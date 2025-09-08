Así explica Susana Díaz a su hijo la rivalidad política: "Tú eres del Betis y tu primo del Sevilla, pero le quieres"

La participación de Susana Díaz en el programa de Mediaset Infinity, Madres: Desde el corazón, ha mostrado su cara más íntima y desconocida, hablando abiertamente de su proceso para cumplir su gran sueño.

La socialista se sentó ante las cámaras junto a Cruz Sánchez de Lara, presentadora del espacio y vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL, para abordar el tema de su maternidad. Confesó que le costó muchos años y lágrimas tener a sus dos hijos y también abordó la cuestión de cómo este problema personal se entremezcló con su carrera política.

Pensó que no lograría crear esa ansiada familia, porque tenía miomas uterinos, y llegó "a tirar la toalla". Pero al final todo se dio, como si de un milagro se tratara, coincidiendo con su etapa al frente de la Junta de Andalucía. Y eso fue un plus de presión, como ella misma ha confesado.

Susana Díaz y Cruz Sánchez de Lara, durante la entrevista. Mediaset Infinity

"Yo estaba asustada, porque no sabía qué me iban a decir siendo presidenta. Todo era una incógnita. ¿Y si a esta mujer le daban el permiso de maternidad, ¿qué va a pasar? No sé, lo llevábamos en silencio", asegura. Pero hacerlo público fue inevitable y recuerda que tuvo que plantarse: "Estoy preñada, no enferma".

De hecho, Susana trabajó hasta el último día, de manera incansable, pese a ser una gestación de alto riesgo.

El entorno político, las críticas hacia ella y las luchas internas que ha vivido Díaz en el seno del PSOE (especialmente con el presidente Sánchez por el liderazgo del partido en 2017) y que suceden a nivel general en todos los partidos también sale a colación en la entrevista.

Cruz Sánchez de Lara quiere saber si a sus pequeños les afecta todo lo que se ha dicho y se dice de ella, especialmente a José, el mayor, que ya tiene diez años. Rocío, de cinco, es todavía menos consciente.

"¿Cómo les explicas que la rivalidad hace daño? Porque algún día tus hijos se meterán en Google y, dejando la política al margen, van a leer cuál ha sido la historia de su madre, que implica una rivalidad, unas lágrimas, llevar un problema…", le pregunta.

"José, que ya es más mayor, hay cosas que sí pregunta. Hay veces que cuando ha visto cosas duras en la política me dice: 'Mamá, ¿pero no sois del mismo partido?'. Y le respondo: 'Sí, pero a veces las personas pensamos diferente. Tú eres del Betis y tu primo es del Sevilla, ¿verdad? ¿Pero sigues queriendo a tu primo aunque quieras que gane tu equipo? Pues ya está, esto es lo mismo. A veces se es de la misma familia, pero no se piensa lo mismo'. Si se explican con naturalidad no hay problema, los niños son más listos de lo que creemos", revela.

La conversación continúa y la presentadora quiere saber cómo afronta Susana que puedan decirle cosas negativas sobre ella actualmente a sus niños. "Afortunadamente, cada vez hablan menos mal de mí. Yo tengo la suerte de que yo voy por la calle y la gente es supercariñosa conmigo, de todos los colores políticos. Y eso ellos lo ven", afirma.

La intervención de Susana Díaz en esta segunda temporada de Madres: Desde el corazón ha sido un éxito de audiencia y ha permitido conocer aspectos desconocidos de su vida hasta ahora.