La Liga F presenta su nueva temporada rodeada de sus grandes baluartes y pide una mayor visibilidad

Las jugadoras asistentes al acto posan junto a la presidenta de la Liga F y con el presidente del Consejo Superior de Deportes. Cristina Villarino

Eran las siete de la tarde y los astros se fueron alineando en el distrito de Moncloa-Aravaca de Madrid. A un lado, la joven futbolista Andrea Medina, jugadora del Atlético de Madrid, posaba delante del photocall. En la entrada, una chica hacía acrobacias con un balón y su destreza invitaba al espectador a pensar que esta habilidad se trata de algo fácilmente alcanzable.

Un espacio diáfano, con tonos neutros y de estética industrial, acogió en horario vespertino el 2 de septiembre la presentación de la nueva temporada de la Liga F, una ocasión para la cual la competición deportiva se vistió de largo y se rodeó de sus mejores baluartes.

Directivos de clubes e instituciones, deportistas, patrocinadores y personalidades, entre ellas Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y editora de Magas, hicieron acto de presencia en el lugar de encuentro.

Sin duda, las miradas de todos, incluidas las de las cámaras, se centraron en una persona, Beatriz Álvarez Mesa, la presidenta de la Liga F de fútbol femenino.

En una de las paredes del local se proyectaban los 16 escudos de los clubes que conforman una competición que se encuentra más viva que nunca: "La temporada pasada fue la más igualada de nuestra historia", señalaba la mujer al frente de la entidad protagonista de la jornada.

Poco a poco, cada jugador fue tomando posición: los medios de comunicación se apostaron en la portería; los invitados, figuras institucionales y patrocinadores tomaron la posición de defensas y centrocampistas; y las estrellas del encuentro subieron al escenario a modo de delanteros.

Sin embargo, el discurrir del evento dejó claro a los presentes que los resultados que se obtienen siempre son fruto de un trabajo en equipo.

José Manuel Rodríguez Uribes, presidente del Consejo Superior de Deportes; Beatriz Álvarez Mesa, presidenta de la Liga F; y Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL. Cristina Villarino

Calentamiento

El salto al terreno de juego lo inauguró un espectáculo de baile en el que los componentes jugaron con un globo terráqueo como si este fuese un balón. De un momento a otro, el eslogan de Moeve, title sponsor de la competición, cobró vida: "El mundo es nuestro terreno de juego. El futuro es mejor si jugamos todos".

A continuación, el spot de promoción de la nueva temporada se proyectó ante de los invitados y el rostro de Andrea Martín se mostró en pantalla, jugando como una niña, como una profesional, con una pelota de océanos, mares y tierras del uno al otro confín. La militante de las filas del Atlético se subió al escenario para hablar de su experiencia bailando de la mano de esta suerte de esférico.

"Es todo un orgullo poder ser partícipe de esto", comentó emocionada, y un tanto tímida, la sevillana. Añadió entre risas que estuvo haciendo gimnasia rítmica durante doce años, lo que le ayudó en la grabación de la campaña para poder moverse mejor. "Tuve que ensayar y ensayar. Tiene mucho mérito lo que han hecho los bailarines".

La futbolista del Atlético durante su intervención. Cristina Villarino

Por otra parte, la jugadora, aún en el escenario, no perdió la oportunidad de elogiar la labor de Moeve: "Es muy importante que haya hecho esto, en especial para el fútbol femenino. Es un apoyo que necesitábamos", declaró convencida ante las preguntas de la presentadora.

Primera parte

Por fin, el salto al terreno de juego tras tantear el césped. La directora de orquesta, Beatriz Álvarez Mesa, tomó entonces la batuta para hablar de los avances, las tareas pendientes y las expectativas de cara a la nueva temporada de la Liga F.

Por supuesto, las primeras palabras que brotaron en su discurso fueron de agradecimiento: "No quiero dejarme a nadie". En ese repaso, aprovechó también para reivindicar la cobertura mediática.

En este contexto, comentó de forma simpática y sincera que desde su posición, y teniendo en cuenta los antecedentes de esta disciplina para las mujeres, ella agradece incluso la crítica. "Todo el mundo es bienvenido", incidió. Una especie de '¡Ladrán, luego cabalgamos!'.

Entre las novedades, destacó además la aprobación del reglamento de instalaciones deportivas, momento en el que mencionó el papel en este avance del Consejo Superior de Deportes y de los clubes. Según comentó la directiva, esto se traduce en una mejora de los terrenos y sus aledaños, así como de la oferta audiovisual de los encuentros.

En este sentido, reiteró además la importancia de lograr que la gente siga asistiendo a los partidos, no solo en las disputas más esperadas, sino de forma habitual, fidelizándolos. "Hay que dar un paso más para mejorar la visibilidad de las futbolistas, que son tan importantes para tantas niñas".

Otros puntos que señaló Beatriz Álvarez durante su intervención fueron el hecho de que la mayoría de integrantes de la Selección Española juegan en la Liga F; así como que la competición es la que más deportistas extranjeras tiene entre las filas de sus clubes.

"Tenemos talento en cantera y además lo importamos. Moeve puede estar tranquilo. El futuro de todas nosotras está más que asegurado", dijo entre risas.

Por supuesto, también aprovechó su momento para hacer una recapitulación de todas las mejoras que se han logrado después de cerrar el segundo convenio colectivo.

"Es uno de los hitos más relevantes y hemos sido pioneras en medidas muy potentes. En temas económicos, se ha apostado por la estabilidad para lograr esa dedicación exclusiva de las profesionales".

No obstante, también mencionó las medidas sociales que se han adoptado. Por ejemplo, 27 jugadoras se han beneficiado de becas de estudio e igualmente se ha abogado por la conciliación familiar. "Ojalá muchas empresas copiaran las medidas que hemos implementado", comentó tajante.

Beatriz Álvarez Mesa, presidenta de la Liga F, durante la presentación de la nueva temporada de la competición. Cristina Villarino

Y el último toque de balón antes de pasar a vestuarios, ese alcance, por fin, de la 'paz institucional'. "Es importante para la salud, para la alegría, para el desarrollo de la competición. Ha sido un antes y un después pese a todas las trabas. Hemos sido imparables. Vamos a salir más reforzados".

El descanso

Entre una intervención y otra, un equipo formado por tres patrocinadores hace acto de presencia para enseñar a los invitados al acto el nuevo balón de la competición.

El esférico de Puma listo para rodar en esta nueva temporada. Cristina Villarino

En este momento, se comenzaron a oír comentarios sobre uno de los apuntes que había hecho Beatriz Álvarez Mesa. Si todo va como debe, los encuentros de la Liga F pasarán a estar también entre esos que se disputan sobre el papel en la quiniela. Un uno, x, dos en el que la apuesta va de lleno al fútbol femenino.

Segunda parte

Tras varias intervenciones de la mano de la presentadora del evento, el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, fue quien se hizo con el micro para aportar también su parte a la cita. La institución, como previamente había recordado Álvarez Mesa, es y ha sido imprescindible para el buen funcionamiento y desarrollo de la liga.

"La cita de hoy no solo es el broche de oro de arranque de la competición, sino de un proyecto que se está consolidando y que cada vez está mejor, y mucho tiene que ver con su trabajo", señaló el directivo en referencia a su predecesora en el escenario.

Además, destacó que los buenos resultados de la propuesta del fútbol femenino son palpables. "Cada vez la liga está más competida, tiene más visibilidad y mejores datos de audiencia".

El presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes. Cristina Villarino

Rodríguez Uribes lanzó además un dato esperanzador y emocionante. De acuerdo a sus palabras, según un estudio de Adecco, las niñas ahora, además de ser profesoras, también quieren ser futbolistas. Es su segunda profesión de preferencia. "Eso tiene que ver mucho con esto. Con la luz que desprenden estas jugadoras".

De forma vehemente y convencida, el presidente del CSD, afirmó además que "objetivamente, estamos arriba. La Liga F nutre a la selección española y eso es un motivo de orgullo, satisfacción y de proyección al mundo. Es un ejemplo de valores".

Tiempo de descuento

Cuando el cronómetro ya había sobrepasado los 90 minutos, Elena Cabrero, directora de marca y CMO de Moeve, quiso compartir un poco de su tiempo con Magas, ocasión que aprovechó para incidir en que para ellos es un orgullo ser el title sponsor. "Nos encanta tener la oportunidad de apoyar el fútbol femenino, así como el resto de competiciones".

Elena Cabrero posando para Magas delante del 'stand' de Moeve. Cristina Villarino

La directiva destacó además lo ilusionante que resulta el formar parte de la Liga Genuine Moeve, aquella que le da el espacio a personas con discapacidad intelectual. "Se trata de algo transversal, una apuesta por un futuro mejor en todos los sentidos. Y eso lo conseguimos entre todos".

Por otra parte, también comentó que la empresa y la competición femenina tienen mucho en común: "Estamos promoviendo la diversidad, el trabajo en equipo, el estar todos juntos y construir un mañana más esperanzador. Queremos ser un actor más en todo esto y en la promoción del talento de ellas".

Rueda de prensa

Antes de despedirse del evento, Andrea Medina respondió algunas preguntas de los medios presentes. Entre sus respuestas, sin duda, sobresale una en la que decía, en referencia al dato de Adecco, que para ella es un orgullo poder ser el espejo de una niña.

"Yo desgraciadamente no tuve a ninguna mujer a la que admirar. Me gustaba Roberto Carlos… ¡Fíjate! Así que para nosotras es muy especial. Ver a las chicas con mi camiseta y que me pidan un autógrafo es lo más".