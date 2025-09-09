'JUNTAS', el proyecto que da una nueva oportunidad a las mujeres víctimas de violencia de género sin empleo

Lina Marcela impartiendo un taller formativo en la última edición del proyecto 'JUNTAS contra la violencia de género'.. Cedida.

"Trabajaba en un restaurante, pero cuando me separé de mi chico, tuve que dejarlo y esconderme para que no me encontrase", relata Rocío —que emplea un nombre ficticio para preservar su seguridad—.

Ella sufrió violencia de género y pertenece a ese 70% de las víctimas, que, por serlo, se vieron obligadas a renunciar a sus empleos. Por si no fuera suficiente, el gran problema de esa salida forzada del mundo laboral deriva en la falta de independencia económica y el aislamiento.

"Me sentía como si fuese un bicho raro, alejada de la sociedad y, al venir aquí, me di cuenta de que no era la única que había pasado por lo mismo", explica la joven, haciendo referencia a las compañeras que conoció en el curso formativo que acaba de realizar.

Los puentes no solo unen caminos, en el caso del proyecto 'JUNTAS contra la violencia de género', también entrelazan oportunidades y vidas.

Se trata de un programa de la Fundación Mutua Madrileña y la Fundación Integra cuyo objetivo, desde 2017, es mejorar la empleabilidad de estas mujeres. Aquí llegan derivadas de 23 entidades sociales especializadas en esta atención, como casas de acogida o puntos municipales.

"Verdaderas esponjas"

En primer lugar, la Fundación Integra les hace una entrevista para conocerlas, tanto personal como laboralmente. A partir de ahí, crean itinerarios de inserción personalizados que incluyen una parte formativa.

Es ahí donde entra en acción el Grupo Mutua Madrileña, a través de la Fundación Mutua Madrileña —que preside Ignacio Garralda—. Son las propias trabajadoras de la compañía las que, de forma voluntaria, imparten talleres de formación pre laboral a grupos reducidos de mujeres.

Desde ayudarlas a realizar un buen currículum a orientarlas sobre cómo pasar una entrevista o entender un contrato de trabajo. Todo eso se aprende en sesiones impartidas por diferentes personas del equipo y repartidas en varios días.

"Algunas son tímidas debido a sus experiencias traumáticas, pero todas van con ganas e ilusión de aprender. Son verdaderas esponjas, superreceptivas, porque realmente lo necesitan", asegura Lina Marcela Guerra, voluntaria del proyecto y directora del Área Patrimonial y Fiscal de clientes de Mutuactivos, gestora de fondos de inversión y pensiones del Grupo Mutua Madrileña.

Lleva desde 2022 colaborando anualmente con el proyecto 'JUNTAS' y defiende que "todos deberían participar, ya que se trata de ayudar a la gente y de aportar algo en nuestro minicosmos". Está convencida de que son esos pequeños gestos los que realmente cambian el mundo.

Este programa forma parte de una línea de trabajo prioritaria que en 2012 inició la Fundación Mutua Madrileña para combatir la violencia de género y que atiende, de manera integral, todos los aspectos relacionados con la atención y el fin de esta lacra social.

"Lo que más me llamó la atención es que había muchos perfiles profesionales, que no todas obedecían a un nivel socioeconómico bajo", explica Lina.

Lo que expone es una realidad. Es más, el 58% de las mujeres que han participado en el programa este año son licenciadas o tienen un nivel de estudios correspondiente a Bachillerato.

Una vez que acaban la parte formativa, Fundación Integra se ocupa de la inserción laboral. Ejerce de intermediaria entre las víctimas y las más de 80 empresas con las que colaboran para ofrecerles puestos de trabajo de acuerdo a sus perfiles profesionales.

Se les propone empleos que puedan encajarles y con los que ellas estén a gusto, siempre teniendo en cuenta sus preferencias. Una vez que estas dan su confirmación, se les ayuda a preparar la entrevista.

Pero esa cita no asegura conseguir un puesto. No se trata de una colocación inmediata, es decir, que si son seleccionadas será por su valía profesional y porque a las entidades les parezcan las mejores candidatas.

281 contratos

Esta última edición se cerró con 18 contratos a 31 de mayo de 2025, lo que supone el 55% de las mujeres que han participado. No obstante, se prevé que continúen colocándose en los próximos meses.

Históricamente, el programa ha conseguido 281 contrataciones en sus ocho entregas, lo que se traduce en más de uno por cada una de las profesionales que han pasado por él —220 en total—.

Rocío, gracias al proyecto 'JUNTAS', ha logrado volver al mundo laboral gracias a un puesto de cajera con el que "está encantada" porque así puede enviar, de nuevo, dinero a sus dos hijos, que viven en "su país" con sus abuelos.

"Yo no les conté nunca nada, pero el pequeño se dio cuenta. Es más listo que yo y me decía: mamá, estás triste, ¿qué te pasa?", detalla la joven.

Pero la ayuda no se queda ahí. Lo que hace este proyecto es un acompañamiento real y duradero. Una vez que entran, se mantienen indefinidamente, por si en algún momento vuelven a quedarse sin empleo o quieren cambiarse del que están ahora. La idea no es que "sobrevivan, sino que lleguen al futuro que quieran".

En el caso de Rocío, aunque en el supermercado está "muy contenta", lo que ella quiere es introducirse en el sector sociosanitario, y, por eso, y gracias al programa, por las mañanas se está formando mientras dedica sus tardes a trabajar como cajera.

La joven, en un intento de que ninguna mujer pase por lo que ella ha vivido, manda un mensaje: "Yo tuve vergüenza y me costó muchísimo, pero he aprendido que no hay que callarse porque se empieza con maltrato psicológico y acaba en el físico".