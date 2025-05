Jorge Gómez, experto en ciberseguridad: “No hace falta que nos roben los datos porque los entregamos gratis”

Jorge Gómez es un hombre sencillo, el cual se topó con un oficio que requería de una labor extraordinaria. Con una carrera impecable en el ámbito de la inteligencia, siendo exoficial de la Armada, pasando por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), sigue inmerso en este mundo en la actualidad. En el entorno privado, nuestro invitado de esta semana está acostumbrado a trabajar en la sombra, pero guiado por su amor por la gente e historia de nuestro país, dedica su vida a velar por la seguridad.

La entrevista comienza poniendo énfasis en la ciberseguridad a nivel usuario y en cómo estar expuestos a los avances en tecnología e inteligencia artificial en la actualidad es un peligro cotidiano. “Lo lamentable es que muchas veces no hace falta robar nuestros datos porque los entregamos gratuitamente”, señala Jorge, haciendo hincapié en la desprotección que puede conllevar el registro en aplicaciones o comprar de forma online sin tener ciertas precauciones".

Asimismo añade: “Nos preocupamos mucho por las cámaras de la calle o los controles, digamos que también aportan información sobre nosotros, pero no lo hacemos de aquello que alegremente entregamos”.

Una falsa idea

Nuria March insta al entrevistado a determinar cuál es la causa y dónde empieza el problema, a lo que el exagente del CNI responde: “El problema empieza por ese concepto de ‘yo no soy nadie y, por tanto, no soy importante’, es erróneo”, explica matizando la idea de que no por no ser famoso no se es relevante para que alguien tenga esa intención de vigilar a una persona.

Además, comenta el hecho de que, siempre, se puede pasar a ser “importante” por algún motivo, mencionando en este caso, los procesos de divorcio.

Protección 'online'

¿Jorge Gómez se conectaría a su banco pasando por una red wifi pública? Nuria March lanza esta pregunta al especialista y este responde: “No recomiendo conectarse a redes públicas que no tengan código de acceso, mejor que se conecten a través de VPN”, dice. En este punto, añade: “La información bancaria es muy importante para los cibercriminales”.

Gómez ofrece en esta entrevista consejos valiosos para no caer en “las redes” de los ciberdelincuentes y comenta: “En España es mucho más seguro conectarte con tus datos que conectarse a una red wifi que no tiene control”.

También aconseja no conectarse a elementos que generan más vulnerabilidad a un terminal (como puede ser el teléfono móvil) y, por tanto, al usuario, ya que, como bien señala “es una prolongación de nosotros, imagínate qué información puede obtener alguien que tenga acceso a tu dispositivo: gustos, familia…”

A la pregunta del tiempo estimado para hackear una cuenta y la importancia de tener una buena contraseña, advierte que “no hay uno definido, pero si la clave es sencilla, puede que en 15 segundos la hayan reventado”, y recomienda: “Tenemos que hacer una clave mucho más larga que alterne letras, números y signos, eso complica muchísimo la labor de desencriptación y descifrado”.

Nuevas tecnologías

En la actualidad tener de aliados a asistentes virtuales como Siri o Alexa es algo muy común, pero ¿existe riesgo? Jorge Gómez cuenta a Nuria cómo actúan con su función de escucha pasiva: “Todos estos dispositivos de ayuda que funcionan por la voz, lo que hacen es obedecer a unos comandos, pero mientras ellos no escuchan estos, lo hacen pasivamente”. Al hilo de este tema, surge la exposición de menores en redes sociales y la valiosa información para los delincuentes que dejan como rastro: “Para un criminal es gratuita”.

Sobre una de las herramientas de Inteligencia Artificial más usadas como lo es Chat GPT comenta: “Chat GPT es la aplicación de la Inteligencia Artificial y la ventaja que tiene es una relación de cálculo mucho más monstruosa que las aplicaciones anteriores”- Para finalizar, el entrevistado afirma y aclara: “Tenemos que tener en cuenta que las nuevas tecnologías están desarrolladas, sobre todo, para obtener información de nosotros con dos objetivos: conocernos mejor, para vendernos más cosas o para manipularnos”.

Esta semana Jorge Gómez desgrana junto a Nuria March los entresijos de la ciberseguridad y los peligros a los que nos enfrentamos a nivel usuario, una guía de buenas prácticas para no ser una víctima digital y proteger aquello que más se valora, la intimidad. ¿Nos ponemos en marcha?