Andrea Morales, de la firma Ceibo: "Los pies cambian con la edad, por eso los tacones a veces no te favorecen"

Dijo Marilyn Monroe que si le dabas a una mujer los zapatos adecuados era capaz de conquistar el mundo y esta es la oportuna frase que abre el nuevo episodio del pódcast Arréglate que nos vamos con una empresaria que de calzado sabe mucho.

Ella es Andrea Morales, cocreadora de Ceibo Concept, una marca de zapatos y bolsos personalizados que nació de su experiencia en comunicación y marketing digital y que lanzó tras la pandemia, junto al diseñador Martín Gutiérrez.

Ambos son argentinos, se conocen desde niños y nacieron en el mismo pueblo. El nombre de la marca es un homenaje a su origen, ya que la flor de ceibo es el símbolo nacional de Argentina y Uruguay. Pero aún hay algo más, tal y como cuenta la invitada.

Andrea Morales, ante los micrófonos del pódcast. Esteban Palazuelos

"Su historia también está ligada a una leyenda muy tradicional de mi país. La de una india a la que quemaron y al día siguiente nacieron esas flores en el árbol. Tiene que ver con nuestros orígenes, la belleza y la resistencia", revela.

El carácter artesanal de la marca es una de sus grandes señas de identidad. "Queríamos rescatar la artesanía española transmitida de generación en generación, porque creemos que es un patrimonio que tiene que seguir vivo. Empezamos con esa idea, recorriendo España", recuerda.

Y en eso, la visión de Martín, que venía de otra conocida firma llamada Lamarca, fue fundamental. "No paraban de llamarle las señoras y le decían: 'Me has dejado huérfana de zapatero'. Señoras de Mónaco o Alemania que venían a España a hacerse toda su colección de temporada", recuerda.

Por eso el zapato artesanal fue su elección indiscutible. Es una pieza de alta costura, "pero no al precio de la alta costura", aunque está segura de que en algún momento van a tener que aumentarlo, ya que la producción es limitada y la cantidad de talleres donde se confeccionan escasa.

"Los conglomerados de lujo fabrican en España, pero luego se lleva la medalla la marca francesa o de fuera. Pasa lo mismo que con el aceite de oliva, los vinos o los trajes de novia. Hay que darle valor a lo hecho aquí en España", reflexiona la invitada.

Su misión, como experta en marketing, es conseguir eso precisamente: "Mi idea es crear marca y darle visibilidad al trabajo artesanal español". Y es que Andrea está vinculada a nuestro país de manera global, en lo profesional y en lo personal.

Así lo revela durante la charla con Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL, y Charo Izquierdo, directora de Enclave ODS. "Yo vine por amor, me enamoré de un español. Y Martín se vino un poco por mí, porque éramos muy amigos y le necesitaba para que me ayudara. Hace 26 años que estamos aquí y nos sentimos como en casa, por el idioma y porque las costumbres son muy parecidas", asegura.

Las tres protagonistas de este episodio de Arréglate que nos vamos están de acuerdo en la necesidad de profesionalizar la artesanía, no solo para ponerla en el lugar que merece, sino también para asegurar su futuro.

Andrea Morales, junto a Cruz Sánchez de Lara y Charo Izquierdo. Esteban Palazuelos

La recuperación de esos oficios que son clave para la elaboración de los zapatos de Ceibo está en el ADN de la marca. "Dependemos de los artesanos y les pagamos muy bien. Ellos cobran muchísimo más que nosotros, los cuidamos y recocemos sus creaciones", asegura la invitada.

En la tienda de Ceibo Concept, en la madrileña calle Almirante, cada día se establece un ambiente mágico. "Las conversaciones con las señoras son alucinantes, dan para escribir un libro. Hay un vínculo porque el zapato que hacemos tiene mucha carga emocional. Se va a utilizar en eventos irrepetibles como bodas y celebraciones y nos cuentan toda su historia familiar", confiesa Andrea.

El secreto de esta marca, lo que la hace ser top, son sus diseños personalizados. "¿Sois capaces de hacer cualquier cosa que os pidan?", pregunta Cruz.

"Bueno, hay veces que no es posible encajarlo en una horma… Generalmente, nos traen sus sueños, telas que pertenecieron a su abuela o a su madre, cosas así… Y lo hacemos", dice. Eso sí, quienes llevan un modelo de otra marca para obtener algo igual tendrán que conformarse con una mera inspiración: "Nosotros no copiamos".

Su calzado se enmarca en la tendencia de lujo silencioso, que la invitada define así: "Es el no tener la necesidad de validarse en una marca. Es usar un zapato artesanal, cómodo y hecho como te gusta, como lo sueñas. También es apostar por la sostenibilidad. Nosotros hacemos modelos exclusivos, uno a uno, diferentes… Son zapatos con alma, porque son realizados por muchas manos".

A todas las mujeres nos gustan los tacones, pero… ¿Sabemos cuál es la medida más conveniente? Por supuesto, Andrea Morales da la pauta: "Con la que te sientas cómoda. Los cuerpos con la edad van cambiando y los pies, también. El arco se vence, la almohadilla disminuye, los huesos cambian de lugar, etc. Por eso a veces los tacones no te favorecen", asegura.

Para terminar, la invitada de este episodio del pódcast lanza una frase a modo de lema que invita a sumergirse en el universo de su marca: "Cuando pruebas los zapatos artesanales hechos a mano no hay vuelta atrás. Ya no vas a querer usar otros". Los suyos los define como femeninos, elegantes y clásicos.