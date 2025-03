Inmaculada Quesada, la maga más viral: "Me preguntaban por qué hacía magia si yo debería ser sólo la ayudante"

Los focos del teatro están encendidos y apuntan al centro del escenario mientras una joven mezcla su baraja de cartas por última vez. No es la ayudante vestida con ropa provocativa, no es la que desaparece, no es a la que cortan en dos, ni a la que tiran cuchillos atada a una diana giratoria, es la maga. Sopla y extrae un naipe mostrándolo al público. Los asistentes se levantan de las butacas y un estallido de aplausos invade la sala.

Se trata de Inmaculada Quesada (Lucena, 2003), más conocida como Inmagic, una cordobesa que con 12 años se adentró de manera autodidacta en el mundo de la magia. Sus primeros trucos fueron entre las cuatro paredes de su habitación, pero ahora los muestra a miles de personas en un show propio que recorre varias ciudades de España.

Actualmente, se puede considerar la maga más viral de internet, ya que cuenta con 802.000 seguidores en Instagram, 13 millones en TikTok y algo más de 10 en YouTube. Sin embargo, a lo largo de los años, y sobre todo en sus inicios, hubo gente que intentó apartarla de este camino por el mero hecho de ser mujer.

"Mis compañeros de clase me preguntaban por qué hacía magia. Me decían eso solo lo hacían los magos y que las mujeres no eran más que sus ayudantes. Pensé en dejarlo, pero realmente me gustaba mucho", confiesa Quesada.

Echó en falta referentes femeninos en el mundo de la magia y se llegó a sentir sola. Ana Tamariz (Madrid, 1970), la gran maga, hija de Juan Tamariz y directora de su propia escuela de magia, explica que cuando les pide a sus alumnos dibujar a un mago lo tienen muy claro: lo hacen con una chistera y una capa. Sin embargo, a la hora de dibujar magas, se quedan en blanco y si dibujan es algo parecido a un hada.

Inmaculada Quesada en sus primeros años de maga. Cedida.

Lo más curioso, continúa Tamariz, es que "cuando son pequeños siete de cada diez alumnos suelen ser niñas, pero luego ellas siguen por otras ramas del arte relacionadas con la escenificación. Al llegar a la edad adulta cambian las tornas y de cada diez aprendices, ocho o nueve son hombres".

En España, la carrera de mago no tiene una enseñanza reglada, tan solo el Real Centro Universitario María Cristina en El Escorial, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid, expide un título propio de Ilusionismo. En su página web advierten que el perfil de sus alumnos son: "la gran mayoría hombres y esto, como es bien sabido, es una característica típica (y enigmática) de todos los cursos de ilusionismo en el mundo occidental".

El título está avalado por la Federación Internacional de Sociedades Mágicas (FISM), una de las organizaciones más respetadas en la comunidad de magos ilusionistas, ya que coordina docenas de clubes y federaciones de todo el mundo.

Inmaculada Quesada con las placas de 100.000, 1 millón y 10 millones de suscriptores de youtube. Cedida.

La FISM, cada tres años, celebra el Campeonato Mundial de Magia, en el que ganadores nacionales y continentales compiten en distintas categorías como manipulación, ilusionismo o magia de cerca. El primer campeonato fue en 1948 en Lausana (Suiza) y el último hace tres años, en Quebec (Canadá).

En dichas competiciones, se mantiene la poca presencia femenina. Durante las nueve décadas: de los 653 premiados, solo 21 eran mujeres. Es decir, apenas un 3%.

Magia y K-pop

Inmagic comenzó en la magia gracias a un video de YouTube. En él aparecían el dúo de magos estadounidenses Penn & Teller haciendo una gran ilusión que al final revelaban. Le impactó tanto que al día siguiente se compró una baraja en un bazar y desde entonces no ha parado. De hecho, admite que no puede decir cuantas horas practica al día porque siempre está con un mazo de cartas en la mano.

Hizo el Bachillerato Tecnológico y estudió Marketing y Publicidad, por lo que la magia no estaba entre sus expectativas laborales. Sin embargo, lo que comenzó como una afición, se ha convertido en su trabajo. Ahora ha dejado su ciudad natal, vive en Madrid y se dedica en exclusiva a la magia y a las redes sociales.

En su adolescencia subía videos haciendo trucos a las redes, pero fue en la pandemia cuando estos se hicieron virales. Asegura que al salir del confinamiento fue una locura: "Me paraban por la calle para pedirme fotos". Esto le impactó, "pero es muy guay que la gente te reconozca por lo que siempre has querido hacer y por lo que te hace feliz", apostilla.

El primer show que hizo fue en 2021 junto a otro joven mago, Adrián Lima (2003). Y aunque estaba muy nerviosa, cuando salió al escenario se le olvidaron los nervios y sintió que ese era su lugar. No cabe duda de ello. Al año siguiente fue la única mujer de los siete participantes del XII Festival Internacional de Magia de Madrid dirigido por Jorge Blass.

Tuvo tanto éxito que ahora ha conseguido su propio espectáculo Inmagic, descubre la nueva magia con el que está haciendo gira por toda España. A través de él cuenta su historia, desde que empezó a hacer trucos hasta ahora, e incluye bailes de K-pop, su otra gran pasión. "Jorge Blass está detrás de todo y me está ayudando muchísimo", confirma con una sonrisa.

Actuación en el Teatro Reina Victoria (Madrid) con su show: “Inmagic, descubre la nueva magia”. Cedida.

Ya son unos cuantos los escenarios que ha pisado, pero afirma que nunca le ha salido mal un truco en directo y si ha habido errores siempre han sido de los que la gente no se da cuenta. Sin embargo, no puede salir a actuar sin la cadena que le regaló su madre, la considera su amuleto.

En 2023 sacó un libro Inmagic y el corazón de la magia, el cual le llevó un par de años escribir, pero del que se siente muy orgullosa. Maga, bailarina y escritora. Lo tiene todo. Pero confiesa que su gran sueño es llevar su magia fuera de España.

Su truco favorito es la carta ambiciosa. "El espectador coge una carta y después de mezclar y remezclar, la carta siempre acaba arriba, porque es muy ambiciosa", explica Quesada. Es de suponer que la joven le habrá transferido su ambición al naipe aunque, en verdad, a ella le basta una baraja de Caja Rural para dejar a su público con la boca abierta.

La primera Maga

Antes de Inmaculada, otras mujeres se atrevieron a subirse al escenario de la magia ocupando el papel principal y no como meras ayudantes. En España, Manuela Rejas García fue la pionera.

Manuela Rejas García.

Conocida como la Maga Violeta (1924-2010) nació en el municipio madrileño de Moralzarzal dentro de una familia que esperaba un primogénito varón. Esto ocasionó el rechazo de Manuela por parte de toda su familia.

Ante la falta de cariño, buscó refugio en el ilusionismo. Fue la primera mujer en España en obtener el carné de ilusionista. Además, fue artista de circo, payasa y escritora.