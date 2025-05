Eva Casanueva, madre de Marta del Castillo: "La idea de no volver a verla me parte el alma todos los días"

Enero de 2009 es una fecha terriblemente marcada en el calendario de Eva Casanueva: fue en la que desapareció su hija, Marta del Castillo, a los 17 años. Su cuerpo todavía no ha sido hallado, aunque el asesino confeso sí fue condenado a más de dos décadas de cárcel por la Audiencia de Sevilla. Es el único procesado por el caso y el primero que va a prisión por un asesinato donde no hay cadáver.

Quedará libre en 2030, pero la familia de la fallecida sigue viviendo en su prisión de ausencia; esa que nunca abandonarán. Así se lo ha comentado la madre de la joven sevillana a Cruz Sánchez de Lara en el programa Madres: voces desde el alma de Mitele Plus. “Al principio tienes en tu cuerpo y en tu alma dolor y esperanza, y esa esperanza, a medida que van surgiendo acontecimientos, por lo menos a mí, esa esperanza desaparece, otras veces vuelve a aparecer. Pero llega un momento en el que hoy por hoy la palabra que puedo tener sobre el tema de mi hija tristemente es aceptación”, asegura.

El último día que vieron a Marta, ella le explicó a Eva que había quedado con Miguel Carcaño, su exnovio, "para arreglar un asunto". Nunca más volvería... A las nueve de la noche tenía que estar en casa, pero al no aparecer, el padre fue al domicilio del joven para preguntar por ella. Le dijeron que no estaba. En ese momento, Antonio del Castillo ignoraba que se encontraba en la escena del crimen y que, según confirmó la Policía, Marta ya había muerto. Al día siguiente, denunciaron la desaparición.

Casi un mes después se detuvo a Carcaño y acabó admitiendo que mató a la chica con un cenicero y la arrojó al río. También pasan a disposición judicial, su hermano, Francisco Javier, su amigo Samuel y “El Cuco”. A la adolescente se la buscó en Guadalquivir sin éxito. Durante todos estos años, el condenado ha dado siete versiones diferentes de dónde dejó el cuerpo.

Con la perspectiva que da el paso del tiempo, Casanueva confiesa en el programa: “Ella nos hizo muy felices y nosotros la hicimos muy feliz a ella, pero sí que es verdad que si volviéramos a revivir sabiendo lo que sabemos, cuántas veces nos hemos imaginado ese momento, ¿no? ¿Qué nos depararía la vida?, ¿qué hubiéramos cambiado?, ¿qué hubiera cambiado de decirle Marta: no salgas con tus amigos, vente a ver a tu tío, que le han operado de la rodilla, vente con nosotros? No sé, no puedes evitar el destino, no puedes evitar a lo mejor que hubiera conocido a Miguel Carcaño. Pero, por supuesto, pasaría por lo mismo, pasaría por tener a Marta como hija, aunque la perdiera con 17 años”.

En 2011 arranca el juicio contra 'El Cuco', que era el único menor entre los implicados, y dice no saber nada. Finalmente, es absuelto de la muerte y condenado por encubrimiento a tres años en un centro y un mes de libertad vigilada. En octubre de ese mismo año se juzga a los mayores: Carcaño niega la violación, atribuye la muerte de su expareja a un accidente y asegura que el cadáver se lo llevaron Samuel y 'El Cuco'; no sabe más. Pidió perdón a la familia y fue condenado a 21 años.

La pesadilla judicial ha continuado durante todo este tiempo, hasta la actualidad, y el cuerpo aún no ha aparecido. En 2023 Eva y su marido pidieron que se investiguen los móviles de todos los implicados, sobre todo para ver el posicionamiento geográfico e intentar dar con su hija. El Tribunal Constitucional lo rechazó.

"La única esperanza que tengo es que algún día, por casualidades de la vida, pueda aparecer, pero no porque la estén buscando", dice la madre de Marta en Mitele Plus. Con esas palabras de resignación se cierra su emotiva presencia en Madres: voces desde el alma. Seguidamente, acepta contestar a las preguntas del Magatest, un cuestionario que basa sus preguntas en los títulos de las obras más relevantes escritas por mujeres como Virginia Woolf, Jane Austen, Almudena Grandes, Carmen Laforet, Alice Munro, Elena Ferrante… En sus respuestas, referencias constantes a su hija.

Eva Casanueva, en un momento de la entrevista. Mediaset

Tu 'primera memoria'.

El jardín nevado de mi casa en Alemania.

Una 'habitación con vistas'...

Al mar.

¿'Orgullo y prejuicio(s)' sobre…?

Orgullo de muchas cosas. No me gusta el prejuicio.

'La amiga estupenda' es...

La que está a tu lado pase lo que pase.

¿Qué fue 'lo que el viento se llevó'?

Parte de mi vida.

¿Queda algo de 'la edad de la inocencia'?

Poco.

¿Qué te deja 'el corazón helado'?

La ausencia de mi hija.

¿'El mejor de los mundos posibles'?

Un mundo sin maldad.

¿A quién asesinarías 'en el Orient Express'? o por si la metáfora no se entiende como tal, ¿a quién regalarías 'un viaje sin retorno'?

Al criminal en el sentido más extenso de la palabra.

¿Qué supone 'la ridícula idea de no volver a verte'?

Me parte el alma todos los días.

'El amor más grande'…

El de una madre a su hijo.

¿Para qué pedirías 'amnesia colectiva'?

No se debe olvidar.

Un 'secreto a voces'.

Mi decepción por la justicia.

'Un secreto inconfesable'.

Me lo quedo para mí.

¿Qué es para ti 'nada'?

Vacío.

'Cuando la revolución termine'…

Nunca se termina.