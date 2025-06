De participar en certámenes de belleza a presidir los Lakers: la historia de la astuta Jeanie Buss inspira una serie en Netflix

“En nombre de todas las mujeres, nunca la cagues, que quedamos todas mal”. Apenas han transcurrido unos minutos del primer episodio de Running Point, cuando Ali (Brenda Song) le recuerda a su amiga Isla (Kate Hudson) lo que implica asumir la presidencia de uno de los equipos de baloncesto más reputados de EEUU.

Que no es solo hacer realidad un sueño, como lo es por fin ocupar el lugar que le corresponde en la familia, dueña de Los Angeles Waves (nombre ficticio), sino de irse con cuidado, demostrar ingenio, inteligencia, conocimiento y dotes de liderazgo.

En escasos minutos se establece el tono de la serie: ser una mujer con poder en el mundo del deporte tiene un altísimo nivel de dificultad. “Cuando ellos consiguen un puestazo, pueden cagarla porque están aprendiendo”, subraya Ali, “pero nosotras, en cambio, tenemos que ser perfectas”. Desde este lado del televisor, viviendo en la realidad, esta frase es aplicable a todos los campos de trabajo.

Running Point (Una nueva jugada, según su título en español) cuenta la historia de Isla Gordon, con un pasado de party girl, desertora universitaria, poseedora de una mente brillante para el negocio del baloncesto, única mujer entre tres hermanos, pero opacada por ellos, y arrimada por su padre al rincón de la mesa de los nenes y al agujero de la duda eterna.

De coordinadora de obras benéficas, Isla pasa a ser presidenta de Los Angeles Waves, designada por su hermano mayor, obligado a dimitir tras protagonizar un escándalo que incluye consumo de drogas. Se enfrentará no solamente a las dudas de sus parientes, sino también al machismo imperante en el ambiente deportivo encarnado por directivos, periodistas y hasta los mismos atletas.

Kate Hudson protagoniza la nueva serie de Netflix. © Netflix

Una nueva jugada (Netflix) es una comedia, y desde la ligereza que le otorga el género se abordan las dinámicas familiares, las ambiciones comerciales y empresariales que se miden en millones de dólares, pero sobre todo la posición de la mujer en un ámbito dominado por los hombres.

Si no fuera porque está basada libremente en la historia real de Jeanie Buss, la mujer más poderosa del deporte en EEUU, esta serie creada por Mindy Kaling, David Stassen e Ike Barinholtz se quedaría en el mero anecdotario, pese a su innegable calidad, perdida en el catálogo de ficción alimentado casi a diario con una cantidad ingente de producciones.

Jeanie Buss (Santa Mónica, California, 1961) no solo le dio la bendición y el visto bueno a este proyecto, sino que también lo impulsó desde la idea, propuso fichar a Kate Hudson (a quien conoce desde que la actriz era adolescente) para interpretar a su alter ego Isla Gordon. Ambas son productoras ejecutivas de la serie.

'Girlbosses' en el deporte

En la ficción hemos visto a mujeres que se sobreponen a diversas adversidades en el mundo del deporte, pero el punto de vista suele ser el de las deportistas. Retratar a féminas en cargos de mando, tal como la Isla Gordon de Una nueva jugada, no es tan común, y en la pantalla se hace necesaria esa representación considerando la importancia de los referentes.

Aunque no abundan los ejemplos de series (de ficción y no ficción) con liderazgo femenino en el deporte, podemos mencionar un par de ejemplos.

Durante cuatro temporadas, desde 2015 hasta 2019, la producción mexicana Club de Cuervos logró colocarse como una de las series más vistas de Netflix. La historia, que gira en torno a la sucesión de mando del club de fútbol de primera división Cuervos de Nuevo Toledo, presenta a la muy capaz y habilidosa Isabel Iglesias (interpretada por Mariana Treviño), intentando hacerse con la presidencia del club.

Isabel posee la inteligencia, el conocimiento y la destreza para afrontar la presidencia de los Cuervos, el único problema es que es mujer. En tono de comedia, Club de Cuervos presenta situaciones en las que tiene que demostrar su valor jugando limpio y sucio, y de paso esquivar las zancadillas que le pone su ambicioso e incapaz hermano.

Kate Hudson y Brenda Song, en una de las escenas de la serie. © Netflix

Podríamos discutir mucho sobre Rebecca Welton, el personaje interpretado por Hannah Waddingham en la serie Ted Lasso (Apple TV, 2020). Las acciones de la dueña del equipo de futbol (ficticio) AFC Richmond están movidas al principio por una visceral venganza hacia su exmarido; sin embargo, vemos una transformación tanto personal como profesional que la lleva a confrontarse con desafíos para demostrar su madera de líder.

En la no ficción, la serie documental Six Dreams (Amazon Prime, 2018) muy bien pudo centrarse mucho más en Amaia Gorostiza y Patricia Rodríguez Barrios, respectivamente presidenta y gerente de la Sociedad deportiva Eibar, que en el momento del rodaje estaban haciendo historia al ser las primeras mujeres al frente de un equipo de fútbol en la primera división.

A ver si alguna productora se anima a meternos nuevamente en el fascinante día a día laboral de estas dos mujeres, o de iguales a ellas, ya que no son las únicas en posición de mando en el mundo del deporte español.

Sobreponerse a los estigmas

Al ser una figura pública, cuya familia ha estado presente desde los años 70 en el negocio del deporte, Jeanie Buss ha reinventado el concepto de girlboss, y de paso adueñarse de su propia narrativa.

En 2013 publicó la autobiografía Laker Girl (la portada de este libro sirve de inspiración al póster promocional de Una nueva jugada) y en 2021 impulsó la docuserie Legacy: The True Story of the LA Lakers.

Ha contado en The Rich Eisen Show que hace dos décadas estuvo a punto de darle luz verde a una serie que giraba en torno a una mujer líder en el negocio del deporte (inspirada en ella, claro está).

Sin embargo, tuvo que desechar la idea, ya que repentinamente las apetencias de los televidentes cambiaron con el triunfo de obras como Desperate Housewives. La gestación definitiva de lo que sería Running Point comenzaría hace cinco años, impulsada por la misma Jeanie Buss.

No es la primera vez que se hace una ficción con el material de los Buss. Jannie se lamentó no haber formado parte de la serie Tiempo de victoria: La dinastía de Los Lakers (basada en el libro Winning Time, de Jeff Pearlman, 2022), que justo arranca cuando a finales de los 70 el patriarca Jerry Buss compra un equipo de baloncesto ahogado por la crisis para convertirlo en una franquicia que haría historia en la National Basketball Association (NBA).

La serie 'Tiempo de victoria: La dinastía de los Lakers' también invita a reflexionar sobre el papel histórico de la mujer en el deporte. © HBO

En aquel entonces, concretamente en 1979, Jeanie era una estudiante de 18 años, y su padre distaba mucho del progenitor de Isla Gordon en Una nueva jugada del que esta dice que “le daba igual que me gustara el baloncesto”, y que “era un clásico, es decir, un cabrón machista”.

Jerry Buss confió desde siempre en las habilidades de su hija Jeanie para dirigir con manos firme el negocio familiar, que no solo se concentraba en el baloncesto.

Siendo aún estudiante fue presidenta de LA String, un equipo profesional de tenis, presidió los LA Blades en la liga de roller hockey, y luego dirigió el recinto deportivo L.A. Forum, también propiedad de los Buss.

Si bien la carrera profesional de Isla Gordon retratada en Una nueva jugada representa apenas una pequeña parte de la de Jeanie, no fue tan fácil llegar hasta la presidencia de los Lakers, puesto que asumió al morir su padre en 2013, y después de haber estado al frente de varios cargos de responsabilidad en la franquicia y en la NBA.

La brillante Jeanie, tal como lo cuenta en su autobiografía y se plasma en la serie, tuvo que sobreponerse a la misoginia así como a un ramillete de estigmas como ser ‘la elegida’, su adolescencia en certámenes de belleza, haber posado para la revista Playboy en los 90; pero también tuvo que superar el ser la única mujer en un salón lleno de hombres (hubo alguno que osó tocarle el trasero), así como el intento de sus hermanos de sacarla de la presidencia de los Lakers.

Con sus grandes pequeñas batallas ganadas, actualmente su patrimonio se estima en 700 millones de dólares; Jeanie Buss es propietaria mayoritaria y presidenta vitalicia de Los Angeles Lakers, impulsora de la lucha libre profesional femenina, además de ser una de las mujeres más poderosas del mundo deportivo en EEUU.

Con la segunda temporada de Running Point aprobada y ya en desarrollo, no se puede negar la importancia de series como estas que pongan en primer plano a una figura real como la de Jeanie Buss, que nunca nos ha hecho – ni hará - quedar mal.