preceptos de recato en su vestimenta, pero con un toque de modernidad. Ha combinado las prendas de manga larga y cuello caja con actuales trajes de chaqueta.

Lo que nunca falta es el velo, pero también en esto marca una diferencia. Normalmente, el hiyab tapa el pelo y el cuello, sin embargo, ella lo lleva estilo turbante dándole un aire más actual. En Egipto la ley no ordena cubrirse, aunque el uso de esta prenda está muy extendido.

La primera dama de Egipto lleva velo tipo turbante y traje de chaqueta blanco. Facebook

En cuanto a la agenda oficial de la primera dama egipcia tiene como ejes principales los temas solidarios, los derechos de las mujeres, el bienestar infantil y participa en las grandes fechas con mensajes públicos. Recientemente, grabó un vídeo para redes sociales con motivo del aniversario del nacimiento del profeta Mahoma; "Rezo para que esta ocasión bendita vuelva a nosotros con bondad, prosperidad y bendiciones, e inspire a todos con los nobles valores de misericordia, tolerancia y amor de la vida de su noble Profeta”.

En 2024, publicó este texto por el Día Internacional de la Mujer: "A pesar de todas las adversidades y todos los desafíos, es la voz de conciencia y compasión, el deleite y el icono de la singularidad en la labor nacional y humanitaria. Saludos a todas las mujeres egipcias".

Durante los últimos años, su presencia pública ha adquirido relevancia y son precisamente las visitas a Egipto de mandatarios o Reyes las que la ponen en primer plano. Es lo que sucederá entre el 16 y el 19 de septiembre con la estancia de Felipe VI y Letizia. La primera dama compartirá con la Reina actos oficiales a dúo, como ha sucedido en otras ocasiones.

Su primer posado conjunto será en la recepción de bienvenida en el palacio de Al-Ittihadiya, residencia del presidente Al-Sisi y su esposa. Durante los días que dura el viaje visitarán el templo de Hatshepsut y el Museo de Luxor y la consorte española mantendrá un encuentro con la Fundación Sultán en la Ciudad de los Muertos.

Entissar Amer es una persona valorada y querida en su país, cuya relevancia institucional va cobrando protagonismo, pero sin estridencias. Son muchas las cosas que tiene en común con la consorte española, en cuanto a los temas que preocupan a ambas, así que su sintonía está asegurada.