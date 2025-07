Ana Rosa Quintana, Premio Maga de Magas: "Todo el que expresa ideas cuenta con odiadores. Son muy activos"

La diana de Ana Rosa Quintana (Madrid, 1956) es el gobierno de Sánchez, sencillamente porque ostenta el poder ejecutivo. Antes lo fue el de Rajoy y, tras la DANA de Valencia, el de Mazón.

Lleva 20 temporadas con El programa de Ana Rosa liderando audiencias, marcando opinión y vigilando a los que mandan. Por ello, Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta de EL ESPAÑOL y editora de Magas, le entregó el Maga de Magas 2025 a la mejor creadora de opinión. A ello además se le suma su capacidad de influir en la agenda pública.

El gracejo castizo que despliega la comunicadora cada mañana forma parte de su manera de ser. Consiste en llamar a las cosas por su nombre, al pan pan y al vino vino, e incidir en el humor. Este tono lo emplea para crear cercanía con el espectador y que este, a pesar de tantos escándalos políticos, no salga "cabreado a la calle". Pero sí informado.

Vitalista y echada para adelante, tiene la capacidad de estar aquí y ahora en todo momento. No hace nada al ralentí. Cuando trabaja, trabaja. Cuando está con los suyos, está con los suyos. No se aburre nunca. Siempre está ideando.

Conseguir una entrevista con Ana Rosa es cosa bien difícil. No porque sea una persona distante, todo lo contrario. Sino porque tiene una agenda apretadísima. El único hueco en el mes son 20 minutos al finalizar su programa, por teléfono.

Se disculpa por las prisas. La han citado sus jefes para comer. Se produce el típico baile de palabras propio de cuando no se oye bien. Pregunto: "¿Cuándo le llamaron facha por primera vez?". Responde: "¿Falda?". Replico: "Facha…".

Esta mujer, nacida en Usera y hoy empresaria y presentadora de éxito, representa la versión española del sueño americano. Si dijera el español, nadie pensaría que me refiero a la posibilidad de ascenso social. Ella cree que es algo común a su generación, que fue educada en el esfuerzo y el respeto.

Estoy encantada con este regalo inesperado. Es maravilloso, porque además sé todo el trabajo que estáis haciendo en Magas para promocionar y hacer visibles a las mujeres. No sé si genero o no opinión, lo que sí sé es que me he ganado el derecho a dar la mía.

Reina del VAR de la política española. Le habían llamado muchas cosas, pero esta seguro que no.

No (se ríe). Esto también es como con el VAR, unos estarán de acuerdo y otros no.

Sus editoriales se han convertido en la punta de lanza contra Sánchez y su gobierno.

Porque nos gobierna él, pero también expreso mi opinión sobre muchas otras cosas. Por ejemplo, le he dado a Mazón cuando sucedió la DANA. Y cuando Rajoy era presidente fuimos muy críticos, sobre todo, con temas que afectaban a la gente, como los desahucios, y muchos otros que ya ni recuerdo, porque eran tantos... Contamos exactamente igual la corrupción del PP.

Lo que pasa es que ahora son otros. Nos quieren hacer creer que son las mismas cloacas, pero no es así. Son otras. En este caso, van dirigidas directamente a acabar con la UCO, con los investigadores y con los jueces, y esto es muy grave en un Estado de Derecho.

La mítica conductora de televisión durante la grabación de uno de sus programas. Cedida

En su editorial de esta mañana aludía al 'reality de producciones Ferraz'. Usted es también productora.

Yo tengo una productora, pero no hago realities. Yo doy información. La diferencia es que cuando uno va por las alcantarillas las cosas son muy oscuras.

Un medio de comunicación como la televisión está sujeto a unas leyes. Se le puede demandar por aquello que uno cree que no es objetivo o atenta contra alguna persona. No es lo mismo ir a cara descubierta que embozado.

¿Contrataría a Leire Díez, que dice ser 90% periodista y 10% militante?

No sé si es periodista, si ha estudiado periodismo o si ha terminado la carrera, pero me da lo mismo. No se le conoce un blog, un artículo, un pódcast... En resumen, obra de comunicadora.

Se sabe que empezó como concejala en un ayuntamiento muy pequeño, de 700 habitantes, que luego estuvo en Cantabria, después en una empresa pública de uranio y tras eso en Correos, la mayor compañía estatal de este país, en un rol tan importante como directora de comunicación. Todos son puestos políticos.

Vamos, que no la contrataría.

Ah, ¿la pregunta es si la contrataría? Yo contrato a periodistas, y, sobre todo, no lo haría con aquellos que vayan facilitando encuentros con la fiscalía o amenazando a servidores públicos. No, esto no lo hacen los periodistas de investigación.

Voy a citar parte de unos editoriales suyos: "Vimos más posturas que en el 'Kamasutra", refiriéndose al gobierno. Otro: "…a Europa siempre nos queda dar la victoria a Ucrania en Eurovisión". Tiene usted cierto humor madrileño, algo socarrón...

No quiero que sea de burla, pero lo que tampoco quiero es que nos pongamos muy intensos. Aunque sean cosas muy graves, me gustaría, al menos, sonsacar una medio sonrisa al espectador.

Más que consuelo, el humor es una vía de escape.

Fíjate, a mí me gusta mucho la ironía, pero hay que tener mucho cuidado porque, a veces, no se entiende. Ese tono que dices es para hacerlo más cercano, llegar a la gente con ejemplos y que no salga cabreada a la calle.

Claro, pero, además, está funcionando muy bien.

Está funcionando muy bien el programa en conjunto.

¿Cuándo le llamaron facha por primera vez?

Empezó en tiempos de Podemos. Luego, también lo ha utilizado mucho el Partido Socialista. En realidad, facha es todo aquel que no aplaude lo que hace el Gobierno. Ellos han creado una serie de términos como este mismo, el de 'fachoesfera', bulo, fango... Los han repetido tantas veces que, en general, los ministros los usan como recurso.

Decía Charo Izquierdo que usted incendia las redes cuando habla…

Supongo que cuando uno está liderando tantos años es normal. Luego también cuento con mis odiadores particulares. Todo aquel que es comunicador, que expresa algunas ideas, los tiene de un sitio u otro. Son muy activos, porque tienen muy poco que hacer.

Usted es la versión española del sueño americano. De Usera a mujer de éxito, como presentadora y empresaria.

Supongo que es propio de mi generación. Yo soy la primera persona de mi familia que tiene una carrera universitaria. Empecé yendo a la pública, trabajando por la mañana y estudiando por la tarde. La vida me ha ido llevando. Quería estar en radio y lo hice. A la televisión llegué por casualidad. Esto en cuanto a la faceta periodística. La empresarial la tengo desde siempre.

Sí, pero partió de casi cero y ha llegado muy alto. El ascensor social ha funcionado.

Sinceramente, creo que es común a mi generación, porque teníamos una educación basada en el esfuerzo, el compromiso y en ser muy trabajador. Todo eso se inculca desde pequeño.

Casi todos los comunicadores que conocemos de mi generación tienen orígenes humildes y han labrado su carrera a base de esfuerzo y de aprovechar las oportunidades que te da la vida.

Ana Rosa Quintana recibió el Maga de Magas a mejor creadora de opinión el pasado mes de junio. Cedida

He leído que tiene unas 400 personas a su cargo como presidenta de su productora, que es muy buena jefa y paga bien.

Pues yo creo que sí. Mejor que yo, te lo pueden decir los compañeros. Son todos periodistas y buenos profesionales. A la gente hay que pagarle bien.

A mí me gusta trabajar en un buen ambiente. No hay que tensionar a las personas. Hay que reconocerles su esfuerzo, decirles "oye, por aquí no vamos por el buen camino", pero siempre con educación. Estas son cosas que se inculcan a los demás, a los equipos directivos y a todo el mundo

En mi plató nunca hay un grito ni más tensión que la normal, ni entre nosotros ni entre los técnicos. Hay colaboradores que tienen ideas contrapuestas y es normal que cada uno las defienda, pero siempre con respeto.

Va por la temporada 20 de 'El programa de Ana Rosa', ¿cuál es el secreto de llevar tantos años liderando audiencias y marcando opinión?

Si alguien lo tuviera, tendría una multinacional y lo vendería. No es más que hacer un trabajo constante, cotidiano y bien hecho. La clave para cualquier comunicador, cualquier persona o cualquier empresario es rodearte de los mejores. O sea, de gente que es mucho más lista que tú.

En los 70 y 80 hubo una revolución sexual. ¿Cómo la vivió?

Yo soy más de los 80. Fue el tiempo de la libertad y de acabar con muchas cosas que venían del franquismo. Hay quien se lo tomó al pie de la letra y se pasó, y hay quien lo vivió de esa manera que mencionaba, con libertad.

Usted se ha puesto el mundo por montera. Fue criticada por ser madre con 47 años. ¿Es inmune a la presión de la opinión pública?

No, no lo soy, pero, ¡solo faltaba que en tu vida no puedas hacer lo que quieras o deseas!

Tengo un perfil superdiscreto en ese sentido. Es verdad que he sido madre por segunda vez a una edad que no era lo más habitual en ese momento. Ahora ya sí que lo es.

No me gusta escandalizar. Lo que pasa es que soy una persona muy libre. No le pido permiso a nadie para hacer las cosas que hago en la parte personal, ni siquiera en mi vida profesional.

En este último aspecto ya tengo el control que debo tener. Vivo mi libertad y, gracias a Dios, en todas las empresas que he estado la han respetado. No sé si ahora existe esa deferencia en otras cadenas de televisión.

La presentadora delante de una de las cartelas del programa. Cedida

Hacerse respetar es un arte también.

Es que yo no estaría en un sitio donde no respetaran mi libertad.

¿En otra vida volvería a llamarse Ana Rosa?

El nombre me lo puso mi madre. No ha sido una elección mía. Parece ser que así se llamaba la abuela de mi padre y a ella le gustaba por eso.

Yo despotriqué de Ana Rosa toda mi vida hasta que hicimos Las Chicas de la Inter en Radio Intercontinental. Primero hablaba yo, luego venía Ana Luisa del Palacio. Y entonces, claro, ya decidimos utilizar Ana Rosa y Ana Luisa. No podía ser Ana y después Ana. Ahí empezó y de repente se convirtió como en nombre profesional. Pero nunca me había gustado y, de hecho, en casa me llaman Ana.

¿Qué valora en las personas?

La honradez, la valentía, la profesionalidad, el esfuerzo, la bonhomía... Lo que quieres es estar rodeado de buenas personas y que, además, estas adoren lo que realizan.

Valoro también mucho a las personas que son apasionadas de lo que hacen, sea lo que sea. Me da igual tener un puesto de pipas que ser ministro. Si te gusta tu profesión y la estimas, todo sale bien. Por eso yo creo que tienes que rodearte de gente entusiasta.

¿Qué hace en su tiempo libre? Si tiene…

Uy, yo tiempo libre tengo poquísimo. Dedico casi 24 horas de 24, de lunes a viernes, a mi vida profesional. Luego, veo a mis amigos, me centro en la parte familiar, en estar con mis hijos.

Me encanta, si puedo, hacerme una escapada, estar al aire libre... La misma intensidad con la que trabajo, se la dedico a esto. Pero tengo muy separados los dos ámbitos.

¿En verano desconecta?

Completamente, lo hago incluso los viernes por la tarde. Si no, no hubiera sobrevivido con tantos programas diarios.

¿Si no trabaja, se sube por las paredes?

No. Yo tengo una capacidad ilimitada de no trabajar. No me aburro nunca. Cuando tengan que ponerme una lápida esta dirá "nunca se aburrió". Siempre tengo mil cosas, una vida personal muy activa, me gusta leer, la música, viajar y curiosear cosas nuevas… ¡Todo! Por eso me meto en tantos líos y tantas empresas.

¿Y algo que no soporte?

La mentira, le desacredita a uno para cualquier otra cosa. O la falta de empatía y de valentía.

¿Consigue casi todo lo que se propone?

Pues no. Como a todo el mundo, me ha ido muy bien y me ha ido muy mal. En épocas, en negocios y en situaciones. La vida es eso. Lo que pasa es que yo intento ir día a día y tampoco me hago grandes propósitos, quiero decir, disfruto de lo que tengo.