La escritora y periodista Rosa Sánchez de la Vega: "Por suerte, la literatura romántica ya no es tan pastelosa"

"Un libro debe ser el hacha que rompa el mar helado dentro de nosotros". Con esta frase de Kafka arranca un nuevo capítulo de Arréglate que nos vamos, el pódcast liderado por Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y editora de Magas y ENCLAVE ODS y Charo Izquierdo, directora de ENCLAVE ODS.

La invitada de esta semana es Rosa Sánchez de la Vega. La periodista y autora ha unido su pasión por los libros y los micrófonos en un proyecto, 'Rosa Pasapágina', un pódcast literario concebido como un espacio de encuentro y charla con los escritores sobre la publicación de su último título o da un repaso a su trayectoria. Se ha consolidado como uno de los mejores, siendo "mucho más que una entrevista".

Nació a raíz de la pandemia: "Estaba en un programa de radio de dos horas de contenido cultural, y ahí empecé a entrevistar a autores cada semana. Con la covid se cerró, como todos los sitios, pero no pudimos volver a la emisora porque se vendió. Soy muy inquieta y estar tanto tiempo en casa sin poder hacer nada me estaba volviendo loca, por lo que decidí hacer entrevistas desde casa", explica la autora.

Cruz Sánchez de Lara, Rosa Sánchez de la Vega y Charo Izquierdo. Esteban Palazuelos

Desde entonces, su éxito es rotundo. Afirma que nunca lloró en una entrevista "externamente", pero "sí por dentro", con personas como Fabiola Martínez. Le hubiera encantado entrevistar al primer Premio Nadal, Carmen Laforet, por Nada.

Apasionada por la literatura, Rosa Sánchez de la Vega confiesa que el primer libro que le marcó fue Cien años de soledad de Gabriel García Márquez y que su adaptación, en formato audiovisual, no le hace del todo justicia. Cruz recuerda que "Mucha gente no se leería el libro sin la serie. Me parece que esa voz en off con estos adjetivos desgarradores… a mí me encaja".

Una visión corroborada por Charo: "A mí lo que me ocurrió con la serie es que me dio muchas ganas de volver a leer el libro. Está muy bien hecha. La producción es maravillosa, los actores están de cine. El problema es que es muy difícil llevar ese pedazo de obra maestra a una serie de televisión".

Rosa Sánchez de la Vega confiesa que el último libro de Rosa Montero le marcó mucho. "Era una trilogía, despidió a su personaje y me impactó mucho porque es el más próximo a ella. Nos alerta sobre lo que somos capaces de destruir". Destaca, asimismo, el trabajo de Pedro Simón y Gonzalo Giner. "Es un autor capaz de reunir en una novela una cantidad de emociones impresionante. Lo hace con las artes: con la pintura, la música, la equitación… es un amasijo de cosas".

Rosa Sánchez de la Vega. Esteban Palazuelos

Sobre géneros, subraya que le ha costado más "la literatura romántica. Afortunadamente, ya no es tan dulce. Tiene muchas más cosas. No tiene que ver con el amor. Puedes encontrar amor en novelas negras. Este romanticismo dulzón, no me gustaba, no era capaz de entenderlo".

La entrevista prosigue con una reflexión sobre la edad y la imagen. "No se trata de tener que decir la que tienes. ¿Pero por qué la sociedad se empeña tanto en mandarnos anuncios sobre aparentar cuatro años menos? Yo quiero llegar a la madurez. Es un mensaje equivocado. Hay mucha gente de mi edad o con diez años menos muy machacada con ese tipo de cosas y allí, ahí hay que hacer algo", según Rosa.

En su tiempo libre, afirma que lee mucho. "Duermo poco. Me gusta mucho pasear. Me encanta ver el mar, aunque sea en invierno. Es el mejor regalo que me pueden hacer: un viaje al norte". Rosa, que también colabora con Magas a través de Autoras de palabras con Rosa, reafirma su pasión por los libros y nos adelante el título de su nueva obra, Julia, en plena edición. Queda por ver cómo nos seguirá sorprendiendo la periodista y escritora.