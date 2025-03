La actriz Camille Razat, de 'Emily in Paris': "Busco el miedo. Si un papel me asusta, significa que es el indicado"

Hablamos con Camille Razat, reconocida por su papel en la exitosa serie Emily in Paris. La actriz se posiciona como una de las intérpretes francesas más prometedoras de su generación. Con un estilo auténtico y "sin pretensiones" brilla en la pantalla y es referente de moda y belleza. Su personalidad magnética y no ser "perfecta", le han llevado a estar altamente solicitada.

En esta entrevista, Camille, quien comparte nombre real con el ficticio de su personaje en Emily in Paris, nos habla del deseo de empoderar a otras mujeres, sus referentes, lo que nunca haría y lo que está deseando de la industria del entretenimiento.

Al preguntarle por el rol de la mujer en el cine, su respuesta es contundente: "El empoderamiento femenino es liberarlas de las cadenas de las expectativas sociales. No se trata solo de hacer ruido, sino de hacer temblar los cimientos de un sistema que ha dejado a tantas de nosotras a la sombra".

Y continúa: "He tenido la suerte de rodearme de mujeres impresionantes en la industria que desafían cada día estas normas, y eso me inspira a ser más audaz en mi propia carrera. Estoy profundamente inspirada por mujeres como Alicia Vikander o Cate Blanchett, que siempre se han mantenido fieles a su arte y han tomado decisiones audaces en sus carreras. Admiro su confianza, elegancia y la forma en que se presentan, tanto dentro como fuera de la pantalla".

La capacidad de impactar

"Las celebridades tenemos una responsabilidad que muchos ignoran. No es suficiente ser bonita y talentosa; debemos ser auténticas y usar nuestra voz para desafiar la narrativa que rodea a las mujeres. Si no hablamos de temas como la igualdad de género y la salud mental, estamos perpetuando el silencio que tanto daño ha hecho. Cuanto más hablemos, más cambios veremos", reivindica Camille.

Sobre la representación de las mujeres en la televisión y el cine, es clara: "Estamos en medio de una revolución. Las mujeres ya no son solo decorados en la pantalla; estamos tomando el centro del escenario. Sin embargo, aún queda un largo camino por recorrer. Necesitamos más historias que muestren la complejidad de nuestras vidas, no solo las versiones simplificadas que Hollywood ha estado alimentando durante años".

Papeles que dejan huella

Cuando le preguntamos cómo elige los proyectos en los que trabaja, su respuesta es reveladora: "Busco el miedo. Si un papel me asusta, eso significa que es el indicado. La zona de confort es la muerte creativa. Si un guion me atrapa de inmediato, sé que tengo que hacerlo. Si me encuentro haciendo pausas, es una señal de que no me retará lo suficiente".

Uno de los papeles que más la impactó fue en Le Vieux Juif Blonde, donde tuvo que interpretar a seis personajes diferentes. "Interpreté a una joven en duelo que cree ser la reencarnación de un judío deportado. Fue desgarrador y liberador a la vez. Acceder a tal profundidad emocional significó un desafío monumental que me dejó una marca indeleble. Aprendí que la resiliencia no solo es un tema de conversación, sino una lucha diaria".

El equilibrio en la industria

La industria del entretenimiento es tan exigente como la actuación, el equilibrio entre la vida personal y profesional es crucial. "Nunca es fácil. La clave es rodearte de un sistema de apoyo sólido. La gente piensa que la fama es glamourosa, pero no ven las horas de trabajo y sacrificio. Mantenerse fiel a uno mismo y cuidar de lo que realmente importa es lo que me mantiene con los pies en la tierra".

A las jóvenes que sueñan con una carrera en la actuación, Camille ofrece un consejo directo: "No dejes que nadie te diga que no eres suficiente. La perseverancia es la única clave. Rodéate de personas que te empoderen y no tengas miedo de ocupar tu espacio. La industria puede ser dura, pero también es un lugar donde puedes hacer historia si eres valiente".

En 2021, se convirtió en la nueva embajadora internacional de la marca L'Oréal París. Authentic Beauty Concept

Cambios de estilo y nuevas etapas

Sobre su cambio de estilo reciente, Camille reflexiona: "Cada cambio marca el cierre de un ciclo en mi vida. Mi cabello ha sido un reflejo de mis etapas personales. Desde la adolescente punk hasta la mujer profesional que soy hoy, cada estilo ha sido una declaración de mi evolución. Me importa mi cabello porque es parte de mi imagen pública. Pero mi verdadera preocupación es la autenticidad".

Entre rodajes y sesiones de fotos, Camille arranca como embajadora de Authentic Beauty Concept, con productos que respetan su cabello: "No hay ningún cambio de look con el que no me atrevería. He probado de todo e incluso si, por ejemplo, mañana me pidieran que me rapara el pelo para una película, si el personaje es bueno, lo haría".

Y finaliza: "No tengo miedo al fracaso. No tengo miedo a probar cosas nuevas. Creo que la vida es corta y que hay que intentarlo. Me preguntan mucho sobre cuál es el estilo francés. No hay un solo estilo francés. Creo que nos une, que no intentamos impresionar. Solo ser nosotros mismos y ser naturales".