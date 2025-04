La artista multidisciplinar Sonia Navarro: "Ser de Puerto Lumbreras es lo mejor que me ha pasado"

"El bordado y la costura pueden ser herramientas de resistencia contra las restricciones impuestas a las mujeres". Con esta frase de la obra La puntada subversiva de Rozsika Parker debuta un nuevo capítulo de Arréglate que nos vamos, el pódcast liderado por Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y editora de Magas y ENCLAVE ODS y Charo Izquierdo, directora de ENCLAVE ODS.

La invitada de esta semana es Sonia Navarro, una de las artistas multidisciplinares más reconocidas de nuestro país y ganadora del Premio BMW de Pintura en 2023, por su obra, Redes 1. Pertenece a una serie que compara y confronta los recorridos sobre el plano de la ciudad con los de un patrón de costura.

Ella coincide con la frase inicial: "Muchas mujeres han utilizado el bordado como forma de expresión y tenemos que darles las gracias porque, si no, nosotras no estaríamos aquí. Han hecho que se entienda el arte textil de otra manera. Luego vinieron otras, más modernas, que decidieron que podían también tener una voz".

Originaria de Puerto Lumbreras, población murciana de la que se siente muy orgullosa, se mudó a París para estudiar en la Academia de Bellas Artes, y también a Roma, respaldada por su madre, que no tuvo las mismas oportunidades: "Me dijo que fuera donde quisiera e hiciera lo que quisiera".

Cruz Sánchez de Lara, Sonia Navarro y Charo Izquierdo. Esteban Palazuelos

De "mente abierta" por su origen y su pueblo, lugar de "cruce de caminos entre Murcia y Andalucía", se lleva una gran lección familiar: "Ser de Puerto Lumbreras es lo mejor que me ha pasado. He aprendido de mis abuelas, una muy conservadora, otra más moderna. La primera me decía que no tenía que estudiar y la segunda que tenía que ganarme el dinero que necesitara".

El próximo gran proyecto de Sonia aúna todo: "Estoy preparando una exposición que se podrá descubrir en la sala Alcalá 31, a partir del 22 de mayo. Es una retrospectiva en la que llevo 25 años trabajando con diferentes hilos. Ahora tengo unos muy estupendos que son una mezcla de las lanas de la trashumancia que se tejen en Monte del Cuervo, porque estamos perdiendo los telares y se acaban las artesanías".

"Se llama 'Fronteras y Territorios'. Tiene que ver con mi pueblo fronterizo, esos territorios de tierra de nadie y de todos. También está relacionada con una exposición anterior que se llamaba 'Lindes, camino, memoria'. Las lindes para mí son muy importantes. Son esos recorridos que hago por la ciudad y las de los campos de mis abuelas", añade.

Destaca sobre su oficio: "Para el bordado y la costura hay que tener paciencia. De hecho, la gente que me ayuda en el estudio la tiene. Los que nos dedicamos al textil, tenemos que seguir otro tempo". Cruz le pregunta a Sonia cuánto suele tardar en crear una obra: "Para algunas se cose, descose, borda, desborda y otras salen a la primera. Es verdad que, en todo caso, no es rápido".

Sonia Navarro. Esteban Palazuelos

Charo Izquierdo recuerda, a su vez, que "vivimos en una sociedad en la que solo se valoran los éxitos". Le pregunta a la artista si recuerda algún error que la haya hecho crecer: "Muchas meteduras de pata. Las carreras están llenas". Menciona exposiciones en las que no hubiera tenido que participar, "por inexperiencia. Tenemos que aprender. Y volverá a pasar".

Sonia Navarro confirma que sus obras están a la venta. "Hay proyectos como el de las bordadoras de Lorca, que tienen una producción carísima, porque tengo que pagar a cuatro mujeres para bordarlo. Otros son más pequeños… el precio varía". Trabaja con una galería de Murcia "que es con la que llevo colaborando toda la vida. Tengo la galería y el novio de siempre". Su pareja, como confiesa, también es artista y de Puerto Lumbreras.

La conversación concluye con palabras de agradecimiento mutuo: "Nos parece tan interesante que nos cuentes cómo transformas la tradición en modernidad, que estamos muy orgullosas de haberte conocido un poquito más", recalca Cruz.